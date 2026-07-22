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نواف سلام من زوطر الغربية: الانسحاب الإسرائيلي بدأ وعودة الحياة إلى الجنوب هدف وطني

نواف سلام من زوطر الغربية: الانسحاب الإسرائيلي بدأ وعودة الحياة إلى الجنوب هدف وطني

سبوتنيك عربي

بيروت: زار رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسّى، ورئيس الأركان اللواء الركن... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأكد سلام، في كلمة نشرها عقب الزيارة، أن ما تشهده زوطر الغربية يمثل "لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة"، معتبرًا أنها تشكل بداية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.وقال إن "الحكومة أكدت منذ البداية أن هدفها هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية"، مضيفًا: "ما نشهده اليوم ليس سوى بداية، لكننا مصممون وثابتون، وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية".ووجّه سلام رسالة إلى أهالي الجنوب، أكد فيها أن الدولة بدأت تسخير إمكاناتها لمواكبة عودة السكان إلى قراهم، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية ينتشران لحماية العائدين، بالتوازي مع فتح الطرقات، وإزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية.وأضاف أن الحكومة شرعت أيضًا في التحضير لإعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، والعمل على توفير المساكن الجاهزة وكل ما يلزم لتأمين مرحلة انتقالية تسبق إعادة الإعمار.وشدد رئيس الوزراء اللبناني، على أن "عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار، بل هدف وطني تلتزم به الدولة"، معتبرًا أن عودة الأهالي إلى أراضيهم تمثل "أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، أن إسرائيل تواصل تنفيذ انسحابها من جنوب لبنان عبر إعادة انتشار قواتها، مؤكدًا أن الاتفاق المبرم مع لبنان حقق نتائج إيجابية.وقال ترامب: "لبنان تضرر على مدى عقود، وأُسيئت معاملته لفترة طويلة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل على معالجة العديد من المشكلات التي يواجهها هذا البلد، ومشيداً بما وصفه بـ"العلاقات الجيدة جداً" بين واشنطن وبيروت.من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لبنان يتطلع إلى مرحلة يسودها السلام، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.واختتم كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب 5 جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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