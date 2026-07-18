https://sarabic.ae/20260718/الخارجية-الإيرانية-نحن-اليوم-أكثر-وحدة-وعزما-على-جعل-الأعداء-يندمون-على-عدوانهم-1115298611.html

الخارجية الإيرانية: نحن اليوم أكثر وحدة وعزما على جعل الأعداء يندمون على عدوانهم

الخارجية الإيرانية: نحن اليوم أكثر وحدة وعزما على جعل الأعداء يندمون على عدوانهم

سبوتنيك عربي

صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "الشعب الإيراني اليوم أكثر وحدة وعزمًا من أي وقت مضى على جعل الأعداء المتوحشين يندمون بشكل حاسم... 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T07:37+0000

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ونشر بقائي منشورًا عبر منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، أرفقه بصور لقتلى الهجمات الأمريكية، التي استهدفت أمس محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران.وقال بقائي: "تريد أمريكا استعراض ما تسميه قوتها من خلال مهاجمة البنية التحتية المدنية وقتل الأبرياء، ففي الليلة الماضية، ارتكب الجيش الأمريكي الإرهابي جرائم حرب جديدة".وأضاف إسماعيل بقائي: "استشهد ثمانية من أبناء الوطن، أربع نساء وأربعة رجال، من بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال مهاجمة جسور عدة وأحياء سكنية في محافظة هرمزجان".وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية ومركزًا استخباريًا في البحرين".وقالت أيضا إن الحرس الثوري الإيراني استهدف رصيفًا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت.بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260718/إيران-تصعد-في-الأمم-المتحدة-واشنطن-ترتكب-جرائم-حرب-ونحتفظ-بحق-الرد-بكل-الوسائل-1115298021.html

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