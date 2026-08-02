https://sarabic.ae/20260802/حماس-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-يهدف-إلى-إفشال-تفاهمات-وقف-إطلاق-النار-1115712031.html
"حماس": التصعيد الإسرائيلي في غزة يهدف إلى إفشال تفاهمات وقف إطلاق النار
"حماس": التصعيد الإسرائيلي في غزة يهدف إلى إفشال تفاهمات وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرحت حركة حماس، اليوم الأحد، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في قطاع غزة منذ ساعات الصباح، وأسفر، بحسب بيانها، عن مقتل أكثر من 18 فلسطينيًا، يندرج في... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T17:36+0000
2026-08-02T17:36+0000
2026-08-02T17:36+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767047_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fc1b563e6510fe0256865880e03206d.jpg
وأضافت الحركة، في بيان لها، أن "الهجمات أدت أيضًا، إلى محو عائلات بأكملها من السجل المدني"، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مسؤولية التصعيد.وطالبت حركة حماس، الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم، وإدانة الهجمات، والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل من أجل وقف عملياتها العسكرية والالتزام ببنود الاتفاق.كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات رسمية وقانونية لمحاسبة القادة الإسرائيليين، معتبرة أن ما يجري في قطاع غزة "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مطالبة باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين.وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، على النسخة الأخيرة من خارطة الطريق التي طرحها الوسطاء ومبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ملادينوف، باعتبارها تسوية مرحلية مشروطة وليست اتفاقًا نهائيًا.وأكدت الحركة أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح الثقيل تأتي ضمن حزمة سياسية وأمنية متكاملة، مرتبطة بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وترتيبات إدارة القطاع.ونشر "مجلس السلام" الخاص بغزة، يوم الجمعة الماضي، بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة للسلام" في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، باعتباره الإطار الدولي المنظم لإنهاء الحرب واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260802/سموتريتش-يفتح-ملف-غزة-مجددا-الحسم-العسكري-هو-الحل-1115702148.html
https://sarabic.ae/20260802/ولي-العهد-الأردني-يحذر-من-الأوضاع-الخطيرة-في-الضفة-الغربية-وغزة-1115705798.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093767047_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_09537981d9b9dca87b40af878a3d257a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حماس": التصعيد الإسرائيلي في غزة يهدف إلى إفشال تفاهمات وقف إطلاق النار
صرحت حركة حماس، اليوم الأحد، أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في قطاع غزة منذ ساعات الصباح، وأسفر، بحسب بيانها، عن مقتل أكثر من 18 فلسطينيًا، يندرج في إطار تصعيد متعمد يهدف إلى تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بمن فيهم الإدارة الأمريكية، لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت الحركة، في بيان لها، أن "الهجمات أدت أيضًا، إلى محو عائلات بأكملها من السجل المدني"، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مسؤولية التصعيد.
وطالبت حركة حماس، الوسطاء والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم، وإدانة الهجمات، والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل من أجل وقف عملياتها العسكرية والالتزام ببنود الاتفاق.
كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات رسمية وقانونية لمحاسبة القادة الإسرائيليين، معتبرة أن ما يجري في قطاع غزة "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مطالبة باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية، على النسخة الأخيرة من خارطة الطريق التي طرحها الوسطاء ومبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ملادينوف، باعتبارها تسوية مرحلية مشروطة وليست اتفاقًا نهائيًا.
وأكدت الحركة أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح الثقيل تأتي ضمن حزمة سياسية وأمنية متكاملة، مرتبطة بوقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وترتيبات إدارة القطاع.
ونشر "مجلس السلام"
الخاص بغزة، يوم الجمعة الماضي، بنود خريطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة للسلام" في قطاع غزة، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025، باعتباره الإطار الدولي المنظم لإنهاء الحرب واستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، التوصل إلى "اتفاق تاريخي"
يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية
من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".