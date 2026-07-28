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https://sarabic.ae/20260728/الجيش-الإسرائيلي-يتوغل-في-ريف-درعا-ويطلق-النار-بشكل-عشوائي-1115576836.html
الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويطلق النار بشكل عشوائي
الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويطلق النار بشكل عشوائي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش الإسرائيلي توغل في ريف درعا، وأطلق النار بشكل عشوائي. 28.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-28T16:31+0000
2026-07-28T16:31+0000
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وصرحت بأن، الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توغل في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، مستخدما دبابتين وآلية عسكرية.وأفادت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه الوادي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار".وأكدت أن "الجيش الإسرائيلي أطلق، أمس، النار باتجاه الأحياء السكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي ، وأن إطلاق النار جاء من مواقع قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة باتجاه القرية".وكانت وسائل إعلام سورية قد ذكرت، الأحد الماضي، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة توغلت باتجاه قريتي معرية والعارضة في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد. وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن القوة فتحت طريقًا داخل المنطقة وأقامت حاجزًا في قرية العارضة، ضمن سلسلة تحركات إسرائيلية متصاعدة قرب الجولان السوري المحتل.وكانت قوات إسرائيلية، توغلت، يوم الجمعة الماضي، في ريف القنيطرة الجنوبي ووادي الرقاد وأطراف قرية جملة، وأقامت حواجز مؤقتة لتفتيش مركبات المدنيين.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم 1 يوليو/ تموز الجاري، بأن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، "إلى أجل غير مسمى، وذلك لضمان حماية البلدات والسكان الإسرائيليين من أي تهديدات"، على حد قوله.وقال كاتس، خلال مراسم إحياء "ذكرى قتلى حرب لبنان الثانية": "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وسيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، إلى أجل غير مسمى، لحماية سكاننا ومجتمعاتنا هناك من العناصر الجهادية".وأشار كاتس، في كلمته، إلى أن إسرائيل وجّهت ضربتين لإيران، مشددًا أن بلاده ستهاجمها للمرة الثالثة "إذا اقتضت الضرورة ذلك"، وفق تعبيره.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان، طالما اقتضت الضرورة لذلك"، مشددًا أنه لن يتم القبول بوضع يسمح لـ"جيش إرهابي" ببناء أنفاق تخترق الحدود الإسرائيلية، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260726/قوات-إسرائيلية-تتوغل-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1115508064.html
https://sarabic.ae/20260716/حزب-الله-ينفي-وجود-أنشطة-له-داخل-سوريا-1115252841.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا ويطلق النار بشكل عشوائي

16:31 GMT 28.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي في الجولان
 الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجيش الإسرائيلي توغل في ريف درعا، وأطلق النار بشكل عشوائي.
وصرحت بأن، الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توغل في أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربي، مستخدما دبابتين وآلية عسكرية.
قوات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا
26 يوليو, 07:23 GMT
وأفادت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن "قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه الوادي، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار".
وأكدت أن "الجيش الإسرائيلي أطلق، أمس، النار باتجاه الأحياء السكنية في قرية معرية بريف درعا الغربي ، وأن إطلاق النار جاء من مواقع قوات الاحتلال المتمركزة في ثكنة الجزيرة باتجاه القرية".
وكانت وسائل إعلام سورية قد ذكرت، الأحد الماضي، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة توغلت باتجاه قريتي معرية والعارضة في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد. وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن القوة فتحت طريقًا داخل المنطقة وأقامت حاجزًا في قرية العارضة، ضمن سلسلة تحركات إسرائيلية متصاعدة قرب الجولان السوري المحتل.
وكانت قوات إسرائيلية، توغلت، يوم الجمعة الماضي، في ريف القنيطرة الجنوبي ووادي الرقاد وأطراف قرية جملة، وأقامت حواجز مؤقتة لتفتيش مركبات المدنيين.
وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم 1 يوليو/ تموز الجاري، بأن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، "إلى أجل غير مسمى، وذلك لضمان حماية البلدات والسكان الإسرائيليين من أي تهديدات"، على حد قوله.
حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
"حزب الله" ينفي وجود أنشطة له داخل سوريا
16 يوليو, 16:12 GMT
وقال كاتس، خلال مراسم إحياء "ذكرى قتلى حرب لبنان الثانية": "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وسيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، إلى أجل غير مسمى، لحماية سكاننا ومجتمعاتنا هناك من العناصر الجهادية".
وأشار كاتس، في كلمته، إلى أن إسرائيل وجّهت ضربتين لإيران، مشددًا أن بلاده ستهاجمها للمرة الثالثة "إذا اقتضت الضرورة ذلك"، وفق تعبيره.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان، طالما اقتضت الضرورة لذلك"، مشددًا أنه لن يتم القبول بوضع يسمح لـ"جيش إرهابي" ببناء أنفاق تخترق الحدود الإسرائيلية، على حد قوله.
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