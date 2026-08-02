https://sarabic.ae/20260802/وزيرة-الخارجية-الفلسطينية-روسيا-تلعب-دورا-مهما-في-المصالحة-بين-الفصائل-الفلسطينية-1115697349.html
وزيرة الخارجية الفلسطينية: روسيا تلعب دورا مهما في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: روسيا تلعب دورا مهما في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
سبوتنيك عربي
صرّحت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن روسيا تلعب دورًا هامًا في جهود المصالحة بين مختلف الفصائل... 02.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-02T09:06+0000
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روسيا
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف الوزيرة: "لعبت روسيا، وما تزال تلعب، دورًا هامًا في جهود المصالحة ومحاولات تجاوز الانقسام بين الفصائل الفلسطينية".وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس"، موسى أبو مرزوق، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول جولة جديدة من المحادثات الفلسطينية الداخلية، إن روسيا قادرة على توحيد مختلف الحركات الفلسطينية المتنافسة في موسكو للتوصل إلى موقف موحد والاتفاق على المصالحة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من أمس السبت، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني."قوة الاستقرار الدولية" التابعة لـ"مجلس السلام" في غزة... حقائق وأرقام
https://sarabic.ae/20260801/فتح-الموقف-المصري-أحبط-المخططات-الإسرائيلية-لتهجير-أهالي-غزة---1115688095.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم
روسيا, أخبار فلسطين اليوم
وزيرة الخارجية الفلسطينية: روسيا تلعب دورا مهما في المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
صرّحت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن روسيا تلعب دورًا هامًا في جهود المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
وأضاف الوزيرة: "لعبت روسيا، وما تزال تلعب، دورًا هامًا في جهود المصالحة ومحاولات تجاوز الانقسام بين الفصائل الفلسطينية".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حركة حماس"، موسى أبو مرزوق، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول جولة جديدة من المحادثات الفلسطينية الداخلية، إن روسيا قادرة على توحيد مختلف الحركات الفلسطينية المتنافسة في موسكو للتوصل إلى موقف موحد والاتفاق على المصالحة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق من أمس السبت، التوصل إلى "اتفاق تاريخي"
يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "اليوم، توصل "مجلس السلام" إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.