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إصابة عنصر سوري بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شمالي درعا
إصابة عنصر سوري بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شمالي درعا
سبوتنيك عربي
أصيب أحد عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في بلدة نمر الواقعة في ريف درعا الشمالي. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقاً للمعلومات المتداولة، وقع الانفجار لحظة مرور سيارة العنصر في البلدة، مما أدى إلى إصابته، في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية غير واضحة حتى الآن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى في الموقع.وتشهد محافظة درعا حالة من اللااستقرار الأمني مع تكرار حوادث العنف، إذ سبق أن قُتل شخصان في 24 يونيو/تموز الماضي برصاص مسلحين مجهولين داخل محل تجاري في مدينة الصنمين بريف درعا الجنوبي، بحسب ما أفاد به موقع "تلفزيون سوريا".كذلك، أسفرت مشاجرة بين عائلتين في بلدة أم ولد شرق درعا في 25 من الشهر ذاته عن مقتل شاب وإصابة آخرين، بعد أن تطورت إلى تبادل لإطلاق النار.قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سورياغوتيريش من قلب دمشق: سوريا تمر بـ"منعطف مصيري"
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
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إصابة عنصر سوري بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شمالي درعا

14:15 GMT 02.08.2026
© Sputnik . Fatima Harbatمشاهد لمكان تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا
مشاهد لمكان تعرض موكب محافظ درعا وقائد الشرطة لهجوم مسلح جنوبي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Sputnik . Fatima Harbat
تابعنا عبر
أصيب أحد عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في بلدة نمر الواقعة في ريف درعا الشمالي.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، وقع الانفجار لحظة مرور سيارة العنصر في البلدة، مما أدى إلى إصابته، في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية غير واضحة حتى الآن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى في الموقع.

وحتى الساعة، لم تصدر وزارة الداخلية السورية أي بيان رسمي للتعليق على الحادثة، ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

قوات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا
26 يوليو, 07:23 GMT
وتشهد محافظة درعا حالة من اللااستقرار الأمني مع تكرار حوادث العنف، إذ سبق أن قُتل شخصان في 24 يونيو/تموز الماضي برصاص مسلحين مجهولين داخل محل تجاري في مدينة الصنمين بريف درعا الجنوبي، بحسب ما أفاد به موقع "تلفزيون سوريا".
كذلك، أسفرت مشاجرة بين عائلتين في بلدة أم ولد شرق درعا في 25 من الشهر ذاته عن مقتل شاب وإصابة آخرين، بعد أن تطورت إلى تبادل لإطلاق النار.
قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا
غوتيريش من قلب دمشق: سوريا تمر بـ"منعطف مصيري"
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