https://sarabic.ae/20260726/وفد-سلطنة-عمان-في-طهران-ينجح-في-منع-الانفجار-الإقليمي-ما-التفاصيل-1115524398.html

وفد سلطنة عمان في طهران ينجح في منع "الانفجار الإقليمي"... ما التفاصيل

وفد سلطنة عمان في طهران ينجح في منع "الانفجار الإقليمي"... ما التفاصيل

سبوتنيك عربي

كشف محلل سياسي عماني تفاصيل زيارة وفد عماني إلى طهران، يوم أمس السبت، والتي أعقبها وقف إطلاق النار من الجانبين الإيراني والأمريكي. 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T19:27+0000

2026-07-26T19:27+0000

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وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أفادت، السبت، بوصول وفد دبلوماسي عُماني إلى طهران يوم الجمعة، قالت إنه لمناقشة ترتيبات خاصة بشأن مضيق هرمز.وقال المحلل السياسي العماني، خميس القطيطي، إن الحكمة العمانية تدخلت في لحظة فارقة وحرجة لاحتواء التصعيد في المنطقة، وذلك عندما تعقدت الأوضاع وبلغ القلق ذروته من احتمالية اشتعال مواجهة عسكرية كبرى تهدد الجميع.وأوضح القطيطي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن تحرك الوفد العماني إلى طهران، والذي وصفته "وكالة الأنباء الإيرانية" بأنه لإجراء مشاورات بشأن آليات إدارة حركة السفن في "مضيق هرمز"، حمل في جوهره "رسالة عُمان الإنسانية والدبلوماسية المعتادة" لإطفاء لهيب التوتر.وأشار إلى أن هذا التحرك أعقبه مباشرة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران انتظارا لنتائج الوساطة العمانية، تزامنا مع تصريحات من الحرس الثوري بوقف الضربات الانتقامية، ما يعكس نجاح "كلمة السر" العمانية في إحداث مفعولها السحري في أصعب الأوقات.صمام أمان إقليميوأضاف القطيطي أن العالم كان يراقب المشهد بمزيد من القلق في ظل التهديدات المتبادلة باستهداف البنية التحتية، مؤكدًا أن الخاسر الأكبر في هذه المواجهة هي دول المنطقة وشعوبها.وقال: "التدخل العماني جاء من زاوية استراتيجية وهي "مضيق هرمز" الذي تشترك السلطنة في إدارته مع الجانب الإيراني، ليكون هذا التحرك بمثابة صب الماء على النار وتنفيس للاحتقان الإقليمي، وهو جهد ينبغي البناء عليه للوصول إلى صيغة نهائية تضمن الاستقرار الدائم".وأشار إلى أن سلطنة عمان تمتلك قدرة دبلوماسية وبصيرة نافذة تتيح لها التدخل في الوقت المناسب ومن الزوايا التي تمنح بصيصاً من الأمل لنشر السلام والأمن.وأشار إلى أن المنطقة بأسرها تترقب اليوم الدور العماني الحصيف، الذي يؤمل أن يؤدي إلى "لملمة التفاهمات السابقة" وإيجاد نقاط تلاقٍ تضمن المضي قدما نحو إنهاء الأزمات العالقة.وشدد على أن الآمال ما زالت قائمة لترميم العلاقات بين ضفتي الخليج، بما يخدم صالح المنطقة ويحفظ أمن الإقليم عموما، انطلاقاً من القناعات الراسخة بضرورة تغليب لغة الحوار على لغة المواجهة.

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محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

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محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

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