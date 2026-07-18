الخارجية الإيرانية: نحن اليوم أكثر وحدة وعزما على جعل الأعداء يندمون على عدوانهم
07:37 GMT 18.07.2026 (تم التحديث: 07:38 GMT 18.07.2026)
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
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صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بأن "الشعب الإيراني اليوم أكثر وحدة وعزمًا من أي وقت مضى على جعل الأعداء المتوحشين يندمون بشكل حاسم على العدوان العسكري الإجرامي ضد وطننا الحبيب"، وفق تعبيره.
ونشر بقائي منشورًا عبر منصة "إكس"، مساء أمس الجمعة، أرفقه بصور لقتلى الهجمات الأمريكية، التي استهدفت أمس محافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران.
This is how the United States attempts to showcase its so-called “strength”: by attacking civilian infrastructure and killing civilians.— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 17, 2026
Last night, in its unlawful attacks on Hormuzgan Province, the US committed another blatant war crime by targetting bridges and murdering… pic.twitter.com/W77QAq0aYK
وقال بقائي: "تريد أمريكا استعراض ما تسميه قوتها من خلال مهاجمة البنية التحتية المدنية وقتل الأبرياء، ففي الليلة الماضية، ارتكب الجيش الأمريكي الإرهابي جرائم حرب جديدة".
وأضاف إسماعيل بقائي: "استشهد ثمانية من أبناء الوطن، أربع نساء وأربعة رجال، من بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال مهاجمة جسور عدة وأحياء سكنية في محافظة هرمزجان".
وأكد بقائي بالقول: "اليوم، الشعب الإيراني أكثر وحدة وعزمًا من أي وقت مضى على جعل الأعداء المتوحشين يندمون بشكل حاسم على العدوان العسكري الإجرامي ضد وطننا الحبيب".
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف "موقعًا لتجمع طائرات حربية أمريكية في قاعدة "الشيخ عيسى" الجوية ومركزًا استخباريًا في البحرين".
وقالت أيضا إن الحرس الثوري الإيراني استهدف رصيفًا للتزود بالوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي ومركزًا أمريكيًا للإشارات والاتصالات في الكويت.
أمس, 06:56 GMT
وشنّ الجيش الأمريكي، ليلة 8 يوليو/ تموز الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة "على سبيل الرد"، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي، والتي تنص على وقف العمليات العسكرية.