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الخارجية الإيرانية: نحن اليوم أكثر وحدة وعزما على جعل الأعداء يندمون على عدوانهم
الخارجية الإيرانية: نحن اليوم أكثر وحدة وعزما على جعل الأعداء يندمون على عدوانهم
سبوتنيك عربي
صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "الشعب الإيراني اليوم أكثر وحدة وعزمًا من أي وقت مضى على جعل الأعداء المتوحشين يندمون بشكل حاسم... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونشر بقائي منشورًا عبر منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، أرفقه بصور لقتلى الهجمات الأمريكية، التي استهدفت أمس محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران.وقال بقائي: "تريد أمريكا استعراض ما تسميه قوتها من خلال مهاجمة البنية التحتية المدنية وقتل الأبرياء، ففي الليلة الماضية، ارتكب الجيش الأمريكي الإرهابي جرائم حرب جديدة".وأضاف إسماعيل بقائي: "استشهد ثمانية من أبناء الوطن، أربع نساء وأربعة رجال، من بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال مهاجمة جسور عدة وأحياء سكنية في محافظة هرمزجان".وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية ومركزًا استخباريًا في البحرين".وقالت أيضا إن الحرس الثوري الإيراني استهدف رصيفًا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
https://sarabic.ae/20260718/إيران-تصعد-في-الأمم-المتحدة-واشنطن-ترتكب-جرائم-حرب-ونحتفظ-بحق-الرد-بكل-الوسائل-1115298021.html
https://sarabic.ae/20260717/إيران-تكشف-حصيلة-ضحايا-الغارات-الأمريكية--1115265514.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

الخارجية الإيرانية: نحن اليوم أكثر وحدة وعزما على جعل الأعداء يندمون على عدوانهم

07:37 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 07:38 GMT 18.07.2026)
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© x.com
تابعنا عبر
صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "الشعب الإيراني اليوم أكثر وحدة وعزمًا من أي وقت مضى على جعل الأعداء المتوحشين يندمون بشكل حاسم على العدوان العسكري الإجرامي ضد وطننا الحبيب"، وفق تعبيره.
ونشر بقائي منشورًا عبر منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، أرفقه بصور لقتلى الهجمات الأمريكية، التي استهدفت أمس محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران.
وقال بقائي: "تريد أمريكا استعراض ما تسميه قوتها من خلال مهاجمة البنية التحتية المدنية وقتل الأبرياء، ففي الليلة الماضية، ارتكب الجيش الأمريكي الإرهابي جرائم حرب جديدة".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
إيران تصعد في الأمم المتحدة: واشنطن ترتكب "جرائم حرب" ونحتفظ بحق الرد بكل الوسائل
06:41 GMT
وأضاف إسماعيل بقائي: "استشهد ثمانية من أبناء الوطن، أربع نساء وأربعة رجال، من بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال مهاجمة جسور عدة وأحياء سكنية في محافظة هرمزجان".

وأكد بقائي بالقول: "اليوم، الشعب الإيراني أكثر وحدة وعزمًا من أي وقت مضى على جعل الأعداء المتوحشين يندمون بشكل حاسم على العدوان العسكري الإجرامي ضد وطننا الحبيب".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية ومركزًا استخباريًا في البحرين".
وقالت أيضا إن الحرس الثوري الإيراني استهدف رصيفًا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت.
صورة تظهر تصاعد سحابة من الدخان عقب غارة جوية في طهران، إيران، يوم الاثنين 2 مارس 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
إيران تكشف حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية
أمس, 06:56 GMT

وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.
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