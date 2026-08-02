https://sarabic.ae/20260802/الصرف-الصحي-يهدد-بطولة-أوروبا-للسباحة-نهر-السين-يعود-إلى-دائرة-الجدل-1115715285.html

الصرف الصحي يهدد بطولة أوروبا للسباحة.. نهر السين يعود إلى دائرة الجدل

الصرف الصحي يهدد بطولة أوروبا للسباحة.. نهر السين يعود إلى دائرة الجدل

سبوتنيك عربي

عاد نهر السين إلى واجهة الجدل مجددا، قبل أيام من احتضانه منافسات السباحة في المياه المفتوحة ضمن بطولة أوروبا، المقررة خلال الفترة من 4 إلى 8 أغسطس/أب الجاري،... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T21:29+0000

2026-08-02T21:29+0000

2026-08-02T21:41+0000

رياضة

نهر السين

أخبار فرنسا

سباحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102749/45/1027494539_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_05897cd670453ea150a8eddc88b83b2d.jpg

وأعاد النهر إلى الواجهة الانتقادات التي رافقت استضافة منافسات السباحة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث لا يزال عدد من الرياضيين يشككون في جاهزية المياه لاستضافة البطولات الدولية، بعد تسجيل حالات مرضية بين مشاركين في المنافسات الأولمبية.وأضاف بالترينيري أن "مجموعة من أبرز السباحين خاطبت الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية عبر رسالتين رسميتين للمطالبة بضمانات صحية أكبر، إلى جانب وضع خطة بديلة في حال تدهورت جودة المياه خلال أيام البطولة"، مؤكدا أن الرياضيين يأملون في أن تكون التحسينات المعلنة قد انعكست بالفعل على سلامة النهر، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.من جهتها، تحدثت السباحة الإيطالية جينيفرا تادوتشي، عن معاناة عدد من المشاركين من أعراض صحية حادة، مطالبة بتوفير حماية أكبر للرياضيين في ظل المشكلات المتكررة المرتبطة بجودة المياه.وفي محاولة لاحتواء المخاوف، أعلن الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية التوصل إلى اتفاق مع لجنة الرياضيين على حزمة من الإجراءات لتعزيز الصحة والسلامة، من أبرزها تحمل تكاليف العلاج الطبي لأي سباح يثبت تعرضه لمرض مرتبط مباشرة بالمشاركة في المنافسات أو التدريبات الرسمية في نهر السين.في المقابل، لا تزال المخاوف الصحية تلقي بظلالها على بطولة أوروبا، وسط مطالبات متزايدة من الرياضيين بضمانات عملية تضع سلامتهم في مقدمة الأولويات.

https://sarabic.ae/20240811/سباحة-ألمانية-ضحية-تلوث-نهر-السين-في-أولمبياد-باريس-2024-1091621888.html

https://sarabic.ae/20240801/مذيع-إيطالي-مذاق-القهوة-في-أولمبياد-باريس-لا-يطاق-إنها-مصنوعة-من-مياه-نهر-السين-الملوث-1091313856.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, نهر السين, أخبار فرنسا , سباحة