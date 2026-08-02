https://sarabic.ae/20260802/عضو-الجالية-المصرية-في-فرنسا-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-أهمية-انعقاد-مؤتمر-المصريين-بالخارج-1115708643.html

عضو الجالية المصرية في فرنسا تتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية انعقاد مؤتمر المصريين بالخارج

عضو الجالية المصرية في فرنسا تتحدث لـ"سبوتنيك" عن أهمية انعقاد مؤتمر المصريين بالخارج

سبوتنيك عربي

قالت سحر العوضي، عضو الجالية المصرية في فرنسا، إن النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، تمثل أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحولات وتحديات. 02.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-02T14:57+0000

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2026-08-02T14:57+0000

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وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، على هامش المؤتمر: "يعد هذا الحدث حلقة وصل بين الجاليات المقيمة في الخارج والحكومة المصرية بكافة قطاعاتها".وأضافت الإعلامية المصرية المقيمة في الخارج، أن النقاش الذي يدور بين أعضاء الجاليات يسهم في وضع استراتيجيات خاصة لمعالجة بعض المشكلات التي تواجه الجاليات في الخارج.وتابعت: "هذا النقاش وطرح العقبات على المسؤولين في مصر، دفع نحو تنفيذ خطوات فعالة على مدار السنوات الماضية، كان لها أثر واضح في تسهيل الإجراءات والأوراق التي يحتاجها أبناء الجاليات في الخارج، وكذلك المبادرات المهمة التي عملت على ربط المصريين وأبنائهم بالوطن الأم".وانطلقت، اليوم الأحد، أعمال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج في القاهرة، تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، بتنظيم من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبمشاركة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.ويناقش المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، أبرز قضايا المصريين بالخارج، والتحديات التي تواجه الجاليات المصرية وسبل حلها، إلى جانب استعراض جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج، والمبادرات الموجهة لهم، وملف التأمين، وسبل ربطهم بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر، كما تتضمن فعالياته عرض الفيلم الوثائقي "مصر تقربنا".

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https://sarabic.ae/20260802/انطلاق-النسخة-السابعة-من-مؤتمر-المصريين-بالخارج-بالقاهرة-تحت-شعار-مهما-اتغربنا-مصر-تقربنا-1115697478.html

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