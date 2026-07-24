https://sarabic.ae/20260724/دراسة-تكشف-فوائد-غير-متوقعة-للكافيين-وسر-الـ400-ملليغرام-1115475536.html
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة للكافيين وسر الـ400 ملليغرام
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة للكافيين وسر الـ400 ملليغرام
سبوتنيك عربي
كشفت أبحاث علمية حديثة أن تناول الكافيين بكميات معتدلة لا يقتصر تأثيره على تعزيز النشاط والتركيز، وإنما قد يرتبط أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T16:38+0000
2026-07-24T16:38+0000
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ووفقا للدراسات، فإن تناول ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل نحو 3 إلى 5 أكواب من القهوة، يعد آمنا لمعظم البالغين الأصحاء، ويستهلك الأشخاص في المتوسط نحو 200 ملليغرام يوميا من مصادر متعددة، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والشوكولاتة. وأظهرت دراسات رصدية وتجارب سريرية أن الكافيين، خاصة الموجود في القهوة والشاي، يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، كما أشارت أبحاث إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون لدى الأشخاص الذين يتناولون القهوة أو الشاي بانتظام، وفقا لوسائل إعلام أمريكية. كما أوضحت الأبحاث أن الكافيين يساعد على تعزيز اليقظة والانتباه وتحسين التركيز وسرعة ردود الفعل والأداء الذهني، إلا أن العلماء يؤكدون أنه ليس علاجا سحريا، وأن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى القلق والعصبية والرعشة واضطرابات المعدة والأرق. وحذر الباحثون من أن الفوائد الصحية المرتبطة بالكافيين تتركز بشكل أساسي في مصادره الطبيعية مثل القهوة والشاي، مشيرين إلى عدم وجود أدلة كافية على فوائد صحية لمشروبات الطاقة أو المنتجات التي تحتوي على الكافيين الصناعي، مع ارتباط بعض مشروبات الطاقة بزيادة مخاطر اضطرابات نظم القلب وربما فشل القلب. وتخلص الأدلة الحديثة إلى أن تناول الكافيين باعتدال، خاصة من مصادره الطبيعية، قد يكون جزءا من نمط حياة صحي، بينما يمثل الإفراط في استهلاكه أو الاعتماد على مشروبات الطاقة عاملًا قد يحمل مخاطر صحية.
https://sarabic.ae/20260701/دراسة-تناول-القهوة-بانتظام-قد-يقلل-خطر-الإصابة-بهذا-المرض--1114856359.html
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القهوة, منوعات, الصحة, الأخبار
القهوة, منوعات, الصحة, الأخبار
دراسة تكشف فوائد غير متوقعة للكافيين وسر الـ400 ملليغرام
كشفت أبحاث علمية حديثة أن تناول الكافيين بكميات معتدلة لا يقتصر تأثيره على تعزيز النشاط والتركيز، وإنما قد يرتبط أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، بينها أمراض القلب والسكري ومرض "باركنسون"، مع تحذيرات من الإفراط في استهلاكه أو الاعتماد على مشروبات الطاقة.
ووفقا للدراسات، فإن تناول ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين يوميا، أي ما يعادل نحو 3 إلى 5 أكواب من القهوة، يعد آمنا لمعظم البالغين الأصحاء، ويستهلك الأشخاص في المتوسط نحو 200 ملليغرام يوميا من مصادر متعددة، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية
والشوكولاتة.
وأظهرت دراسات رصدية وتجارب سريرية أن الكافيين، خاصة الموجود في القهوة والشاي، يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وارتفاع ضغط الدم
والسكري من النوع الثاني، كما أشارت أبحاث إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون لدى الأشخاص الذين يتناولون القهوة أو الشاي بانتظام، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
كما أوضحت الأبحاث أن الكافيين يساعد على تعزيز اليقظة والانتباه وتحسين التركيز وسرعة ردود الفعل والأداء الذهني، إلا أن العلماء يؤكدون أنه ليس علاجا سحريا، وأن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى القلق والعصبية والرعشة واضطرابات المعدة والأرق.
وحذر الباحثون من أن الفوائد الصحية المرتبطة بالكافيين تتركز بشكل أساسي في مصادره الطبيعية مثل القهوة والشاي، مشيرين إلى عدم وجود أدلة كافية على فوائد صحية لمشروبات الطاقة أو المنتجات التي تحتوي على الكافيين
الصناعي، مع ارتباط بعض مشروبات الطاقة بزيادة مخاطر اضطرابات نظم القلب وربما فشل القلب.
وتخلص الأدلة الحديثة إلى أن تناول الكافيين باعتدال، خاصة من مصادره الطبيعية، قد يكون جزءا من نمط حياة صحي، بينما يمثل الإفراط في استهلاكه أو الاعتماد على مشروبات الطاقة عاملًا قد يحمل مخاطر صحية.