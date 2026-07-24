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الخارجية الفلسطينية: أحداث قرية تل تجسد استمرار النكبة وتفضح تنسيق الجيش الإسرائيلي والمستوطنين

الخارجية الفلسطينية: أحداث قرية تل تجسد استمرار النكبة وتفضح تنسيق الجيش الإسرائيلي والمستوطنين

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، ما وصفته بـ"المجزرة والجريمة الإرهابية"، التي قالت إن مستوطنين، بدعم من القوات الإسرائيلية، ارتكبوها... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T14:01+0000

2026-07-24T14:01+0000

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وأضافت الوزارة، في بيان، أن الهجوم تخلله اقتحام للقرية وإطلاق نار على السكان، كما أشارت إلى مقتل شابين برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، أمس الخميس، مع استمرار احتجاز جثمانيهما، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن ما جرى في قرية تل يمثل "صورة متجددة للنكبة المستمرة"، ويعكس، بحسب البيان، تكامل الأدوار بين السلطات الإسرائيلية وقواتها والمستوطنين في تنفيذ سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين، وفرض مزيد من الوقائع الاستيطانية على الأرض، بما فيها القدس الشرقية.وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، بما يشمل فرض عقوبات على منظومة الاستيطان، ووقف تمويلها، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان، وتفعيل الولاية القضائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وفق ما جاء في البيان.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، في قرية تل جنوب غربي نابلس. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "شابًا تمكّن من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المهاجمين وافتكاكه منه أثناء التصدّي للهجوم في القرية، قبل أن يستخدمه في إطلاق النار صوب القوات والمستوطنين".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "عقب ورود بلاغ عن هجوم مسلح في منطقة قرب حفات جلعاد، في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، تم إرسال جنود من الجيش الإسرائيلي إلى منطقة تل، بعد ورود بلاغ عن هجوم على إسرائيليين كانوا يتنزهون في المنطقة".

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