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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مستمرون في ضرباتنا حتى الاستسلام الكامل للعدو
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مستمرون في ضرباتنا حتى الاستسلام الكامل للعدو
سبوتنيك عربي
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم السبت، بأن "الضربات المتواصلة والموجّهة، التي يشنها مقاتلونا ستستمر حتى الاستسلام الكامل... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إرنا" للأخبار"، مساء اليوم السبت، عن ذو الفقار، أن "كل عمود دخان في المنطقة يدل على استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي"، وفق تعبيره.وأضاف أن "الضربات المتواصلة والمسددة لمقاتلينا، هي سياط غضب الشعب الإيراني المنتفض، التي تنهال على كاهل نظام الهيمنة، وستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو".وفي سياق متصل، أكد نائب قائد الشؤون التفتيشية السابق في "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء محمد جعفر أسدي، اليوم السبت، أن "دحر الشيطان الأكبر يتطلب الصبر ومرور الوقت"، وفق تعبيره.وأضاف اللواء أسدي: "نسأل الله أن تكون القوات البرية للجيش الأمريكي الغازي في وضع يسمح لنا بمواجهتهم على الأرض، واليوم الذي نتمكن فيه من عرض عدد من الأسرى الأمريكيين في بلادنا سيكون يوم احتفال للأمة الإيرانية".ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260725/مصر-تؤكد-لإيران-وسلطنة-عمان-ضرورة-حماية-الملاحة-في-هرمز-والبحر-الأحمر-1115492468.html
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إيران, العالم, الأخبار

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مستمرون في ضرباتنا حتى الاستسلام الكامل للعدو

12:19 GMT 25.07.2026
© Photo / The Iranian Ministry of Defenceصاروخ سيمورغ
صاروخ سيمورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Photo / The Iranian Ministry of Defence
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صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم السبت، بأن "الضربات المتواصلة والموجّهة، التي يشنها مقاتلونا ستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو، والثأر لدماء الأطفال المظلومين في ميناب ولامرد (جنوبي البلاد)"، على حد قوله.
ونقلت وكالة "إرنا" للأخبار"، مساء اليوم السبت، عن ذو الفقار، أن "كل عمود دخان في المنطقة يدل على استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "الضربات المتواصلة والمسددة لمقاتلينا، هي سياط غضب الشعب الإيراني المنتفض، التي تنهال على كاهل نظام الهيمنة، وستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو".
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
مصر تؤكد لإيران وسلطنة عمان ضرورة حماية الملاحة في هرمز والبحر الأحمر
11:36 GMT
وفي سياق متصل، أكد نائب قائد الشؤون التفتيشية السابق في "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء محمد جعفر أسدي، اليوم السبت، أن "دحر الشيطان الأكبر يتطلب الصبر ومرور الوقت"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن اللواء أسدي، قوله إن "حربنا مع العدو حرب استنزاف لا تنتهي، لكن النصر حليف من يقاتل ابتغاء مرضاة الله وأداء واجبه".
وأضاف اللواء أسدي: "نسأل الله أن تكون القوات البرية للجيش الأمريكي الغازي في وضع يسمح لنا بمواجهتهم على الأرض، واليوم الذي نتمكن فيه من عرض عدد من الأسرى الأمريكيين في بلادنا سيكون يوم احتفال للأمة الإيرانية".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
إيران تتمسك بـ"البند الخامس": نحن وحدنا من نضع قواعد هرمز
09:36 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو،/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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