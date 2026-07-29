https://sarabic.ae/20260729/مسؤول-أمريكي-اتفاق-هرمز-قيد-النقاش-يقتصر-على-التنسيق-ولا-يتضمن-فرض-أي-رسوم-1115585889.html

مسؤول أمريكي: "اتفاق هرمز" قيد النقاش يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض أي رسوم

مسؤول أمريكي: "اتفاق هرمز" قيد النقاش يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض أي رسوم

سبوتنيك عربي

جدد مسؤول أمريكي رفض بلاده لأي مقترحات تقضي بفرض رسوم أو أعباء على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن "المضيق يعد ممرًا مائيًا دوليًا يجب أن يظل بعيدًا عن... 29.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-29T05:33+0000

2026-07-29T05:33+0000

2026-07-29T05:33+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

أخبار إيران

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وقال المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن "الاتفاق الجاري بحثه بين الأطراف المعنية يقتصر على آليات التنسيق، ولا يتضمن أي بنود تتعلق بفرض رسوم أو أعباء على حركة الملاحة"، على حد قوله. وأضاف: "الاتفاق الذي تتم مناقشته بشأن مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق فقط، ولا نناقش أي رسوم".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ بالستية عدة، في "هجوم مباغت"، استهدف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وقالت "سنتكوم"، في بيان لها، إن "الهجوم وقع في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، مؤكدة أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح.من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطّلع، أنه "لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إيراني بشأن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن"، مؤكدًا أنه "لا صلة للقوات الإيرانية بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وتوقفت، في الوقت الراهن، الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.

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الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, أخبار إيران