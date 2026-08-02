https://sarabic.ae/20260802/إصابة-عنصر-سوري-بانفجار-عبوة-ناسفة-استهدفت-سيارته-شمالي-درعا--1115705483.html
إصابة عنصر سوري بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شمالي درعا
إصابة عنصر سوري بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شمالي درعا
سبوتنيك عربي
أصيب أحد عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في بلدة نمر الواقعة في ريف درعا الشمالي. 02.08.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقاً للمعلومات المتداولة، وقع الانفجار لحظة مرور سيارة العنصر في البلدة، مما أدى إلى إصابته، في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية غير واضحة حتى الآن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى في الموقع.وتشهد محافظة درعا حالة من اللااستقرار الأمني مع تكرار حوادث العنف، إذ سبق أن قُتل شخصان في 24 يونيو/تموز الماضي برصاص مسلحين مجهولين داخل محل تجاري في مدينة الصنمين بريف درعا الجنوبي، بحسب ما أفاد به موقع "تلفزيون سوريا".كذلك، أسفرت مشاجرة بين عائلتين في بلدة أم ولد شرق درعا في 25 من الشهر ذاته عن مقتل شاب وإصابة آخرين، بعد أن تطورت إلى تبادل لإطلاق النار.قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سورياغوتيريش من قلب دمشق: سوريا تمر بـ"منعطف مصيري"
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إصابة عنصر سوري بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته شمالي درعا
أصيب أحد عناصر قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في بلدة نمر الواقعة في ريف درعا الشمالي.
ووفقاً للمعلومات المتداولة، وقع الانفجار لحظة مرور سيارة العنصر في البلدة، مما أدى إلى إصابته، في حين لا تزال التفاصيل المتعلقة بحالته الصحية غير واضحة حتى الآن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى في الموقع.
وحتى الساعة، لم تصدر وزارة الداخلية السورية أي بيان رسمي للتعليق على الحادثة، ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتشهد محافظة درعا حالة من اللااستقرار الأمني مع تكرار حوادث العنف، إذ سبق أن قُتل شخصان في 24 يونيو/تموز الماضي برصاص مسلحين مجهولين داخل محل تجاري في مدينة الصنمين بريف درعا الجنوبي
، بحسب ما أفاد به موقع "تلفزيون سوريا".
كذلك، أسفرت مشاجرة بين عائلتين في بلدة أم ولد شرق درعا في 25 من الشهر ذاته عن مقتل شاب وإصابة آخرين، بعد أن تطورت إلى تبادل لإطلاق النار.