https://sarabic.ae/20260801/خبير-أرصاد-جوية-عاصفة-مغناطيسية-قد-تضرب-الأرض-خلال-24-ساعة-1115692438.html
خبير أرصاد جوية: عاصفة مغناطيسية قد تضرب الأرض خلال 24 ساعة
خبير أرصاد جوية: عاصفة مغناطيسية قد تضرب الأرض خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
توقع الخبير في مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية، ميخائيل ليوس، أن تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، باحتمال يصل إلى 75%، نتيجة... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب ليوس عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية على الأرض خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة. وقد تكون هذه العاصفة ناجمة عن "انبعاث كتلي إكليلي" حدث على سطح الشمس في 30 يوليو/تموز الماضي".وأوضح ليوس أنه "من المتوقع أن تبدأ العاصفة المغناطيسية خلال النصف الثاني من الليلة القادمة، وقد تستمر لمدة تتراوح بين ست وتسع ساعات. وستستمر اضطرابات المجال المغناطيسي الأرضي، وإن كانت لن تصل إلى مستوى العاصفة المغناطيسية، طوال بقية يوم الأحد وحتى النصف الأول من يوم الاثنين".وأضاف ليوس أن "نماذج التنبؤ تشير إلى احتمال ارتفاع سرعة الرياح الشمسية لتصل إلى 600 كيلومتر في الثانية أو أكثر؛ وفي ظل هذه الظروف، قد تصل اضطرابات المجال المغناطيسي الأرضي إلى مستويات تتراوح بين عاصفة مغناطيسية ضعيفة (من الفئة G1) وعاصفة متوسطة الشدة (من الفئة G2)".عاصفة إشعاعية نادرة تضرب محيط الأرض لأول مرة منذ ربع قرنصوت مخيف لانقلاب المجال المغناطيسي للأرض يقلق العلماء
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عواصف, الأرض, الشمس, العالم
عواصف, الأرض, الشمس, العالم
خبير أرصاد جوية: عاصفة مغناطيسية قد تضرب الأرض خلال 24 ساعة
توقع الخبير في مركز "فوبوس" للأرصاد الجوية، ميخائيل ليوس، أن تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، باحتمال يصل إلى 75%، نتيجة "انبعاث كتلي إكليلي"، رُصد على سطح الشمس في 30 يوليو/ تموز الماضي.
وكتب ليوس عبر قناته على تطبيق "تيليغرام": "من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية على الأرض خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة. وقد تكون هذه العاصفة ناجمة عن "انبعاث كتلي إكليلي" حدث على سطح الشمس في 30 يوليو/تموز الماضي".
وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى أن احتمالية حدوث العاصفة المغناطيسية تبلغ 75%.
21 سبتمبر 2025, 15:50 GMT
وأوضح ليوس أنه "من المتوقع أن تبدأ العاصفة المغناطيسية
خلال النصف الثاني من الليلة القادمة، وقد تستمر لمدة تتراوح بين ست وتسع ساعات. وستستمر اضطرابات المجال المغناطيسي الأرضي، وإن كانت لن تصل إلى مستوى العاصفة المغناطيسية، طوال بقية يوم الأحد وحتى النصف الأول من يوم الاثنين".
وأضاف ليوس أن "نماذج التنبؤ تشير إلى احتمال ارتفاع سرعة الرياح الشمسية لتصل إلى 600 كيلومتر في الثانية أو أكثر؛ وفي ظل هذه الظروف، قد تصل اضطرابات المجال المغناطيسي الأرضي
إلى مستويات تتراوح بين عاصفة مغناطيسية ضعيفة (من الفئة G1) وعاصفة متوسطة الشدة (من الفئة G2)".