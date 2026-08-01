https://sarabic.ae/20260801/تحطم-طائرة-سياحية-في-بيرو-يودي-بحياة-13-شخصا-1115692689.html
تحطم طائرة سياحية في بيرو يودي بحياة 13 شخصا
تحطم طائرة سياحية في بيرو يودي بحياة 13 شخصا
سبوتنيك عربي
لقي 13 شخصا مصرعهم، اليوم السبت، إثر تحطم طائرة سياحية صغيرة أثناء تحليقها فوق خطوط نازكا الأثرية جنوبي البيرو. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T21:21+0000
2026-08-01T21:21+0000
2026-08-01T21:21+0000
طائرة ركاب
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وأقلعت الطائرة من مطار بيسكو في رحلة سياحية مخصصة للتحليق فوق خطوط نازكا، قبل أن ينقطع الاتصال بها مع برج المراقبة بعد دقائق من إقلاعها.ووقع الحادث بالقرب من مطار ماريا رايشي، وأسفر عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة، وهم 11 سائحًا، إضافة إلى الطيار ومساعده، دون تسجيل أي ناجين.وقال شهود عيان من السكان المحليين إنهم سمعوا دوي انفجار قوي لحظة سقوط الطائرة، قبل أن تشتعل فيها النيران، فيما باشرت السلطات البيروفية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.
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MIA „Rossiya Segodnya“
طائرة ركاب, العالم, أخبار العالم الآن
طائرة ركاب, العالم, أخبار العالم الآن
تحطم طائرة سياحية في بيرو يودي بحياة 13 شخصا
لقي 13 شخصا مصرعهم، اليوم السبت، إثر تحطم طائرة سياحية صغيرة أثناء تحليقها فوق خطوط نازكا الأثرية جنوبي البيرو.
وأقلعت الطائرة من مطار بيسكو في رحلة سياحية مخصصة للتحليق فوق خطوط نازكا، قبل أن ينقطع الاتصال بها مع برج المراقبة بعد دقائق من إقلاعها.
وسقطت الطائرة في أرض زراعية بمنطقة بويبلو فييخو، على بعد نحو ستة كيلومترات من مدينة نازكا في إقليم إيكا، حيث اشتعلت فيها النيران عقب ارتطامها بالأرض، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
ووقع الحادث بالقرب من مطار ماريا رايشي، وأسفر عن مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة
، وهم 11 سائحًا، إضافة إلى الطيار ومساعده، دون تسجيل أي ناجين.
وقال شهود عيان من السكان المحليين إنهم سمعوا دوي انفجار
قوي لحظة سقوط الطائرة، قبل أن تشتعل فيها النيران، فيما باشرت السلطات البيروفية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.