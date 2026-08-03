https://sarabic.ae/20260803/حرائق-أوروبا-تتجاوز-خسائرها-3-مليارات-يورو-وتغير-المناخ-يفاقم-الكلفة-الاقتصادية-1115744777.html

حرائق أوروبا تتجاوز خسائرها 3 مليارات يورو.. وتغير المناخ يفاقم الكلفة الاقتصادية

حرائق أوروبا تتجاوز خسائرها 3 مليارات يورو.. وتغير المناخ يفاقم الكلفة الاقتصادية

سبوتنيك عربي

تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات وموجات الحر التي اجتاحت فرنسا وإسبانيا وعددا من الدول الأوروبية حاجز 3 مليارات يورو منذ بداية العام، في أحدث... 03.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-03T21:32+0000

2026-08-03T21:32+0000

2026-08-03T21:32+0000

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وأظهرت تقديرات أن نحو 500 ألف هكتار من الأراضي احترقت خلال الشهرين الأولين من موسم الحرائق، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 3.1 مليارات يورو في الدول الخمس الأكثر تضررا داخل منطقة اليورو، وهي فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان ورومانيا، متجاوزة متوسط الخسائر السنوية الذي تقدره المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي بأكمله والبالغ 2.5 مليار يورو.واستندت التقديرات إلى منهجية المفوضية الأوروبية في احتساب ما يعرف بـ"تكلفة الاستعادة"، وهي الكلفة اللازمة لإعادة المناطق المتضررة إلى حالتها السابقة، بما يشمل إعادة التشجير وأعمال الصيانة، مع اختلاف متوسط الكلفة من دولة إلى أخرى تبعًا لطبيعة الغطاء النباتي وأعمار الغابات، بحسب تحليل نشرته وسائل إعلام غربية.كما لا تشمل التقديرات الحالية كامل الأضرار الناجمة عن الحرائق الأخيرة في اليونان، حيث أعلنت الحكومة عزمها إرسال فرق متخصصة لحصر الخسائر تمهيدًا لتعويض المتضررين.وفي الوقت نفسه، لم تحتسب بعد التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالجفاف، رغم أن انخفاض منسوب المياه في نهري الراين والدانوب تسبب في اضطراب حركة نقل البضائع وتقليص الإنتاج الصناعي، لا سيما في مصانع الشركات الكيميائية الألمانية الواقعة على ضفاف نهر الراين، مثل باسف وكوفيسترو وإيفونيك.وفي فرنسا، أجبرت الحرائق عددا من شركات الصناعات الدفاعية والفضائية في مقاطعة جيروند على تعليق الإنتاج وإجلاء العاملين، من بينها شركات سافران لصناعة محركات الطائرات، وداسو للطيران، وأريان غروب المتخصصة في الصناعات الصاروخية.كما هددت الحرائق قطاع الزراعة في المنطقة، المعروفة بإنتاج النبيذ، إذ نجت حتى الآن كروم بوردو الفرنسية الشهيرة من النيران، بينما يواصل الخبراء تقييم تأثير الدخان في جودة المحصول فيما يعرف بـ"تلوث الدخان". كذلك تضرر إنتاج المحار في حوض "أركاشون"، في حين لا يزال قطاع السياحة، الذي يمثل نحو 7% من الناتج المحلي للمقاطعة، يعاني اضطرابات واسعة.وفي إسبانيا، امتدت الحرائق إلى مناطق تبعد نحو 50 كيلومترا فقط عن العاصمة مدريد، ملحقة أضرارا بالمنازل والمنشآت التجارية والمركبات. وقدر اتحاد صغار المزارعين والمربين الخسائر الأولية بنحو 18.5 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي، مع توقعات بأن يبقى تأثيرها محدودًا على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.من جانبه، أوضح الأستاذ المشارك في كلية إمبريال لندن، يوانيس كونتوريس، أن كثيرا من التكاليف غير المباشرة للحرائق، مثل ارتفاع أعداد المرضى بسبب تلوث الهواء، لا تحتسب عادة ضمن التقييمات الاقتصادية.واتفقت معه الباحثة سارة ماير، مؤكدة أن الأموال التي تنفق على إعادة البناء ليست مكسبا اقتصادا، وإنما تمثل تعويضا عن رأس مال دمرته الكوارث الطبيعية.

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