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فرصٌ إستثماريّة بين لبنان وتركيا… ولماذا تتفاقم ظاهرة "الطلاق الرماديّ"؟
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موزاييك
القهوة وصحة الكبد... علاقة إيجابية أوضحتها الدراسات
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من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
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الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
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نبض افريقيا
قضية المياه والصرف الصحي أولويات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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"فتح": الموقف المصري أحبط المخططات الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة
"فتح": الموقف المصري أحبط المخططات الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن الدور المصري يتجاوز جهود الوساطة التقليدية لوقف الحرب على قطاع غزة، ليتركز على حماية حقوق الشعب الفلسطيني... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T18:10+0000
2026-08-01T18:10+0000
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وفي مقابلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح دولة أن القاهرة وضعت نصب أعينها المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وتصدت بحزم لأحد أبرز أهداف العدوان المتمثل في تهجير الفلسطينيين قسرًا نحو شبه جزيرة سيناء. وأشار إلى أن التحركات المصرية الحاسمة قطعت الطريق أمام هذا الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي، معتبراً أن إفشال مخطط التهجير يمثل "إنجازاً استراتيجياً كبيراً"، يليه توجه مصري جاد نحو خطط إعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الحياة في غزة، وهو ما تفتقده أولويات الأطراف الأخرى. كما طالب بتضافر الإرادة الدولية مع التحركات المصرية، بما في ذلك الحراك الفرنسي السعودي الداعم لحل الدولتين، محذرًا من أي محاولات لفصل قطاع غزة إدارياً عن مساره السياسي الشامل المرتبط بالدولة الفلسطينية وحقوق شعبها.وأعلنت أمريكا، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260801/محذرة-من-تصعيد-إسرائيلي-في-الضفة-منظمة-التحرير-الفلسطينية-ترحب-باتفاق-غزة-1115685450.html
https://sarabic.ae/20260801/اتفاق-حماس-الجديد-هل-تقبله-حكومة-نتنياهو-وما-فرص-تنفيذه-في-غزة-1115683489.html
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غزة, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم
غزة, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم

"فتح": الموقف المصري أحبط المخططات الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة

18:10 GMT 01.08.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatطفل فلسطيني يعيل أسرته بعربة نقل صنعها بنفسه في غزة
طفل فلسطيني يعيل أسرته بعربة نقل صنعها بنفسه في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، أن الدور المصري يتجاوز جهود الوساطة التقليدية لوقف الحرب على قطاع غزة، ليتركز على حماية حقوق الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه ومستقبل قضيته العادلة.
وفي مقابلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح دولة أن القاهرة وضعت نصب أعينها المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وتصدت بحزم لأحد أبرز أهداف العدوان المتمثل في تهجير الفلسطينيين قسرًا نحو شبه جزيرة سيناء.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
"محذرة من تصعيد إسرائيلي في الضفة"... منظمة التحرير الفلسطينية ترحب باتفاق غزة
15:44 GMT
وأشار إلى أن التحركات المصرية الحاسمة قطعت الطريق أمام هذا الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي، معتبراً أن إفشال مخطط التهجير يمثل "إنجازاً استراتيجياً كبيراً"، يليه توجه مصري جاد نحو خطط إعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الحياة في غزة، وهو ما تفتقده أولويات الأطراف الأخرى.
ودعا المتحدث باسم "فتح" الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي إلى تبني مواقف منسجمة مع الجهود المصرية، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات ضد الفلسطينيين ووقف الاستيطان غير الشرعي.
كما طالب بتضافر الإرادة الدولية مع التحركات المصرية، بما في ذلك الحراك الفرنسي السعودي الداعم لحل الدولتين، محذرًا من أي محاولات لفصل قطاع غزة إدارياً عن مساره السياسي الشامل المرتبط بالدولة الفلسطينية وحقوق شعبها.
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
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وأعلنت أمريكا، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
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