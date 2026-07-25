https://sarabic.ae/20260725/أمين-المجلس-الأعلى-للأمن-القومي-الإيراني-مستمرون-في-ضرباتنا-حتى-الاستسلام-الكامل-للعدو-1115494299.html
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مستمرون في ضرباتنا حتى الاستسلام الكامل للعدو
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مستمرون في ضرباتنا حتى الاستسلام الكامل للعدو
سبوتنيك عربي
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم السبت، بأن "الضربات المتواصلة والموجّهة، التي يشنها مقاتلونا ستستمر حتى الاستسلام الكامل... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T12:19+0000
2026-07-25T12:19+0000
2026-07-25T12:19+0000
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102540/01/1025400190_0:97:1500:941_1920x0_80_0_0_e3f9105ab2522a460f34e6f2f9bc01c8.jpg
ونقلت وكالة "إرنا" للأخبار"، مساء اليوم السبت، عن ذو الفقار، أن "كل عمود دخان في المنطقة يدل على استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي"، وفق تعبيره.وأضاف أن "الضربات المتواصلة والمسددة لمقاتلينا، هي سياط غضب الشعب الإيراني المنتفض، التي تنهال على كاهل نظام الهيمنة، وستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو".وفي سياق متصل، أكد نائب قائد الشؤون التفتيشية السابق في "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء محمد جعفر أسدي، اليوم السبت، أن "دحر الشيطان الأكبر يتطلب الصبر ومرور الوقت"، وفق تعبيره.وأضاف اللواء أسدي: "نسأل الله أن تكون القوات البرية للجيش الأمريكي الغازي في وضع يسمح لنا بمواجهتهم على الأرض، واليوم الذي نتمكن فيه من عرض عدد من الأسرى الأمريكيين في بلادنا سيكون يوم احتفال للأمة الإيرانية".ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260725/مصر-تؤكد-لإيران-وسلطنة-عمان-ضرورة-حماية-الملاحة-في-هرمز-والبحر-الأحمر-1115492468.html
https://sarabic.ae/20260725/إيران-تتمسك-بـالبند-الخامس-نحن-وحدنا-من-نضع-قواعد-هرمز-1115490597.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102540/01/1025400190_91:0:1424:1000_1920x0_80_0_0_56a53859341568fa987064d66de74251.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, الأخبار
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: مستمرون في ضرباتنا حتى الاستسلام الكامل للعدو
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، اليوم السبت، بأن "الضربات المتواصلة والموجّهة، التي يشنها مقاتلونا ستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو، والثأر لدماء الأطفال المظلومين في ميناب ولامرد (جنوبي البلاد)"، على حد قوله.
ونقلت وكالة
"إرنا" للأخبار"، مساء اليوم السبت، عن ذو الفقار، أن "كل عمود دخان في المنطقة يدل على استهداف مركز عسكري أو أمني أو مالي أمريكي"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "الضربات المتواصلة والمسددة لمقاتلينا، هي سياط غضب الشعب الإيراني المنتفض، التي تنهال على كاهل نظام الهيمنة، وستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو".
وفي سياق متصل، أكد نائب قائد الشؤون التفتيشية السابق في "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء محمد جعفر أسدي،
اليوم السبت، أن "دحر الشيطان الأكبر يتطلب الصبر ومرور الوقت"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة
"مهر" للأنباء، عن اللواء أسدي، قوله إن "حربنا مع العدو حرب استنزاف لا تنتهي، لكن النصر حليف من يقاتل ابتغاء مرضاة الله وأداء واجبه".
وأضاف اللواء أسدي: "نسأل الله أن تكون القوات البرية للجيش الأمريكي الغازي في وضع يسمح لنا بمواجهتهم على الأرض، واليوم الذي نتمكن فيه من عرض عدد من الأسرى الأمريكيين في بلادنا سيكون يوم احتفال للأمة الإيرانية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو،/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.