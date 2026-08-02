https://sarabic.ae/20260802/ابن-سلمان-لترامب-تغليب-لغة-الحوار-يمنع-الانجرار-لصراع-أوسع-1115696948.html

ابن سلمان لترامب: تغليب لغة الحوار يمنع الانجرار لصراع أوسع

ابن سلمان لترامب: تغليب لغة الحوار يمنع الانجرار لصراع أوسع

سبوتنيك عربي

أجرى ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 02.08.2026, سبوتنيك عربي

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الطرفين بحثا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات.وأضافت "واس": "وقد أكد سمو ولي العهد (حفظه الله) على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وعلى أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ويمنع الانجرار إلى صراع أوسع، تطال تداعياته الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، موافقته على إلغاء الهجوم الذي كان مخططًا ضد إيران، مشيرا إلى أن القرار جاء في ضوء اقتراب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، مع بقاء الإلغاء مشروطًا بإبرام الصفقة خلال فترة قصيرة.وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الولايات المتحدة "في أعلى درجات الجاهزية العسكرية"، لكنها تلقت طلبًا من إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط لتأجيل أي هجوم بعد الاتفاق على ملامح تسوية.ومنذ تاريخ 8 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأميركي عدة هجمات على إيران، حيث زعمت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الهجمات جاءت ردًا على استهداف طهران للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.وردّ الجيش الإيراني باستهداف قواعد أمريكية في عدة دول بالشرق الأوسط. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.إعلام: ترامب ونتنياهو يدرسان مقترحا لفرض "حصار بري" على إيران

https://sarabic.ae/20260801/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-هاتفيا-مع-نظيريه-التركي-والكويتي-جهود-خفض-التصعيد-بالمنطقة-1115680354.html

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