https://sarabic.ae/20260803/ترامب-القيادة-الإيرانية-مخادعة-بشكل-لا-يصدق-1115734663.html
ترامب: القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق
ترامب: القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق"، مؤكدًا أن طهران "لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا". 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T16:40+0000
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وأضاف ترامب، في تصريحات له: "لن يصل شيء إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، أو إذا تم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تحتفظ بسيطرة كاملة على مجريات الأمور.واتهم الرئيس الأمريكي، القيادة الإيرانية بـ"الازدواجية"، قائلاً إنها "تطلب عقد اجتماع ثم تعلن أنها لا تجري أي محادثات"، معتبرًا أن مواقفها متناقضة.كما أشار إلى أن إيران "تطلب التفاوض ثم تمضي في ترديد مزاعمها المعتادة بأنها ستدير مضيق هرمز بالقوة"، مضيفًا أن "مضيق هرمز يخضع لسيطرة أمريكية تامة".واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"، مجددًا موقف إدارته الرافض لامتلاك طهران قدرات نووية عسكرية.وكان الحرس الثوري الإيراني حذّر من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز وستدافع عن مصالح الشعب الإيراني".ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260803/مجلس-خبراء-القيادة-في-إيران-انتهاك-واشنطن-المتكرر-للتفاهمات-يثبت-عدم-موثوقية-توقيعها-1115732188.html
https://sarabic.ae/20260802/عراقجي-المفاوضات-بين-إيران-وعمان-بشأن-مضيق-هرمز-في-مراحلها-النهائية-1115711064.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, دونالد ترامب, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, دونالد ترامب, العالم
ترامب: القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن "القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق"، مؤكدًا أن طهران "لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".
وأضاف ترامب، في تصريحات له: "لن يصل شيء إلى إيران إلا إذا أردنا ذلك، أو إذا تم التوصل إلى اتفاق أو استسلام كامل"، مشددًا على أن الولايات المتحدة تحتفظ بسيطرة كاملة على مجريات الأمور.
واتهم الرئيس الأمريكي، القيادة الإيرانية بـ"الازدواجية"، قائلاً إنها "تطلب عقد اجتماع ثم تعلن أنها لا تجري أي محادثات"، معتبرًا أن مواقفها متناقضة.
كما أشار إلى أن إيران "تطلب التفاوض ثم تمضي في ترديد مزاعمها المعتادة بأنها ستدير مضيق هرمز بالقوة"، مضيفًا أن "مضيق هرمز يخضع لسيطرة أمريكية تامة".
واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا"، مجددًا موقف إدارته الرافض لامتلاك طهران قدرات نووية عسكرية.
وكان الحرس الثوري الإيراني حذّر من أن "التدخلات الأمريكية غير القانونية تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد"، مشددًا أن قوات بلاده العسكرية "مستمرة في فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز
وستدافع عن مصالح الشعب الإيراني".
ومنذ 8 حتى 23 يوليو/ تموز الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران
. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.