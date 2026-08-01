https://sarabic.ae/20260801/شاحنة-تطارد-الأزهار-نحال-تركي-يبتكر-منحلا-متنقلا-لإنتاج-العسلفيديو-1115690590.html
شاحنة تطارد الأزهار... "نحال تركي" يبتكر منحلا متنقلا لإنتاج العسل..فيديو
شاحنة تطارد الأزهار... "نحال تركي" يبتكر منحلا متنقلا لإنتاج العسل..فيديو
سبوتنيك عربي
لفت نحال تركي الأنظار بابتكار مقطورة شاحنة حولها إلى منحل متنقل، يتيح له ملاحقة مواسم الإزهار في مختلف أنحاء البلاد، بهدف إنتاج عسل عضوي متنوع يرتبط بخصائص... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T20:08+0000
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ومع انطلاق موسم جني العسل في تركيا، حظيت تجربة النحال يوجل أوزيير، باهتمام واسع إذ يجوب بالمقطورة الهضاب والسهول بحثًا عن أفضل المراعي الطبيعية لتوفير غذاء غني لنحلاته، بما يسهم في تحسين جودة العسل وتنوع أنواعه.ومكَّنت هذه المنظومة المتنقلة أوزيير، من نقل خلاياه إلى الهضاب المرتفعة في ولاية قارص شمال شرقي تركيا، المعروفة بتنوعها النباتي، باستخدام مقطورة واحدة مجهزة بالكامل. وزوِّدت الشاحنة بمنظومة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلوواط لتوليد الكهرباء، إلى جانب نظام للتحكم في درجة حرارة الخلايا، بما يوفر بيئة ملائمة للنحل، خاصة في المناطق الباردة.تقلل المقطورة من الوقت والجهد في نقل الخلايا، وتحافظ على استقرار النحل وإنتاجيته، لتجسد تجربة أوزيير نموذجًا مبتكرًا في تربية النحل يواكب تغيرات المناخ ومواسم الإزهار.دب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديوفي مشهد بطولي... سائق مصري يمنع كارثة محققة ويتصدر التريند.. فيديو
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نادي الفيديو, نحل, عسل, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, نحل, عسل, أخبار تركيا اليوم
شاحنة تطارد الأزهار... "نحال تركي" يبتكر منحلا متنقلا لإنتاج العسل..فيديو
لفت نحال تركي الأنظار بابتكار مقطورة شاحنة حولها إلى منحل متنقل، يتيح له ملاحقة مواسم الإزهار في مختلف أنحاء البلاد، بهدف إنتاج عسل عضوي متنوع يرتبط بخصائص النباتات في كل منطقة.
ومع انطلاق موسم جني العسل في تركيا، حظيت تجربة النحال يوجل أوزيير، باهتمام واسع إذ يجوب بالمقطورة الهضاب والسهول بحثًا عن أفضل المراعي الطبيعية لتوفير غذاء غني لنحلاته، بما يسهم في تحسين جودة العسل وتنوع أنواعه.
وتضم المقطورة 340 خلية نحل، صُممت داخل بيئة متكاملة توفر الظروف المناسبة لتربية النحل، مع إمكانية نقل الخلايا بسهولة من موقع إلى آخر دون الحاجة إلى تفكيكها أو إعادة تحميلها في كل رحلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تركية.
ومكَّنت هذه المنظومة المتنقلة أوزيير، من نقل خلاياه إلى الهضاب المرتفعة في ولاية قارص شمال شرقي تركيا، المعروفة بتنوعها النباتي، باستخدام مقطورة واحدة مجهزة بالكامل. وزوِّدت الشاحنة بمنظومة طاقة شمسية بقدرة 10 كيلوواط لتوليد الكهرباء، إلى جانب نظام للتحكم في درجة حرارة الخلايا، بما يوفر بيئة ملائمة للنحل، خاصة في المناطق الباردة.
ويطمح أوزيير، إلى إنتاج ما بين 6 و7 أطنان من العسل عبر هذا المشروع، معتمدًا على التنقل المستمر بين مناطق الإزهار، بما يمنح النحل فرصة الاستفادة من تنوع الغطاء النباتي وإنتاج أنواع مختلفة من العسل، تتميز كل منها بنكهة وخصائص تعكس طبيعة النباتات السائدة في موقع الإنتاج.
تقلل المقطورة من الوقت والجهد في نقل الخلايا، وتحافظ على استقرار النحل وإنتاجيته، لتجسد تجربة أوزيير نموذجًا مبتكرًا في تربية النحل يواكب تغيرات المناخ ومواسم الإزهار.