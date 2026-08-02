https://sarabic.ae/20260802/خط-السكة-الحديدية-الجزائرتمنراست-من-مشروع-وطني-إلى-ممر-قاري-1115703262.html

خط السكة الحديدية "الجزائر–تمنراست"… من مشروع وطني إلى ممر قاري

خط السكة الحديدية "الجزائر–تمنراست"… من مشروع وطني إلى ممر قاري

سبوتنيك عربي

أصبح مشروع خط السكة الحديدية الجزائر–تمنراست، يمثل أحد أكبر المشاريع الجيو-اقتصادية في الجزائر، لأنه يجسد رؤية استراتيجية تقوم على تحويل الموقع الجغرافي للبلاد... 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T13:19+0000

2026-08-02T13:19+0000

2026-08-02T13:19+0000

الجزائر

تقارير سبوتنيك

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وقال الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، لوكالة أنباء وإذاعة "سبوتنيك" الدولية :" تمتلك الجزائر أكثر من 1200 كيلومتر من السواحل المتوسطية، وتقع على بوابة الساحل والصحراء، بينما تمتد حدودها مع ست دول إفريقية، وهو ما يمنحها مؤهلات فريدة لتكون بوابة طبيعية بين أوروبا وإفريقيا، لكن هذا الامتياز الجغرافي ظل لسنوات غير مستثمر بالشكل الكافي بسبب ضعف الربط اللوجستي مع الجنوب".وأضاف: يأتي مشروع خط السكة الحديدية "الجزائر–تمنراست" لسد هذه الفجوة، عبر إنشاء محور نقل يمتد من الموانئ الشمالية إلى الهضاب العليا ثم الصحراء وصولاً إلى تمنراست، مع إمكانية ربطه مستقبلاً بدول الساحل وإفريقيا الغربية، وبذلك تتحول الجزائر من دولة عبور محدودة إلى منصة لوجستية إقليمية قادرة على استقطاب حركة التجارة العابرة للقارات.وأكد المتحدث أن تعزيز التجارة الإفريقية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، يتزامن المشروع مع دخول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "زد إل إي سي أيه إف" مرحلة التنفيذ، وهو ما يفتح سوقاً تضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، غير أن الاستفادة من هذه السوق لا تتحقق بالاتفاقيات وحدها، بل تحتاج إلى ممرات نقل فعالة تقلص الزمن والتكلفة.وظل النشاط الاقتصادي (حسب تيغرسي) متركزاً لعقود في الشريط الساحلي، بينما بقي الجنوب، رغم ما يملكه من ثروات، أقل اندماجاً في الدورة الاقتصادية، وفي هذا الشق أكد أن المشروع المعادلة من خلال: دمج الولايات الجنوبية في الاقتصاد الوطني ، فتح المجال لاستغلال الموارد المنجمية والزراعية والسياحية، وخلق مدن لوجستية وصناعية جديدة، وتشجيع الاستقرار السكاني في الجنوب، وتقليص الفوارق التنموية بين الشمال والجنوب، وبذلك يتحول الجنوب من منطقة عبور إلى فضاء إنتاج واستثمار.وحسب تيغرسي، سيشجع ذلك على إقامة مناطق صناعية متخصصة بالقرب من مسار الخط، بما يرفع القيمة المضافة محلياً، ويساهم خفض تكاليف النقل وتعزيز التنافسية بين النقل السككي، الذي يعد الوسيلة الأكثر كفاءة لنقل البضائع الثقيلة والكميات الكبيرة، ما يؤدي إلى خفض تكلفة نقل السلع والمواد الخام، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق، ورفع موثوقية سلاسل الإمداد، وتقليص زمن وصول المنتجات إلى الأسواق، وهذه العوامل تنعكس مباشرة على تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الإقليمية والدولية.وأردف المتحدث: "تشهد القارة الأفريقية اليوم تنافساً متزايداً حول الممرات التجارية، حيث تعمل عدة دول على تطوير موانئها وشبكاتها اللوجستية لاستقطاب حركة التجارة، وفي هذا السياق، يمنح خط "الجزائر–تمنراست" البلاد فرصة لتقديم بديل تنافسي يعتمد على موانئ متوسطية قريبة من أوروبا، وشبكة طرق وسكك حديدية متكاملة، وموارد طاقوية وصناعية كبيرة، وموقع جغرافي يربط شمال القارة بجنوبها، وإذا استُكمل الربط مع دول الساحل، فقد يتحول هذا المحور إلى أحد أهم الممرات التجارية في إفريقيا.أما على المدى المتوسط والبعيد سيؤدي المشروع إلى تنشيط التجارة الداخلية، وتوسيع الاستثمارات، وخلق آلاف فرص العمل، وزيادة مساهمة الولايات الجنوبية في الناتج المحلي ، فقد يصبح خط السكة الحديدية "الجزائر–تمنراست" العمود الفقري للممر الاقتصادي شمال–جنوب، الذي يربط موانئ الجزائر بالأسواق الإفريقية، ويعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، حسب الخبير.وختم الخبير: "إن مشروع خط السكة الحديدية "الجزائر–تمنراست" ليس مجرد استثمار في البنية التحتية، بل هو استثمار في مستقبل الجزائر الاقتصادي والجيوسياسي، فنجاحه سيعني انتقال البلاد من الاستفادة من موقعها الجغرافي إلى توظيفه كميزة تنافسية، بما يرسخ دورها كبوابة للتجارة بين أوروبا وإفريقيا، ويعزز تنويع الاقتصاد، ويحول الجنوب إلى قطب إنتاج واستثمار، ويجعل الجزائر لاعباً محورياً في إعادة تشكيل خريطة النقل والتجارة داخل القارة الأفريقية".قوى وطنية تونسية: التضامن مع الجزائر ركيزة للسيادة والأمن القومي

https://sarabic.ae/20260728/جزائري-رئيسًا-للمجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-للأمم-المتحدة-هل-ينجح-في-قيادة-أجندة-التنمية-العالمية؟-1115571802.html

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