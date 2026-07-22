نواف سلام من زوطر الغربية: الانسحاب الإسرائيلي بدأ وعودة الحياة إلى الجنوب هدف وطني
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس وزراء لبنان نواف سلام يتفقد بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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بيروت: زار رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسّى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وأكد سلام، في كلمة نشرها عقب الزيارة، أن ما تشهده زوطر الغربية يمثل "لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة"، معتبرًا أنها تشكل بداية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
وقال إن "الحكومة أكدت منذ البداية أن هدفها هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية"، مضيفًا: "ما نشهده اليوم ليس سوى بداية، لكننا مصممون وثابتون، وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية".
📹 نواف سلام يصل إلى زوطر الغربية بعد انتشار الجيش اللبناني— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 22, 2026
رافق رئيس الحكومة اللبنانية في الزيارة وزير الدفاع ميشال منسّى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين.
📍وتأتي الزيارة عقب إعلان الجيش اللبناني بدء انتشار وحداته في… pic.twitter.com/57o4atUs71
ووجّه سلام رسالة إلى أهالي الجنوب، أكد فيها أن الدولة بدأت تسخير إمكاناتها لمواكبة عودة السكان إلى قراهم، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية ينتشران لحماية العائدين، بالتوازي مع فتح الطرقات، وإزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية.
وأضاف أن الحكومة شرعت أيضًا في التحضير لإعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات، والعمل على توفير المساكن الجاهزة وكل ما يلزم لتأمين مرحلة انتقالية تسبق إعادة الإعمار.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني، على أن "عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار، بل هدف وطني تلتزم به الدولة"، معتبرًا أن عودة الأهالي إلى أراضيهم تمثل "أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض، أن إسرائيل تواصل تنفيذ انسحابها من جنوب لبنان عبر إعادة انتشار قواتها، مؤكدًا أن الاتفاق المبرم مع لبنان حقق نتائج إيجابية.
وقال ترامب: "لبنان تضرر على مدى عقود، وأُسيئت معاملته لفترة طويلة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعمل على معالجة العديد من المشكلات التي يواجهها هذا البلد، ومشيداً بما وصفه بـ"العلاقات الجيدة جداً" بين واشنطن وبيروت.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الجيش الإسرائيلي بصدد الانسحاب من جنوب لبنان، موضحاً أنه يعيد انتشار قواته في مناطق أخرى، كما لفت إلى أنه سينظر في القضايا المرتبطة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان.
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن لبنان يتطلع إلى مرحلة يسودها السلام، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
20 يوليو, 07:11 GMT
واختتم كل من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الماضي، الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة أمريكية، وسط تأكيد لبناني على ضرورة البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين في جنوب البلاد.
وتأتي المفاوضات، التي ترعاها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق أُبرم الشهر الماضي عقب 5 جولات من المحادثات في واشنطن، ويهدف إلى إنهاء الحرب في لبنان، ونزع سلاح "حزب الله" اللبناني، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية يبدأ من منطقتين تجريبيتين.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية لتشمل جبهات عدة، إذ نفذت ضربات في قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن، كما شنّت هجمات مباشرة داخل إيران، في إطار مواجهتها مع ما وصفتهم "حلفاء طهران" والتصعيد المستمر بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.