https://sarabic.ae/20260725/إعلام-ترامب-يصدر-أمرا-بوقف-القصف-على-الأهداف-الإيرانية-ويفسح-المجال-أمام-المسار-الدبلوماسي-1115502858.html
إعلام: ترامب يصدر أمرا بوقف القصف على الأهداف الإيرانية ويفسح المجال أمام المسار الدبلوماسي
إعلام: ترامب يصدر أمرا بوقف القصف على الأهداف الإيرانية ويفسح المجال أمام المسار الدبلوماسي
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر توجيهات إلى الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران يوم الجمعة،... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T18:46+0000
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وبحسب المصادر، جاء القرار بعد موافقة ترامب على تنفيذ ضربات يومية خلال الأيام الـ13 الماضية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان تعليق العمليات يقتصر على يوم الجمعة أم يمثل بداية لوقف أطول. وأشارت إلى أن الرئيس يرى أن مستوى الضربات الأمريكية بلغ الحد الأقصى من فعاليته في الوقت الراهن، مع استمرار الجيش في الاحتفاظ بخطط جاهزة لاستئناف العمليات أو العودة إلى عمليات قتالية واسعة إذا صدرت أوامر بذلك.وعقب ذلك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه لا يزال يمتلك خيار مواصلة الضربات أو حتى تصعيدها، بما في ذلك "تدمير كل ما لديهم"، لكنه اعتبر أن "الاستراتيجية الأكثر ذكاءً" تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع إيران.وأضاف: "نجري محادثات معهم الآن. أعتقد أنهم يزدادون جدية يوماً بعد يوم. نحن في حالة جاهزية كاملة ومستعدون للتحرك، لكننا نتحدث معهم".وجاء قرار وقف الضربات بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. وأكد مصدران إقليميان مطلعان على المفاوضات إحراز تقدم في المحادثات، مرجحين التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يقرر الرئيس الأمريكي لاحقًا ما إذا كان سيقبل بالاتفاق المقترح أو يرفضه.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو،/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
إعلام: ترامب يصدر أمرا بوقف القصف على الأهداف الإيرانية ويفسح المجال أمام المسار الدبلوماسي
أفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر توجيهات إلى الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران يوم الجمعة، منهياً سلسلة من الهجمات اليومية استمرت نحو أسبوعين، في خطوة تعكس توجهًا لمنح الجهود الدبلوماسية فرصة إضافية.
وبحسب المصادر، جاء القرار بعد موافقة ترامب
على تنفيذ ضربات يومية خلال الأيام الـ13 الماضية، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان تعليق العمليات يقتصر على يوم الجمعة أم يمثل بداية لوقف أطول.
وأشارت إلى أن الرئيس يرى أن مستوى الضربات الأمريكية بلغ الحد الأقصى من فعاليته في الوقت الراهن، مع استمرار الجيش في الاحتفاظ بخطط جاهزة لاستئناف العمليات أو العودة إلى عمليات قتالية واسعة إذا صدرت أوامر بذلك.
وأضافت المصادر أن ترامب كان يوافق يوميًا خلال الأسبوعين الماضيين على خطط الضربات التي يرفعها الجيش، إلا أنه تلقى، أمس الجمعة، خطة مماثلة وامتنع عن منحها الضوء الأخضر، موجّهاً القوات المسلحة بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة.
وعقب ذلك، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إنه لا يزال يمتلك خيار مواصلة الضربات
أو حتى تصعيدها، بما في ذلك "تدمير كل ما لديهم"، لكنه اعتبر أن "الاستراتيجية الأكثر ذكاءً" تتمثل في التوصل إلى اتفاق مع إيران.
وأضاف: "نجري محادثات معهم الآن. أعتقد أنهم يزدادون جدية يوماً بعد يوم. نحن في حالة جاهزية كاملة ومستعدون للتحرك، لكننا نتحدث معهم".
وفي وقت لاحق من مساء أمس الجمعة، قال ترامب، خلال كلمة ألقاها في عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة في الوقت الحالي لإبرام اتفاق، لكنه أكد أنه "مستعد للاستماع".
وجاء قرار وقف الضربات بعد ساعات من وصول وفد عُماني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز
. وأكد مصدران إقليميان مطلعان على المفاوضات إحراز تقدم في المحادثات، مرجحين التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يقرر الرئيس الأمريكي لاحقًا ما إذا كان سيقبل بالاتفاق المقترح أو يرفضه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو،/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات
عدة على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز
.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.