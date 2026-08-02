https://sarabic.ae/20260802/شيشة-تسبح-في-الفرات-مشهد-غريب-يشعل-تفاعل-رواد-مواقع-التواصل-فيديو--1115711963.html
"شيشة" تسبح في الفرات... مشهد غريب يشعل تفاعل رواد مواقع التواصل... فيديو
"شيشة" تسبح في الفرات... مشهد غريب يشعل تفاعل رواد مواقع التواصل... فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد غير مألوف، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع تظهر "شيشة" عائمة قالوا أنها في نهر الفرات، ما أثار موجة من التعليقات والتفاعل بين رواد... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T17:46+0000
2026-08-02T17:46+0000
2026-08-02T17:46+0000
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وأثار المشهد حالة من الدهشة بين المتابعين، إذ تساءل كثيرون عن كيفية وصول "الشيشة" إلى مياه النهر، فيما اعتبر آخرون أن الحادثة تعكس الحاجة إلى مزيد من الاهتمام بالحفاظ على نظافة المسطحات المائية والحد من رمي المخلفات فيها.ورغم عدم معرفة مكان تصوير المشهد بشكل دقيق، فإن انتشار الصور بسرعة عبر المنصات الرقمية حوّل الواقعة إلى مادة للنقاش، وسط تعليقات متباينة بين السخرية والاستغراب.زلزال اليابان يدمر مركزا تجاريا ويخلف ضحايا وإصابات...فيديوهاتفه كاد يكلفه حياته.. نجاة سائح من هجوم دب في رومانيا...فيديو
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نادي الفيديو, العراق, نهر الفرات, العالم
نادي الفيديو, العراق, نهر الفرات, العالم
"شيشة" تسبح في الفرات... مشهد غريب يشعل تفاعل رواد مواقع التواصل... فيديو
في مشهد غير مألوف، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع تظهر "شيشة" عائمة قالوا أنها في نهر الفرات، ما أثار موجة من التعليقات والتفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار المشهد حالة من الدهشة بين المتابعين، إذ تساءل كثيرون عن كيفية وصول "الشيشة" إلى مياه النهر، فيما اعتبر آخرون أن الحادثة تعكس الحاجة إلى مزيد من الاهتمام بالحفاظ على نظافة المسطحات المائية والحد من رمي المخلفات فيها.
في المقابل، انقسمت آراء المستخدمين بين من تعامل مع الحادثة على أنها مشهد طريف، وبين من انتقد وجود مثل هذه المخلفات في مياه النهر، داعين إلى تعزيز الوعي البيئي.
ورغم عدم معرفة مكان تصوير المشهد بشكل دقيق، فإن انتشار الصور بسرعة عبر المنصات الرقمية حوّل الواقعة إلى مادة للنقاش، وسط تعليقات متباينة بين السخرية والاستغراب.