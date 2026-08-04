https://sarabic.ae/20260804/إسبانيا-تعلن-عودة-70-ألف-مهاجر-دخلوا-سبتة-من-أصل-72-ألفا-1115760911.html

إسبانيا تعلن عودة 70 ألف مهاجر دخلوا سبتة من أصل 72 ألفا

إسبانيا تعلن عودة 70 ألف مهاجر دخلوا سبتة من أصل 72 ألفا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسباني بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T13:40+0000

2026-08-04T13:40+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن مارلاسكا، أن 70 ألفا من المهاجرين عادوا فعلا إلى المغرب.وكانت الحكومة الإسبانية قد تحدثت في وقت سابق، عن 50 ألف مهاجر دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، لافتة إلى أن معظمهم عاد إلى المغرب.كما أن المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، قد أعلن عن مقتل 72 شخصا على الأقل خلال تدفّق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة.وقال تريانو ردا على سؤال بشأن عدد الوفيات الناجم عن أكبر عملية عبور جماعي في المنطقة: "آخر رقم لدينا هو 72 شخصًا".ومنذ نهاية شهر يوليو\تموز تتعرض مدينة سبتة الإسبانية التي تقع شمالي أفريقيا وتقع على الحدود بين المغرب وإسبانيا، إلى تدفق كبير للمهاجرين، ما دفع إسبانيا إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المنطقة.وفي السياق ذاته، أعلن خوان خيسوس فيفاس، رئيس بلدية سبتة، يوم 31 من شهر يوليو\تموز، أن نحو 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب خلال الـ24 الساعة الماضية.

https://sarabic.ae/20260804/إعلام-تفاعل-الدول-الأوروبية-مع-أزمة-المهاجرين-إلى-مدينة-سبتة--خيب-أمال-إسبانيا-1115753272.html

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