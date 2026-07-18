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مفوضة حقوق الإنسان الروسية تبلغ الأمم المتحدة بالاعتداءات الأوكرانية ضد المدنيين
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تبلغ الأمم المتحدة بالاعتداءات الأوكرانية ضد المدنيين
سبوتنيك عربي
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، أنها ستواصل جمع كل الأدلة على جرائم كييف وإحالتها إلى الهيئات الدولية، وأضحت أنها أرسلت بلاغات إلى الأمم... 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T13:23+0000
2026-07-18T13:23+0000
روسيا
العالم
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وكتبت لانتراتوفا على منصة "ماكس": "أرسلنا بلاغات إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر، فيما يتعلق بالموجة الجديدة من الهجمات الإرهابية الضخمة التي شنتها القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية".وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل استهداف المناطق الروسية، ولا سيما مقاطعات بيلغورود وموسكو وتامبوف.أكدت أن مقاطعة بيلغورود تعرضت، في 16 يوليو/تموز الجاري، لهجوم 96 مرة باستخدام قاذفات صواريخ متعددة ومدفعية وطائرات مسيرة، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 5 آخرين.كما أفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية بمقتل 7 موظفين في مركز لوجستي في مقاطعة تامبوف جراء هجوم مسيرة أوكرانية، الليلة الماضية.لافروف: الغرب يحاول تبييض صورة نظام كييف رغم جرائمه المستمرة ضد الإنسانيةمفوضة حقوق الإنسان في روسيا تستنكر اعتقال باريس لرئيسة منظمة روسية إنسانية بتهم واهية
https://sarabic.ae/20260718/مقتل-7-مدنيين-إثر-استهداف-طائرة-مسيرة-أوكرانيا-مركزا-لوجستيا-لشركة-وايلدبيريز-1115299013.html
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روسيا, العالم

مفوضة حقوق الإنسان الروسية تبلغ الأمم المتحدة بالاعتداءات الأوكرانية ضد المدنيين

13:23 GMT 18.07.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصورمفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا
مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov
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أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، يانا لانتراتوفا، أنها ستواصل جمع كل الأدلة على جرائم كييف وإحالتها إلى الهيئات الدولية، وأضحت أنها أرسلت بلاغات إلى الأمم المتحدة حول الاعتداءات الإرهابية الأوكرانية التي تستهدف المدنيين.
وكتبت لانتراتوفا على منصة "ماكس": "أرسلنا بلاغات إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر، فيما يتعلق بالموجة الجديدة من الهجمات الإرهابية الضخمة التي شنتها القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية".

وأضافت: "نجمع كل هذه الحقائق ونوثقها ونحيلها إلى السلطات الدولية وسنستمر في ذلك حتى يرى المجتمع الدولي تصرفات النظام الأوكراني".

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل استهداف المناطق الروسية، ولا سيما مقاطعات بيلغورود وموسكو وتامبوف.
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
مقتل 7 مدنيين إثر استهداف مسيرات أوكرانية مركزا لوجستيا لشركة "وايلدبيريز" بمقاطعة تامبوف الروسية
07:41 GMT
أكدت أن مقاطعة بيلغورود تعرضت، في 16 يوليو/تموز الجاري، لهجوم 96 مرة باستخدام قاذفات صواريخ متعددة ومدفعية وطائرات مسيرة، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة 5 آخرين.

وفيما يتعلق بالهجوم، ليلة أمس، على مقاطعة موسكو، تحدثت لانتراتوفا عن إصابة 26 شخصا، وأكدت أن حطام مسيرة تسبب في اشتعال مستودع للنفط، ما استدعى إخلاء مبنى سكني ومستشفى ولادة، حيث تم إجلاء 22 امرأة في حالة ولادة و7 مواليد جدد.

كما أفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية بمقتل 7 موظفين في مركز لوجستي في مقاطعة تامبوف جراء هجوم مسيرة أوكرانية، الليلة الماضية.
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