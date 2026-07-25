https://sarabic.ae/20260725/إعلام-الميزانية-العسكرية-الأمريكية-للعملية-ضد-إيران-مهددة-1115487439.html
إعلام: الميزانية العسكرية الأمريكية للعملية ضد إيران مهددة
إعلام: الميزانية العسكرية الأمريكية للعملية ضد إيران مهددة
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية تواجه صعوبات في إيجاد تمويل لمواصلة العمليات العسكرية على إيران. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T05:33+0000
2026-07-25T05:33+0000
2026-07-25T05:37+0000
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وقالت التقارير: "التساؤلات تلوح في الأفق حول كيفية تمويل الحرب في ظل تعثر حزمة التمويل الإضافية في الكونغرس".وأوضحت التقارير أن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على أموال لمواصلة العملية العسكرية، لكن الرئيس دونالد ترامب نفسه، لا يفعل الكثير لتأمين الدعم التشريعي لزيادة الإنفاق.وفي وقت سابق، طلبت الإدارة الأمريكية من الكونغرس، حزمة تمويل عسكري طارئة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.البنتاغون: كلفة الحرب الأمريكية على إيران تناهز 29 مليار دولارالبيت الأبيض يطلب نحو 88 مليار دولار من الكونغرس لـ"مواجهة" إيران ودعم وزارة الحرب
https://sarabic.ae/20260522/ترامب-ميزانية-عسكرية-أمريكية-جديدة-بقيمة-15-تريليون-دولار-لعام-2027-1113660766.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
إعلام: الميزانية العسكرية الأمريكية للعملية ضد إيران مهددة
05:33 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 05:37 GMT 25.07.2026)
أفادت تقارير أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية تواجه صعوبات في إيجاد تمويل لمواصلة العمليات العسكرية على إيران.
وقالت التقارير: "التساؤلات تلوح في الأفق حول كيفية تمويل الحرب في ظل تعثر حزمة التمويل الإضافية في الكونغرس".
وأشارت إلى أن "الفصل الجديد، الذي يبدو مستعصيًا في الحرب، أدى إلى اضطرابات اقتصادية جديدة وارتفاع أسعار الطاقة، ما يهدد بتعريض حظوظ الجمهوريين الضئيلة أصلًا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني المقبل) لمزيد من المخاطر. ومع ذلك، ومنذ انهيار وقف إطلاق النار مع إيران، أعرب ترامب عن غضبه إزاء الخسائر الأمريكية الأخيرة، وأبدى تشككًا في العودة إلى المفاوضات".
وأوضحت التقارير أن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على أموال لمواصلة العملية العسكرية، لكن الرئيس دونالد ترامب نفسه، لا يفعل الكثير لتأمين الدعم التشريعي لزيادة الإنفاق.
وبحسب مصادر تلك التقارير، تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى مستويات فاقت توقعات ترامب. ونتيجة لذلك، دخل الزعيم الأمريكي في "وضع الانتقام".
وفي وقت سابق، طلبت الإدارة الأمريكية من الكونغرس، حزمة تمويل عسكري طارئة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.