https://sarabic.ae/20260802/حرائق-هائلة-في-واشنطن-تعزل-مناطق-واسعة-وتجبر-الآلاف-على-الإجلاء-1115713205.html
حرائق هائلة في واشنطن تعزل مناطق واسعة وتجبر الآلاف على الإجلاء
حرائق هائلة في واشنطن تعزل مناطق واسعة وتجبر الآلاف على الإجلاء
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية أن حرائق الغابات التي التهمت أكثر من ربع مليون فدان تسببت في عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي، لا... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T18:34+0000
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وأعلن حاكم الولاية بوب فيرغسون، حالة الطوارئ على مستوى الولاية، إلى جانب فرض حظر على إشعال النيران، في محاولة للحد من انتشار الحرائق.وقالت رئيسة بلدية سبوكان، ليزا براون، إن "السلطات اضطرت إلى إخلاء عدد من المنشآت الحيوية في المدينة، من بينها محطات لمعالجة المياه، ومحطة لتوليد الطاقة من النفايات، إضافة إلى مستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى".وفي سياق متصل، أعلنت شركة المرافق العامة التي تزود شرق الولاية بالكهرباء أن نحو 60 ألف شخص تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرائق.وتأتي هذه الحرائق في وقت يشهد فيه شمال غرب المحيط الهادئ موجة من حرائق الغابات خلال فصل الصيف، حيث ساهمت آلاف الصواعق التي ضربت المنطقة الشهر الماضي في اندلاع سلسلة من الحرائق وصدور أوامر إخلاء في جنوب مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية.
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واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, حرائق غابات
واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, حرائق غابات
حرائق هائلة في واشنطن تعزل مناطق واسعة وتجبر الآلاف على الإجلاء
أعلنت السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية أن حرائق الغابات التي التهمت أكثر من ربع مليون فدان تسببت في عمليات إجلاء واسعة وانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي، لا سيما في منطقة "سبوكان".
وأعلن حاكم الولاية بوب فيرغسون، حالة الطوارئ على مستوى الولاية، إلى جانب فرض حظر على إشعال النيران، في محاولة للحد من انتشار الحرائق.
وأكد مسؤولون أنه لم تسجل حتى الآن أي وفيات أو إصابات مرتبطة بهذه الحرائق، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقالت رئيسة بلدية سبوكان، ليزا براون، إن "السلطات اضطرت إلى إخلاء عدد من المنشآت الحيوية
في المدينة، من بينها محطات لمعالجة المياه، ومحطة لتوليد الطاقة من النفايات، إضافة إلى مستشفى تابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى".
ووفقا لتقاريرإعلامية، فإنه تم إجلاء نحو 200 منزل في سبوكان، فيما حذرت براون من أن العدد مرشح للارتفاع، قائلة: "هذه مناطق واسعة من المدينة، لذلك أتوقع أن يكون العدد أكبر من ذلك".
وفي سياق متصل، أعلنت شركة المرافق العامة التي تزود شرق الولاية بالكهرباء أن نحو 60 ألف شخص تأثروا بانقطاع التيار
الكهربائي بسبب الحرائق.
وتأتي هذه الحرائق
في وقت يشهد فيه شمال غرب المحيط الهادئ موجة من حرائق الغابات خلال فصل الصيف، حيث ساهمت آلاف الصواعق التي ضربت المنطقة الشهر الماضي في اندلاع سلسلة من الحرائق وصدور أوامر إخلاء في جنوب مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية.