https://sarabic.ae/20260725/روسيا-تدخل-قائمة-أكبر-5-موردين-للأغذية-إلى-السعودية-واستثمارات-المملكة-تقفز-90-1115488478.html

روسيا تدخل قائمة أكبر 5 موردين للأغذية إلى السعودية.. واستثمارات المملكة تقفز 90%

روسيا تدخل قائمة أكبر 5 موردين للأغذية إلى السعودية.. واستثمارات المملكة تقفز 90%

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الروسية، عقب حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، أن روسيا أصبحت واحدة من... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T07:25+0000

2026-07-25T07:25+0000

2026-07-25T07:25+0000

السعودية

روسيا

اقتصاد

العالم

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وجاء في بيان نشرته الحكومة الروسية: "خلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف حجم التجارة الثنائية أكثر من مرتين، وأصبحت روسيا واحدة من أكبر خمسة موردين للأغذية إلى المملكة العربية السعودية، كما نما الاستثمار السعودي في الاقتصاد الروسي بنسبة 90% خلال العام الماضي" .يشار إلى أن أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين الدولتين أصبح العمل المشترك في مجال الطاقة العالمية ضمن إطار تحالف "أوبك+"، إذ يحافظ هذا التحالف على استقرار سوق النفط العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.ووفقًا له، اكتسب التعاون الثنائي زخمًا غير مسبوق في التاريخ الحديث، وأكد نوفاك أن هذا النهج أصبح ممكنًا إلى حد كبير بفضل العلاقات القائمة على الثقة بين قيادتي البلدين.وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصاديباحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي

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https://sarabic.ae/20260605/وزير-الطاقة-السعودي-العلاقات-مع-روسيا-ستزداد-قوة-في-السنوات-المقبلة--1114073760.html

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