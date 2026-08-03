https://sarabic.ae/20260803/الرئاسة-الفلسطينية-إسرائيل-تحاول-إفشال-اتفاق-غزة-بمواصلة-القتل-على-الأرض-1115727221.html
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض
سبوتنيك عربي
أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن "السلطات الإسرائيلية تواصل حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "الإعلان عن الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بات وكأنه اتفاق على الورق وموت على الأرض"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.وأوضح أبو ردينة، أن "الاتفاق لم يؤدِّ إلى وقف شامل للعدوان أو توفير الحماية للشعب الفلسطيني"، محذراً من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية الرامية إلى وقف الجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون.وأضاف أن "استمرار استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية وتدميرها يمثل خطراً كبيراً، مؤكداً أن هذه المخططات تأتي ضمن حرب شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني وتسعى إلى تصفية قضية اللاجئين. وشدد أبو ردينة، على أن استمرار إفلات الاحتلال من المساءلة والعقاب يشجعه على مواصلة انتهاك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أنه "لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان وتهيئة الطريق أمام سلام عادل ودائم قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة الماضية، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين". وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية"وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260802/إعلام-إسرائيلي-مجلس-السلام-قد-يبدأ-تنفيذ-مشاريع-للبنى-التحتية-في-غزة-الشهر-الجاري-1115713028.html
https://sarabic.ae/20260802/حماس-التصعيد-الإسرائيلي-في-غزة-يهدف-إلى-إفشال-تفاهمات-وقف-إطلاق-النار-1115712031.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض
أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن "السلطات الإسرائيلية تواصل حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن آخر هذه الانتهاكات تمثل في مقتل 18شخصا في غزة أمس.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "الإعلان عن الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بات وكأنه اتفاق على الورق وموت على الأرض"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية.
وأوضح أبو ردينة، أن "الاتفاق لم يؤدِّ إلى وقف شامل للعدوان أو توفير الحماية للشعب الفلسطيني"، محذراً من استهتار سلطات الاحتلال بالجهود الدولية الرامية إلى وقف الجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وأضاف أن "استمرار استهداف المخيمات والقرى الفلسطينية وتدميرها يمثل خطراً كبيراً، مؤكداً أن هذه المخططات تأتي ضمن حرب شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني وتسعى إلى تصفية قضية اللاجئين.
وجدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، مطالبة القيادة الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لإلزام سلطات الاحتلال بالتنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وشدد أبو ردينة، على أن استمرار إفلات الاحتلال من المساءلة والعقاب يشجعه على مواصلة انتهاك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكداً أنه "لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان وتهيئة الطريق أمام سلام عادل ودائم قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة الماضية، التوصل إلى "اتفاق تاريخي"
يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن "مجلس السلام" توصل إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح "حماس" وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة
. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية"
وأضاف ترامب: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسينفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية
من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".