https://sarabic.ae/20260725/روسيا-تدخل-قائمة-أكبر-5-موردين-للأغذية-إلى-السعودية-واستثمارات-المملكة-تقفز-90-1115488478.html
روسيا تدخل قائمة أكبر 5 موردين للأغذية إلى السعودية.. واستثمارات المملكة تقفز 90%
روسيا تدخل قائمة أكبر 5 موردين للأغذية إلى السعودية.. واستثمارات المملكة تقفز 90%
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الروسية، عقب حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، أن روسيا أصبحت واحدة من... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T07:25+0000
2026-07-25T07:25+0000
2026-07-25T07:25+0000
السعودية
روسيا
اقتصاد
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110163677_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_62643dfe16153fb3a9cfc5fb0a1a85db.jpg
وجاء في بيان نشرته الحكومة الروسية: "خلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف حجم التجارة الثنائية أكثر من مرتين، وأصبحت روسيا واحدة من أكبر خمسة موردين للأغذية إلى المملكة العربية السعودية، كما نما الاستثمار السعودي في الاقتصاد الروسي بنسبة 90% خلال العام الماضي" .يشار إلى أن أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين الدولتين أصبح العمل المشترك في مجال الطاقة العالمية ضمن إطار تحالف "أوبك+"، إذ يحافظ هذا التحالف على استقرار سوق النفط العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.ووفقًا له، اكتسب التعاون الثنائي زخمًا غير مسبوق في التاريخ الحديث، وأكد نوفاك أن هذا النهج أصبح ممكنًا إلى حد كبير بفضل العلاقات القائمة على الثقة بين قيادتي البلدين.وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".السعودية وروسيا تصادقان على 30 اتفاقية على عدة أصعدة في منتدى بطرسبورغ الاقتصاديباحث سياسي: حجم الوفد السعودي المشارك في منتدى بطرسبورغ يعكس الثقة بالاقتصاد الروسي
https://sarabic.ae/20260604/نائب-وزير-الاستثمار-السعودي-المملكة-مهتمة-بتجربة-روسيا-في-مجال-التنمية-الاقتصادية-1114038574.html
https://sarabic.ae/20260605/وزير-الطاقة-السعودي-العلاقات-مع-روسيا-ستزداد-قوة-في-السنوات-المقبلة--1114073760.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110163677_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0888f83b29892cdcb6436790cf00ba7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, روسيا, اقتصاد, العالم
السعودية, روسيا, اقتصاد, العالم
روسيا تدخل قائمة أكبر 5 موردين للأغذية إلى السعودية.. واستثمارات المملكة تقفز 90%
أعلنت الحكومة الروسية، عقب حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، أن روسيا أصبحت واحدة من أكبر 5 موردين للأغذية إلى المملكة، وأن استثمارات المملكة في الاقتصاد الروسي نمت بنسبة 90%، خلال العام الماضي وحده.
وجاء في بيان نشرته الحكومة الروسية: "خلال السنوات الخمس الماضية، تضاعف حجم التجارة الثنائية أكثر من مرتين، وأصبحت روسيا واحدة من أكبر خمسة موردين للأغذية إلى المملكة العربية السعودية، كما نما الاستثمار السعودي في الاقتصاد الروسي بنسبة 90% خلال العام الماضي" .
وأضاف البيان أن الدولتين تعملان على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات طاقة الهيدروجين، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، والتقنيات الرقمية لقطاع النفط والغاز، وتوطين الإنتاج الروسي في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن أحد المجالات الرئيسية للتعاون بين الدولتين أصبح العمل المشترك في مجال الطاقة العالمية ضمن إطار تحالف "أوبك+"، إذ يحافظ هذا التحالف على استقرار سوق النفط العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: "تتحد روسيا والمملكة العربية السعودية من خلال التزامهما بنظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يحترم مصالح كل دولة وحقها في اختيار مسارها الخاص".
ووفقًا له، اكتسب التعاون الثنائي زخمًا غير مسبوق في التاريخ الحديث، وأكد نوفاك أن هذا النهج أصبح ممكنًا إلى حد كبير بفضل العلاقات القائمة على الثقة بين قيادتي البلدين.
وفي وقت سابق، أفاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، بأن العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة.
وقال: "في السنوات المقبلة، سيتحسن الوضع، وستتعزز العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية".