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مسؤول أمريكي: "اتفاق هرمز" قيد النقاش يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض أي رسوم
مسؤول أمريكي: "اتفاق هرمز" قيد النقاش يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض أي رسوم
سبوتنيك عربي
جدد مسؤول أمريكي رفض بلاده لأي مقترحات تقضي بفرض رسوم أو أعباء على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن "المضيق يعد ممرًا مائيًا دوليًا يجب أن يظل بعيدًا عن... 29.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-29T05:33+0000
2026-07-29T05:33+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
أخبار إيران
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وقال المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن "الاتفاق الجاري بحثه بين الأطراف المعنية يقتصر على آليات التنسيق، ولا يتضمن أي بنود تتعلق بفرض رسوم أو أعباء على حركة الملاحة"، على حد قوله. وأضاف: "الاتفاق الذي تتم مناقشته بشأن مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق فقط، ولا نناقش أي رسوم".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ بالستية عدة، في "هجوم مباغت"، استهدف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وقالت "سنتكوم"، في بيان لها، إن "الهجوم وقع في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، مؤكدة أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح.من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطّلع، أنه "لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إيراني بشأن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن"، مؤكدًا أنه "لا صلة للقوات الإيرانية بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.وتوقفت، في الوقت الراهن، الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.
https://sarabic.ae/20260729/نتنياهو-إذا-هوجمنا-سنرد-بقوة-هائلة-وأشكك-في-الاتفاق-مع-إيران-1115584620.html
https://sarabic.ae/20260728/ترامب-من-الأفضل-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-بدل-تدمير-باقي-البلد-1115571441.html
https://sarabic.ae/20260728/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نريد-معاودة-الحرب-على-إيران-لكن-أمريكا-تمنعنا-1115562389.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز, أخبار إيران

مسؤول أمريكي: "اتفاق هرمز" قيد النقاش يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض أي رسوم

05:33 GMT 29.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2026
© REUTERS Stringer
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جدد مسؤول أمريكي رفض بلاده لأي مقترحات تقضي بفرض رسوم أو أعباء على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن "المضيق يعد ممرًا مائيًا دوليًا يجب أن يظل بعيدًا عن أي قيود أو سيطرة إيرانية"، وفق تعبيره.
وقال المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، إن "الاتفاق الجاري بحثه بين الأطراف المعنية يقتصر على آليات التنسيق، ولا يتضمن أي بنود تتعلق بفرض رسوم أو أعباء على حركة الملاحة"، على حد قوله.
وأضاف: "الاتفاق الذي تتم مناقشته بشأن مضيق هرمز يتعلق بالتنسيق فقط، ولا نناقش أي رسوم".
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واعتبر المسؤول الأمريكي أن إيران تطرح مطالب "مبالغًا فيها" بشأن المضيق، مؤكدًا أنها "مرفوضة من قبل سلطنة عُمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، على حد تعبيره.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ بالستية عدة، في "هجوم مباغت"، استهدف القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
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وقالت "سنتكوم"، في بيان لها، إن "الهجوم وقع في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، مؤكدة أن جميع الصواريخ الإيرانية تم اعتراضها بنجاح.

وأضافت أن "القوات الأمريكية ما تزال في حالة تأهب قصوى"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن موقع الهجوم أو أي أضرار أو خسائر محتملة.

من جهته، نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري مطّلع، أنه "لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي إيراني بشأن هجمات تعرضت لها قاعدة أمريكية في الأردن"، مؤكدًا أنه "لا صلة للقوات الإيرانية بأي مقذوفات أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف في السعودية".
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ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الجاري، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
وردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
وتوقفت، في الوقت الراهن، الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تعليق واشنطن عملياتها العسكرية، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى منع تجدد التصعيد.
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