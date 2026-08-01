https://sarabic.ae/20260801/هاتفه-كاد-يكلفه-حياته-نجاة-سائح-من-هجوم-دب-في-رومانيافيديو-1115692887.html
هاتفه كاد يكلفه حياته.. نجاة سائح من هجوم دب في رومانيا...فيديو
هاتفه كاد يكلفه حياته.. نجاة سائح من هجوم دب في رومانيا...فيديو
سبوتنيك عربي
نجا سائح بأعجوبة من هجوم دب مفترس بعدما اقترب منه لمسافة سنتيمترات معدودة، أثناء توقفه على جانب طريق "ترانسفاغاراشان" الجبلي الشهير في رومانيا. 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T21:45+0000
2026-08-01T21:45+0000
2026-08-01T21:47+0000
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وأظهر الموقف الخطير السائح وهو منشغل باستخدام هاتفه، دون أن ينتبه إلى اقتراب الدب منه بهدوء شديد، فيما كانت المسافة الفاصلة بينهما قصيرة للغاية.وأثار الحادث تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات متجددة للزوار من الاقتراب من الدببة البرية أو التوقف في المناطق التي تنتشر فيها على طول طريق "ترانسفاغاراشان".شاحنة تطارد الأزهار... "نحال تركي" يبتكر منحلا متنقلا لإنتاج العسل..فيديودب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو
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نادي الفيديو, العالم, طريق بري, منوعات, سائح, رومانيا
نادي الفيديو, العالم, طريق بري, منوعات, سائح, رومانيا
هاتفه كاد يكلفه حياته.. نجاة سائح من هجوم دب في رومانيا...فيديو
21:45 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 21:47 GMT 01.08.2026)
نجا سائح بأعجوبة من هجوم دب مفترس بعدما اقترب منه لمسافة سنتيمترات معدودة، أثناء توقفه على جانب طريق "ترانسفاغاراشان" الجبلي الشهير في رومانيا.
وأظهر الموقف الخطير السائح وهو منشغل باستخدام هاتفه، دون أن ينتبه إلى اقتراب الدب منه بهدوء شديد، فيما كانت المسافة الفاصلة بينهما قصيرة للغاية.
ولحسن الحظ، انتبه السائح إلى وجود الدب في اللحظة الأخيرة، ليتراجع سريعا ويبتعد عن المكان قبل أن يتمكن الحيوان المفترس من مهاجمته.
وأثار الحادث تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات متجددة للزوار من الاقتراب من الدببة البرية أو التوقف في المناطق التي تنتشر فيها على طول طريق "ترانسفاغاراشان".