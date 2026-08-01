https://sarabic.ae/20260801/فتح-الموقف-المصري-أحبط-المخططات-الإسرائيلية-لتهجير-أهالي-غزة---1115688095.html

"فتح": الموقف المصري أحبط المخططات الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة

"فتح": الموقف المصري أحبط المخططات الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن الدور المصري يتجاوز جهود الوساطة التقليدية لوقف الحرب على قطاع غزة، ليتركز على حماية حقوق الشعب الفلسطيني... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T18:10+0000

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وفي مقابلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح دولة أن القاهرة وضعت نصب أعينها المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وتصدت بحزم لأحد أبرز أهداف العدوان المتمثل في تهجير الفلسطينيين قسرًا نحو شبه جزيرة سيناء. وأشار إلى أن التحركات المصرية الحاسمة قطعت الطريق أمام هذا الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي، معتبراً أن إفشال مخطط التهجير يمثل "إنجازاً استراتيجياً كبيراً"، يليه توجه مصري جاد نحو خطط إعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الحياة في غزة، وهو ما تفتقده أولويات الأطراف الأخرى. كما طالب بتضافر الإرادة الدولية مع التحركات المصرية، بما في ذلك الحراك الفرنسي السعودي الداعم لحل الدولتين، محذرًا من أي محاولات لفصل قطاع غزة إدارياً عن مساره السياسي الشامل المرتبط بالدولة الفلسطينية وحقوق شعبها.وأعلنت أمريكا، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

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