https://sarabic.ae/20260802/حرائق-هائلة-في-واشنطن-تعزل-مناطق-واسعة-وتجبر-الآلاف-على-الإجلاء-1115713205.html

حرائق هائلة في واشنطن تعزل مناطق واسعة وتجبر الآلاف على الإجلاء

حرائق هائلة في واشنطن تعزل مناطق واسعة وتجبر الآلاف على الإجلاء

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية أن حرائق الغابات التي التهمت أكثر من ربع مليون فدان تسببت في عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي، لا... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T18:34+0000

2026-08-02T18:34+0000

2026-08-02T18:34+0000

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حرائق غابات

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وأعلن حاكم الولاية بوب فيرغسون، حالة الطوارئ على مستوى الولاية، إلى جانب فرض حظر على إشعال النيران، في محاولة للحد من انتشار الحرائق.وقالت رئيسة بلدية سبوكان، ليزا براون، إن "السلطات اضطرت إلى إخلاء عدد من المنشآت الحيوية في المدينة، من بينها محطات لمعالجة المياه، ومحطة لتوليد الطاقة من النفايات، إضافة إلى مستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى".وفي سياق متصل، أعلنت شركة المرافق العامة التي تزود شرق الولاية بالكهرباء أن نحو 60 ألف شخص تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرائق.وتأتي هذه الحرائق في وقت يشهد فيه شمال غرب المحيط الهادئ موجة من حرائق الغابات خلال فصل الصيف، حيث ساهمت آلاف الصواعق التي ضربت المنطقة الشهر الماضي في اندلاع سلسلة من الحرائق وصدور أوامر إخلاء في جنوب مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية.

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