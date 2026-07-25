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القوات الروسية تستهدف بنى تحتية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 موانئ أوكرانية- وزارة الدفاع
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روسيا تدخل قائمة أكبر 5 موردين للأغذية إلى السعودية.. واستثمارات المملكة تقفز 90%
روسيا تدخل قائمة أكبر 5 موردين للأغذية إلى السعودية.. واستثمارات المملكة تقفز 90%
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الروسية، عقب حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، أن روسيا أصبحت واحدة من... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T07:25+0000
2026-07-25T07:25+0000
السعودية
روسيا
اقتصاد
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وجاء في بيان نشرته الحكومة الروسية: "خلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف حجم التجارة الثنائية أكثر من مرتين، وأصبحت روسيا واحدة من أكبر خمسة موردين للأغذية إلى المملكة العربية السعودية، كما نما الاستثمار السعودي في الاقتصاد الروسي بنسبة 90% خلال العام الماضي" .يشار إلى أن أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين الدولتين أصبح العمل المشترك في مجال الطاقة العالمية ضمن إطار تحالف "أوبك+"، إذ يحافظ هذا التحالف على استقرار سوق النفط العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.ووفقًا له، اكتسب التعاون الثنائي زخمًا غير مسبوق في التاريخ الحديث، وأكد نوفاك أن هذا النهج أصبح ممكنًا إلى حد كبير بفضل العلاقات القائمة على الثقة بين قيادتي البلدين.وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصاديباحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي
https://sarabic.ae/20260604/نائب-وزير-الاستثمار-السعودي-المملكة-مهتمة-بتجربة-روسيا-في-مجال-التنمية-الاقتصادية-1114038574.html
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السعودية, روسيا, اقتصاد, العالم
السعودية, روسيا, اقتصاد, العالم

روسيا تدخل قائمة أكبر 5 موردين للأغذية إلى السعودية.. واستثمارات المملكة تقفز 90%

07:25 GMT 25.07.2026
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصورصورة من الجناح الروسي "صنع في روسيا"، في معرض "إينوبروم الدولي للصناعات"، في العاصمة السعودية الرياض.
صورة من الجناح الروسي صنع في روسيا، في معرض إينوبروم الدولي للصناعات، في العاصمة السعودية الرياض. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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أعلنت الحكومة الروسية، عقب حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، أن روسيا أصبحت واحدة من أكبر 5 موردين للأغذية إلى المملكة، وأن استثمارات المملكة في الاقتصاد الروسي نمت بنسبة 90%، خلال العام الماضي وحده.
وجاء في بيان نشرته الحكومة الروسية: "خلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف حجم التجارة الثنائية أكثر من مرتين، وأصبحت روسيا واحدة من أكبر خمسة موردين للأغذية إلى المملكة العربية السعودية، كما نما الاستثمار السعودي في الاقتصاد الروسي بنسبة 90% خلال العام الماضي" .

وأضاف البيان أن الدولتين تعملان على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات طاقة الهيدروجين، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والتقنيات الرقمية لقطاع النفط والغاز، وتوطين الإنتاج الروسي في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين الدولتين أصبح العمل المشترك في مجال الطاقة العالمية ضمن إطار تحالف "أوبك+"، إذ يحافظ هذا التحالف على استقرار سوق النفط العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.
جلسة روسيا السعودية في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
نائب وزير الاستثمار السعودي: المملكة مهتمة بتجربة روسيا في مجال التنمية الاقتصادية
4 يونيو, 07:44 GMT

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: "تتحد روسيا والمملكة العربية السعودية من خلال التزامهما بنظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يحترم مصالح كل دولة وحقها في اختيار مسارها الخاص".

ووفقًا له، اكتسب التعاون الثنائي زخمًا غير مسبوق في التاريخ الحديث، وأكد نوفاك أن هذا النهج أصبح ممكنًا إلى حد كبير بفضل العلاقات القائمة على الثقة بين قيادتي البلدين.
الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
وزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
5 يونيو, 07:56 GMT

وفي وقت سابق، أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، بأن العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة.

وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".
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