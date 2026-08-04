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بين بيروت والقاهرة
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https://sarabic.ae/20260804/إسبانيا-تعلن-عودة-70-ألف-مهاجر-دخلوا-سبتة-من-أصل-72-ألفا-1115760911.html
إسبانيا تعلن عودة 70 ألف مهاجر دخلوا سبتة من أصل 72 ألفا
إسبانيا تعلن عودة 70 ألف مهاجر دخلوا سبتة من أصل 72 ألفا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسباني بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي. 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T13:40+0000
2026-08-04T13:40+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن مارلاسكا، أن 70 ألفا من المهاجرين عادوا فعلا إلى المغرب.وكانت الحكومة الإسبانية قد تحدثت في وقت سابق، عن 50 ألف مهاجر دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، لافتة إلى أن معظمهم عاد إلى المغرب.كما أن المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، قد أعلن عن مقتل 72 شخصا على الأقل خلال تدفّق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة.وقال تريانو ردا على سؤال بشأن عدد الوفيات الناجم عن أكبر عملية عبور جماعي في المنطقة: "آخر رقم لدينا هو 72 شخصًا".ومنذ نهاية شهر يوليو\تموز تتعرض مدينة سبتة الإسبانية التي تقع شمالي أفريقيا وتقع على الحدود بين المغرب وإسبانيا، إلى تدفق كبير للمهاجرين، ما دفع إسبانيا إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المنطقة.وفي السياق ذاته، أعلن خوان خيسوس فيفاس، رئيس بلدية سبتة، يوم 31 من شهر يوليو\تموز، أن نحو 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب خلال الـ24 الساعة الماضية.
https://sarabic.ae/20260804/إعلام-تفاعل-الدول-الأوروبية-مع-أزمة-المهاجرين-إلى-مدينة-سبتة--خيب-أمال-إسبانيا-1115753272.html
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أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسبانيا, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

إسبانيا تعلن عودة 70 ألف مهاجر دخلوا سبتة من أصل 72 ألفا

13:40 GMT 04.08.2026
© REUTERS Jon Nazcaضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026
ضباط الشرطة والجنود الإسبان يرافقون مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى الحدود لإخراجهم من إسبانيا، بعد عبور جماعي للمهاجرين سيرا على الأقدام وعن طريق البحر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في سبتة، إسبانيا، 1 أغسطس/ آب 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© REUTERS Jon Nazca
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أعلن وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسباني بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، عن مارلاسكا، أن 70 ألفا من المهاجرين عادوا فعلا إلى المغرب.
علم إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
إعلام: تفاعل الدول الأوروبية مع أزمة المهاجرين إلى مدينة سبتة خيب أمال إسبانيا
10:34 GMT
وكانت الحكومة الإسبانية قد تحدثت في وقت سابق، عن 50 ألف مهاجر دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، لافتة إلى أن معظمهم عاد إلى المغرب.
كما أن المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، قد أعلن عن مقتل 72 شخصا على الأقل خلال تدفّق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة.
وقال تريانو ردا على سؤال بشأن عدد الوفيات الناجم عن أكبر عملية عبور جماعي في المنطقة: "آخر رقم لدينا هو 72 شخصًا".
ومنذ نهاية شهر يوليو\تموز تتعرض مدينة سبتة الإسبانية التي تقع شمالي أفريقيا وتقع على الحدود بين المغرب وإسبانيا، إلى تدفق كبير للمهاجرين، ما دفع إسبانيا إلى نشر تعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والجيش في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أعلن خوان خيسوس فيفاس، رئيس بلدية سبتة، يوم 31 من شهر يوليو\تموز، أن نحو 60 ألف شخص دخلوا سبتة من المغرب خلال الـ24 الساعة الماضية.
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