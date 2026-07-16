https://sarabic.ae/20260716/وزير-ليبي-روسيا-دولة-صديقة-والعلاقات-بين-البلدين-تقوم-على-الاحترام-المتبادل-1115252315.html
وزير ليبي: روسيا دولة صديقة والعلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل
وزير ليبي: روسيا دولة صديقة والعلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عيسى عبد المجيد، أن روسيا ليست دولة استعمارية، بل تبحث عن مصالحها مثل أي دولة أخرى،... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T15:56+0000
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2026-07-16T15:56+0000
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وقال عبد المجيد، في مقابلة مع "ريا نوفوستي" رداً على سؤال حول مطالبة بعض الدول الأفريقية بخروج القوات الغربية من أراضيها مع استمرار تعاونها مع روسيا، "روسيا دولة صديقة لليبيا ولها علاقات جيدة مع عدد من الدول الأفريقية مثل مالي والنيجر وتشاد وغيرها وفي النهاية كل دولة تبحث عن مصالحها، وهذه المصالح تكون عادة متبادلة بين الدول".كما أكد أن "روسيا دولة صديقة لليبيا، ولها علاقات جيدة مع عدد من الدول الأفريقية مثل مالي والنيجر وتشاد وغيرها وفي النهاية كل دولة تبحث عن مصالحها، وهذه المصالح تكون عادة متبادلة بين الدول".وفيما يتعلق بالاستثمارات الروسية في القارة الأفريقية، قال عبد المجيد: "روسيا أو الصين أو أي دولة ترغب في الاستثمار داخل القارة الأفريقية أو تنفيذ مشاريع تنموية فيها، فهذا أمر يخص تلك الدول، ولكل دولة الحرية في البحث عن مصالحها، أما نحن في ليبيا فنحرص على حماية مصالحنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول الأفريقية ونؤكد دائماً أن ليبيا تمثل بوابة أفريقيا ، ونحن نتمنى أن تشهد جميع الدول الأفريقية تنمية اقتصادية واستقراراً وازدهاراً لأن ذلك سينعكس إيجاباً على ليبيا وعلى المنطقة بأكملها".وحول وجود زيارات مرتقبة إلى روسيا، قال عبد المجيد، "حتى الآن لا توجد زيارات محددة في هذا الإطار ولكننا نتلقى دعوات للمشاركة في الاجتماعات والفعاليات ذات الصلة بالشأن الأفريقي، ونتعامل معها وفق طبيعة عمل الوزارة واختصاصاتها".وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.ويُذكر أنه القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر الباعور قد أكد، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيسان/أبريل الماضي، أن بلاده تهدف إلى استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين ليبيا وروسيا التي تأسست بموجب اتفاق حكومي بين البلدين لتكون الآلية الرئيسية لتنسيق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, روسيا, موسكو
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, روسيا, موسكو
وزير ليبي: روسيا دولة صديقة والعلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل
أكد وزير الدولة الليبي للشؤون الأفريقية في الحكومة المكلفة من البرلمان، عيسى عبد المجيد، أن روسيا ليست دولة استعمارية، بل تبحث عن مصالحها مثل أي دولة أخرى، لافتا إلى أن موسكو لا تتدخل في الشأن الليبي والعلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وقال عبد المجيد، في مقابلة مع "ريا نوفوستي" رداً على سؤال حول مطالبة بعض الدول الأفريقية بخروج القوات الغربية من أراضيها مع استمرار تعاونها مع روسيا، "روسيا دولة صديقة لليبيا ولها علاقات جيدة مع عدد من الدول الأفريقية مثل مالي والنيجر وتشاد وغيرها وفي النهاية كل دولة تبحث عن مصالحها، وهذه المصالح تكون عادة متبادلة بين الدول".
وأضاف أن العلاقات الروسية الليبية "تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. روسيا لا تتدخل في الشأن الليبي، وأؤكد أن المناطق الواقعة تحت سيطرة القيادة العامة والحكومة الليبية لم تتدخل أي دولة في شؤونها الداخلية والقرار فيها يظل قراراً ليبياً خالصاً".
كما أكد أن "روسيا دولة صديقة لليبيا، ولها علاقات جيدة مع عدد من الدول الأفريقية مثل مالي والنيجر وتشاد وغيرها وفي النهاية كل دولة تبحث عن مصالحها، وهذه المصالح
تكون عادة متبادلة بين الدول".
وأشار الوزير الليبي إلى أن بلاده تؤمن "بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدو،ل وترى أن استقرار الدول الأفريقية يجب أن يكون نابعاً من إرادة شعوبها ومؤسساتها الوطنية، وأن أي تعاون دولي يجب أن يكون قائماً على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، دون المساس بسيادة الدول واستقلال قرارها الوطني".
وفيما يتعلق بالاستثمارات الروسية في القارة الأفريقية، قال عبد المجيد: "روسيا أو الصين أو أي دولة ترغب في الاستثمار داخل القارة الأفريقية أو تنفيذ مشاريع تنموية فيها، فهذا أمر يخص تلك الدول، ولكل دولة الحرية في البحث عن مصالحها، أما نحن في ليبيا فنحرص على حماية مصالحنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول الأفريقية
ونؤكد دائماً أن ليبيا تمثل بوابة أفريقيا ، ونحن نتمنى أن تشهد جميع الدول الأفريقية تنمية اقتصادية واستقراراً وازدهاراً لأن ذلك سينعكس إيجاباً على ليبيا وعلى المنطقة بأكملها".
وحول وجود زيارات مرتقبة إلى روسيا، قال عبد المجيد، "حتى الآن لا توجد زيارات محددة في هذا الإطار ولكننا نتلقى دعوات
للمشاركة في الاجتماعات والفعاليات ذات الصلة بالشأن الأفريقي، ونتعامل معها وفق طبيعة عمل الوزارة واختصاصاتها".
وكان عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية قد أكد، الشهر الماضي، أن روسيا تؤدي دوراً إيجابياً في الملف الليبي، مشيرا إلى أنها تركز على دعم الحوار بين الليبيين دون السعي لفرض حلول عليهم.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة
، في ظل وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة
، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.
ويُذكر أنه القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر الباعور قد أكد، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيسان/أبريل الماضي، أن بلاده تهدف إلى استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين ليبيا وروسيا التي تأسست بموجب اتفاق حكومي بين البلدين لتكون الآلية الرئيسية لتنسيق التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية.