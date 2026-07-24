https://sarabic.ae/20260724/الحرس-الثوري-يعل-قصف-حظائر-الذخائر-وبرج-مراقبة-الأسطول-الخامس-الأمريكي-1115464841.html

الحرس الثوري يعلن قصف "حظائر الذخائر" وبرج مراقبة "الأسطول الخامس الأمريكي"

الحرس الثوري يعلن قصف "حظائر الذخائر" وبرج مراقبة "الأسطول الخامس الأمريكي"

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن إحراق ثلاث حظائر لتخزين الذخائر والمعدات في القاعدة الأمريكية بالعديري في الكويت، وبرج مراقبة الأسطول الخامس... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T12:55+0000

2026-07-24T12:55+0000

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الجمعة، أن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أصدرت بيانها رقم 50، أن "المقاتلين تمكنوا من استهداف ثلاث حظائر لتخزين الذخائر والمعدات في القاعدة الأمريكية في العديري في الكويت، وإحراقها وتدميرها".وأضاف البيان الإيراني: "كما استهدف المقاتلون، في الوقت نفسه، برج مراقبة الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، وألحقوا به أضرارا كبيرة.وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، عن إنهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران (الموجة الـ13) والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.وقالت "سنتكوم" في بيان نُشر على منصة "إكس": "أكملت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح ليلتها الثالثة عشرة على التوالي من الضربات على إيران، في 23 يوليو (تموز الجاري) الساعة 9:00 مساءً بالتوقيت الشرقي".وأوضحت أن الضربات تهدف "لتقليل التهديد الذي تشكله إيران على البحارة المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".وأشارت "سنتكوم" إلى أن "الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحًا للعبور رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري الإيراني، وتواصل السفن التجارية الإبحار بحرية في المضيق بدعم عسكري أمريكي".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260724/إعلام-إيران-ترفض-عرضا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-نقل-عبر-دولة-عربية-1115454551.html

https://sarabic.ae/20260724/الجيش-الأمريكي-يبدأ-شن-ضربات-على-إيران-لليلة-الثالثة-عشرة-1115452175.html

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