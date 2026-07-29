https://sarabic.ae/20260729/بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-تعلن-استهداف-ثلاث-سفن-مخالفة-في-مضيق-هرمز-وإيقافها-1115584066.html

بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف ثلاث سفن مخالفة في مضيق هرمز وإيقافها

بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن استهداف ثلاث سفن مخالفة في مضيق هرمز وإيقافها

سبوتنيك عربي

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أنها استهدفت وأوقفت ثلاث ناقلات نفط قالت إنها كانت تبحر في مسار وصفته بـ"غير الآمن وغير القانوني" رغم تلقيها... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T02:09+0000

2026-07-29T02:09+0000

2026-07-29T02:10+0000

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وقال الحرس الثوري، في بيان، إن قواته تواصل فرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مؤكداً أن البحرية التابعة له تعمل على حماية أمن المنطقة، بحسب البيان.وأضاف أن "الناقلات الثلاث تم إيقافها قبل ساعات، دون أن يذكر أسماء السفن أو جنسياتها أو تفاصيل حول طبيعة الإجراءات التي اتُخذت بحقها".كما حذرت البحرية التابعة للحرس الثوري من استمرار ما وصفته بـ"التدخلات الأمريكية" و"الأوامر غير القانونية المتعلقة بالسفن في المنطقة"، مؤكدة أن ذلك، بحسب البيان، لن يمر دون رد.وصرح نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، أمس الثلاثاء، أن أي سفينة أوروبية تقترب من مضيق "هرمز" ستعد هدفا مشروعا، مؤكدًا أن سياسة إيران تقوم على ضمان عدم عودة المضيق إلى ما كان عليه قبل الحرب.وأوضح غريب آبادي أن فتح الطريق الجنوبي إلى مضيق "هرمز" سيؤدي إلى فقدان السيطرة عليه، مشددا على أن إيران لا تخشى اتخاذ أي إجراءات لتعزيز سيطرتها على المضيق، حتى وإن استدعى ذلك استئناف الحرب، على حد تعبيره.وأضاف آبادي أن مضيق "هرمز" يعد جزءا من الأمن القومي الإيراني، ويمثل إحدى ركائز القوة الدفاعية لإيران.ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.وتوقفت في الوقت الراهن الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.

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https://sarabic.ae/20260727/إيران-إعادة-5-سفن-حاولت-المرور-من-مضيق-هرمز-عبر-الممر-غير-الآمن-1115527194.html

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