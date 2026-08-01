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وزارة التجارة الصينية: الإجراءات الأمريكية ضد شركاتنا تفتقر إلى أي أساس واقعي
وزارة التجارة الصينية: الإجراءات الأمريكية ضد شركاتنا تفتقر إلى أي أساس واقعي
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة ومعارضتها الحازمة لإعلان الولايات المتحدة إدراج أكثر من 40 كيانًا صينيًا ضمن ما يعرف بـ"قائمة... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T17:51+0000
2026-08-01T17:51+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال متحدث باسم الوزارة إن "الإجراءات الأمريكية تفتقر إلى أساس واقعي، حيث تواصل إساءة استخدام ذريعتي حقوق الإنسان والعمل القسري لفرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية وفقا لقوانينها المحلية"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الخطوة تعد قسرا اقتصاديا نموذجيا".وأشار المتحدث إلى أنه في يوم 30 يوليو/تموز، عقد مسؤولون اقتصاديون وتجاريون من الصين والولايات المتحدة اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، شهد تبادلا صريحًا ومتعمقا وبناءً لوجهات النظر بشأن الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وأكد المتحدث أن الصين عارضت على الدوام العمل القسري، مشددا على أن منطقة شينجيانغ، تشهد حاليا استقرارا اجتماعيا وازدهارا اقتصاديا، ويتمتع سكانها بحياة يسودها السلام، وأنه "لا وجود لما يسمى بالعمل القسري بأي شكل من الأشكال" في المنطقة".ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لما وصفه بالهجمات وحملات التشويه ضد شينجيانغ، والكف عن التلاعب بما يسمى بقضية "العمل القسري"، ووقف ما اعتبره قمعا تعسفيا للشركات الصينية.مؤكدا في ختام تصريحاته أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة بحزم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.
https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الصينية-اليابان-ستدفع-ثمنا-باهظا-لقرارتها-الخاطئة-بشأن-القضايا-النووية-1115349770.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم

وزارة التجارة الصينية: الإجراءات الأمريكية ضد شركاتنا تفتقر إلى أي أساس واقعي

17:51 GMT 01.08.2026
© Photo / unsplash/Loeng Ligالصين...مدينة قوانغتشو، مقاطعة قوانغدونغ
الصين...مدينة قوانغتشو، مقاطعة قوانغدونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Photo / unsplash/Loeng Lig
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أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، عن إدانتها الشديدة ومعارضتها الحازمة لإعلان الولايات المتحدة إدراج أكثر من 40 كيانًا صينيًا ضمن ما يعرف بـ"قائمة كيانات قانون منع العمل القسري للويغور"، معتبرة أن هذه الخطوة تفتقر إلى أي أساس واقعي.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "الإجراءات الأمريكية تفتقر إلى أساس واقعي، حيث تواصل إساءة استخدام ذريعتي حقوق الإنسان والعمل القسري لفرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية وفقا لقوانينها المحلية"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الخطوة تعد قسرا اقتصاديا نموذجيا".

وأضاف أن "الإجراءات الأمريكية ألحقت ضررًا بالغًا بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية المعنية، كما أثرت بشكل خطير في استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية " شينخوا".

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وأشار المتحدث إلى أنه في يوم 30 يوليو/تموز، عقد مسؤولون اقتصاديون وتجاريون من الصين والولايات المتحدة اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، شهد تبادلا صريحًا ومتعمقا وبناءً لوجهات النظر بشأن الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح أنه، وبعد يوم واحد فقط من ذلك الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة هذه الإجراءات التي وصفها بـ"الخبيثة" والمضرة بمصالح الصين، معتبرا أنها تمثل ابتعادًا خطيرًا عن التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين.

وأكد المتحدث أن الصين عارضت على الدوام العمل القسري، مشددا على أن منطقة شينجيانغ، تشهد حاليا استقرارا اجتماعيا وازدهارا اقتصاديا، ويتمتع سكانها بحياة يسودها السلام، وأنه "لا وجود لما يسمى بالعمل القسري بأي شكل من الأشكال" في المنطقة".
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ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى الوقف الفوري لما وصفه بالهجمات وحملات التشويه ضد شينجيانغ، والكف عن التلاعب بما يسمى بقضية "العمل القسري"، ووقف ما اعتبره قمعا تعسفيا للشركات الصينية.
مؤكدا في ختام تصريحاته أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة بحزم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها.
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