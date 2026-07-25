https://sarabic.ae/20260725/أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-مستمرون-في-ضرباتنا-حتى-الاستسلام-الكامل-للعدو-1115494299.html

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مستمرون في ضرباتنا حتى الاستسلام الكامل للعدو

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مستمرون في ضرباتنا حتى الاستسلام الكامل للعدو

سبوتنيك عربي

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم السبت، بأن "الضربات المتواصلة والموجّهة، التي يشنها مقاتلونا ستستمر حتى الاستسلام الكامل... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T12:19+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" للأخبار"، مساء اليوم السبت، عن ذو الفقار، أن "كل عمود دخان في المنطقة يدل على استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي"، وفق تعبيره.وأضاف أن "الضربات المتواصلة والمسددة لمقاتلينا، هي سياط غضب الشعب الإيراني المنتفض، التي تنهال على كاهل نظام الهيمنة، وستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو".وفي سياق متصل، أكد نائب قائد الشؤون التفتيشية السابق في "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء محمد جعفر أسدي، اليوم السبت، أن "دحر الشيطان الأكبر يتطلب الصبر ومرور الوقت"، وفق تعبيره.وأضاف اللواء أسدي: "نسأل الله أن تكون القوات البرية للجيش الأمريكي الغازي في وضع يسمح لنا بمواجهتهم على الأرض، واليوم الذي نتمكن فيه من عرض عدد من الأسرى الأمريكيين في بلادنا سيكون يوم احتفال للأمة الإيرانية".ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

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