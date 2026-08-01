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"محذرة من تصعيد إسرائيلي في الضفة"... منظمة التحرير الفلسطينية ترحب باتفاق غزة
"محذرة من تصعيد إسرائيلي في الضفة"... منظمة التحرير الفلسطينية ترحب باتفاق غزة
سبوتنيك عربي
رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بالتوصل لاتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T15:44+0000
2026-08-01T15:44+0000
قطاع غزة
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، بأن المنظمة رحبت بالاتفاق خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ في رام الله، خصص لبحث المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية.وأشارت إلى أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من الاتفاق، بما يضمن الوقف الدائم للحرب في غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.وحذرت المنظمة الفلسطينية من التصعيد الخطير للأوضاع في الضفة الغربية، نتيجة لاستمرار سياسات التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفاعل ضد تصاعد الاستيطان في الأرض الفلسطينية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة، ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية.وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-5-مستودعات-للأسلحة-تابعة-لـحماس-في-قطاع-غزة-1115683267.html
https://sarabic.ae/20260801/اتفاق-حماس-الجديد-هل-تقبله-حكومة-نتنياهو-وما-فرص-تنفيذه-في-غزة-1115683489.html
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قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

"محذرة من تصعيد إسرائيلي في الضفة"... منظمة التحرير الفلسطينية ترحب باتفاق غزة

15:44 GMT 01.08.2026
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Sputnik . POOL
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رحبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، بالتوصل لاتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، بأن المنظمة رحبت بالاتفاق خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ في رام الله، خصص لبحث المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية.
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14:02 GMT
وأشارت إلى أهمية التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من الاتفاق، بما يضمن الوقف الدائم للحرب في غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع.
وحذرت المنظمة الفلسطينية من التصعيد الخطير للأوضاع في الضفة الغربية، نتيجة لاستمرار سياسات التوسع الاستيطاني وتصاعد إرهاب المستوطنين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفاعل ضد تصاعد الاستيطان في الأرض الفلسطينية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الجمعة، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة، ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية.
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وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
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