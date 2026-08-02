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الصرف الصحي يهدد بطولة أوروبا للسباحة.. نهر السين يعود إلى دائرة الجدل
الصرف الصحي يهدد بطولة أوروبا للسباحة.. نهر السين يعود إلى دائرة الجدل
سبوتنيك عربي
عاد نهر السين إلى واجهة الجدل مجددا، قبل أيام من احتضانه منافسات السباحة في المياه المفتوحة ضمن بطولة أوروبا، المقررة خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس/أب الجاري،... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T21:29+0000
2026-08-02T21:41+0000
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وأعاد النهر إلى الواجهة الانتقادات التي رافقت استضافة منافسات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث لا يزال عدد من الرياضيين يشككون في جاهزية المياه لاستضافة البطولات الدولية، بعد تسجيل حالات مرضية بين مشاركين في المنافسات الأولمبية.وأضاف بالترينيري أن "مجموعة من أبرز السباحين خاطبت الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية عبر رسالتين رسميتين للمطالبة بضمانات صحية أكبر، إلى جانب وضع خطة بديلة في حال تدهورت جودة المياه خلال أيام البطولة"، مؤكدا أن الرياضيين يأملون في أن تكون التحسينات المعلنة قد انعكست بالفعل على سلامة النهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.من جهتها، تحدثت السباحة الإيطالية جينيفرا تادوتشي، عن معاناة عدد من المشاركين من أعراض صحية حادة، مطالبة بتوفير حماية أكبر للرياضيين في ظل المشكلات المتكررة المرتبطة بجودة المياه.وفي محاولة لاحتواء المخاوف، أعلن الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية التوصل إلى اتفاق مع لجنة الرياضيين على حزمة من الإجراءات لتعزيز الصحة والسلامة، من أبرزها تحمل تكاليف العلاج الطبي لأي سباح يثبت تعرضه لمرض مرتبط مباشرة بالمشاركة في المنافسات أو التدريبات الرسمية في نهر السين.في المقابل، لا تزال المخاوف الصحية تلقي بظلالها على بطولة أوروبا، وسط مطالبات متزايدة من الرياضيين بضمانات عملية تضع سلامتهم في مقدمة الأولويات.
https://sarabic.ae/20240811/سباحة-ألمانية-ضحية-تلوث-نهر-السين-في-أولمبياد-باريس-2024-1091621888.html
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رياضة, نهر السين, أخبار فرنسا , سباحة
رياضة, نهر السين, أخبار فرنسا , سباحة

الصرف الصحي يهدد بطولة أوروبا للسباحة.. نهر السين يعود إلى دائرة الجدل

21:29 GMT 02.08.2026 (تم التحديث: 21:41 GMT 02.08.2026)
© Sputnik . Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في مهرجان السباحة الشتوية "ليدوستاف" على ضفة نهر نيفا أمام قلعة "بطرس وبولس" في سان بطرسبورغ، روسيا
المشاركون في مهرجان السباحة الشتوية ليدوستاف على ضفة نهر نيفا أمام قلعة بطرس وبولس في سان بطرسبورغ، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2026
© Sputnik . Alexander Galperin
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عاد نهر السين إلى واجهة الجدل مجددا، قبل أيام من احتضانه منافسات السباحة في المياه المفتوحة ضمن بطولة أوروبا، المقررة خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس/أب الجاري، في ظل استمرار المخاوف بشأن جودة المياه، بعد الانتقادات الواسعة التي أثارتها استضافة النهر منافسات السباحة خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وأعاد النهر إلى الواجهة الانتقادات التي رافقت استضافة منافسات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث لا يزال عدد من الرياضيين يشككون في جاهزية المياه لاستضافة البطولات الدولية، بعد تسجيل حالات مرضية بين مشاركين في المنافسات الأولمبية.
وأثار السباح الإيطالي غريغوريو بالترينيري القضية مجددا، مؤكدا أن تجربة أولمبياد باريس لا يمكن تجاوزها، وقال إن "نحو ثلث المشاركين في سباق 10 كيلومترات تعرضوا لمشكلات صحية استدعت نقل عدد منهم إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن السباق في نهر السين أثر بشكل مباشر على حالته البدنية بعد تحقيقه نتائج مميزة في منافسات المسبح.
فيضان في نهر السين، باريس، فرنسا 29 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2024
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سباحة ألمانية ضحية تلوث نهر السين في أولمبياد باريس 2024
11 أغسطس 2024, 14:34 GMT
وأضاف بالترينيري أن "مجموعة من أبرز السباحين خاطبت الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية عبر رسالتين رسميتين للمطالبة بضمانات صحية أكبر، إلى جانب وضع خطة بديلة في حال تدهورت جودة المياه خلال أيام البطولة"، مؤكدا أن الرياضيين يأملون في أن تكون التحسينات المعلنة قد انعكست بالفعل على سلامة النهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.

ولم تقتصر التحذيرات على بالترينيري، إذ دعا السباح الألماني فلوريان ويلبروك، إلى إعادة تقييم أماكن إقامة المنافسات، مشيرا إلى أن المظهر النظيف للمياه لا يعكس بالضرورة مستوى السلامة الصحية، بعد إصابة عدد من الرياضيين بأمراض عقب المنافسات الأولمبية.

من جهتها، تحدثت السباحة الإيطالية جينيفرا تادوتشي، عن معاناة عدد من المشاركين من أعراض صحية حادة، مطالبة بتوفير حماية أكبر للرياضيين في ظل المشكلات المتكررة المرتبطة بجودة المياه.
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مذيع إيطالي: مذاق القهوة في أولمبياد باريس لا يطاق إنها مصنوعة من مياه نهر السين الملوث
1 أغسطس 2024, 10:20 GMT
وفي محاولة لاحتواء المخاوف، أعلن الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية التوصل إلى اتفاق مع لجنة الرياضيين على حزمة من الإجراءات لتعزيز الصحة والسلامة، من أبرزها تحمل تكاليف العلاج الطبي لأي سباح يثبت تعرضه لمرض مرتبط مباشرة بالمشاركة في المنافسات أو التدريبات الرسمية في نهر السين.
في المقابل، لا تزال المخاوف الصحية تلقي بظلالها على بطولة أوروبا، وسط مطالبات متزايدة من الرياضيين بضمانات عملية تضع سلامتهم في مقدمة الأولويات.
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