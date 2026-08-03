https://sarabic.ae/20260803/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عنصر-من-سرايا-القدس-شارك-في-هجوم-7-أكتوبر-1115734845.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من "سرايا القدس" شارك في هجوم 7 أكتوبر

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصر من "سرايا القدس" شارك في هجوم 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل محمود فطاير، الذي وصفه بأنه قائد في وحدة النخبة التابعة للواء مخيمات الوسطى في الجناح العسكري "سرايا القدس" لحركة "الجهاد... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T16:53+0000

2026-08-03T16:53+0000

2026-08-03T16:53+0000

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وقال الجيش، في بيان، إن فطاير شارك في الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على مستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما شارك، بحسب البيان، في احتجاز الرهينة روم برسلافسكي.وأضاف البيان أن فطاير ظهر مرتديًا زي "سرايا القدس" خلال مراسم تسليم عدد من الرهائن ضمن الدفعة السادسة من عملية تبادل أطلق عليها اسم "أبواب السماء"، مشيرًا إلى أنه شارك في مراسم تسليم عدد آخر من الرهائن أيضا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة الماضية، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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https://sarabic.ae/20260803/الرئاسة-الفلسطينية-إسرائيل-تحاول-إفشال-اتفاق-غزة-بمواصلة-القتل-على-الأرض-1115727221.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي