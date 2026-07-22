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الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف البنية التحتية لمركز بيانات "أمازون" في البحرين
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف البنية التحتية لمركز بيانات "أمازون" في البحرين
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران، أن قواتها المسلحة استهدفت البنية التحتية المركزية لمركز بيانات تابع لشركة "أمازون" في البحرين، في إطار الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2". 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T05:41+0000
2026-07-22T05:41+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن المركز الإعلامي للحرس الثوري، أن منطقة "أمازون" السحابية في البحرين، المعروفة بالمعرف me-south-1، تُعد أول مركز متكامل لمعالجة البيانات تابع لشركة "أمازون" في الشرق الأوسط، وقد بدأ تشغيله عام 2019.وبحسب البيان، تمثل منشآت "أمازون" في البحرين مركزًا حيويًا لمعالجة المعلومات الخاصة بالولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن الشركة تُعد من بين أربعة متعاقدين رئيسيين مع وزارة الدفاع الأمريكية، ضمن عقد قدرات الحوسبة السحابية القتالية المشتركة (JWCC)، الذي تبلغ قيمته نحو 9 مليارات دولار.وأوضح البيان، أن هذا العقد يتيح للبنتاغون نشر تقنيات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي، لدعم العمليات العسكرية في القواعد والمواقع الميدانية، معتبرةً أن المنشأة تُستخدم كإحدى العقد الرئيسية لتبادل المعلومات الخاصة مع الجيش الأمريكي.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260722/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-معسكر-الدوحة-الأمريكي-في-الكويت-1115392526.html
https://sarabic.ae/20260721/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-استهداف-المنشآت-النووية-سيجعل-مصالح-أمريكا-أهدافا-مشروعة-1115390871.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, البحرين
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, البحرين

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف البنية التحتية لمركز بيانات "أمازون" في البحرين

05:41 GMT 22.07.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek البحرين
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek
تابعنا عبر
أعلنت إيران، أن قواتها المسلحة استهدفت البنية التحتية المركزية لمركز بيانات تابع لشركة "أمازون" في البحرين، في إطار الموجة الرابعة والعشرين من عملية "نصر 2".
ونقلت وكالة "إرنا" عن المركز الإعلامي للحرس الثوري، أن منطقة "أمازون" السحابية في البحرين، المعروفة بالمعرف me-south-1، تُعد أول مركز متكامل لمعالجة البيانات تابع لشركة "أمازون" في الشرق الأوسط، وقد بدأ تشغيله عام 2019.
وبحسب البيان، تمثل منشآت "أمازون" في البحرين مركزًا حيويًا لمعالجة المعلومات الخاصة بالولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن الشركة تُعد من بين أربعة متعاقدين رئيسيين مع وزارة الدفاع الأمريكية، ضمن عقد قدرات الحوسبة السحابية القتالية المشتركة (JWCC)، الذي تبلغ قيمته نحو 9 مليارات دولار.
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وأوضح البيان، أن هذا العقد يتيح للبنتاغون نشر تقنيات الحوسبة السحابية وتحليل البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي، لدعم العمليات العسكرية في القواعد والمواقع الميدانية، معتبرةً أن المنشأة تُستخدم كإحدى العقد الرئيسية لتبادل المعلومات الخاصة مع الجيش الأمريكي.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق اليوم، استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مراكز قيادة عسكرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنظومات الدفاع الجوي.
وقالت القيادة المركزية، في بيان، إن العمليات تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، والحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.
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أمس, 22:00 GMT
وشهدت الساعات الماضية تصاعدًا في التوتر الإقليمي، بعدما أعلنت أغلبية دول الخليج، تصدي منظوماتها الدفاعية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
كما أعلن الجيش الأردني تفعيل منظومات الدفاع الجوي، واعتراض أجسام جوية دخلت المجال الجوي للمملكة، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تنفيذ عملياتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة، وانعكاسها على أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز.
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