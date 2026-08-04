https://sarabic.ae/20260804/الأردن-يتهم-الفيفا-بابتزازه-ماليا-وسياسيا-1115771363.html
الأردن يتهم "الفيفا" بابتزازه ماليا وسياسيا
الأردن يتهم "الفيفا" بابتزازه ماليا وسياسيا
سبوتنيك عربي
صرح الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بأن الأردن واجه تحديات كبيرة خلال مشاركته في كأس العالم، أبرزها حرمان الجماهير من... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T19:58+0000
2026-08-04T19:58+0000
2026-08-04T19:58+0000
مجتمع
رياضة
أخبار الأردن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114678031_93:75:1880:1080_1920x0_80_0_0_aed7d430ecec58ae2bf5b7f8950bdb4a.jpg
ونشر الأمير علي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن "الفيفا" فرض ضرائب على الاتحاد الأردني، وهي أموال كان يفترض أن تذهب للاعبين والطاقم الفني.وأضاف أن "الاتحاد ينتظر منذ يناير/كانون أول 2025 صرف مكافآت مشاركة المنتخب في كأس العرب بقطر، رغم وصوله إلى المباراة النهائية، في وقت يتباهى الفيفا باحتياطيات مالية ضخمة".ورأى الأمير علي أن المشكلة تكمن في قيادة "الفيفا"، مشيرا إلى أنه أُبلغ شفهيا خلال كأس العالم بأن دعمه لإنفانتينو سيؤدي إلى مساعدة الاتحاد الأردني، معتبرا ذلك ابتزازا مرفوضا.وقال: "نحن في الأردن نفخر بتمسكنا بالقيم الأخلاقية؛ لم نؤيده في السابق، وبالتأكيد لن نؤيده الآن".وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن في العشرين من الشهر الماضي، الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم 2026، عقب إسدال الستار على البطولة بتتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية، حيث احتل المنتخب الأردني المركز الرابع والأربعين
https://sarabic.ae/20251206/المنتخب-الأردني-يهزم-نظيره-الكويتي-ويصعد-إلى-ربع-نهائي-كأس-العرب-2025-1107886082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114678031_258:0:1698:1080_1920x0_80_0_0_89927a36f5c45cb7f374f9aa22ebb8c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار الأردن, الأخبار
رياضة, أخبار الأردن, الأخبار
الأردن يتهم "الفيفا" بابتزازه ماليا وسياسيا
صرح الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بأن الأردن واجه تحديات كبيرة خلال مشاركته في كأس العالم، أبرزها حرمان الجماهير من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكهم التذاكر.
ونشر الأمير علي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن "الفيفا" فرض ضرائب على الاتحاد الأردني، وهي أموال كان يفترض أن تذهب للاعبين والطاقم الفني.
وأضاف أن "الاتحاد ينتظر منذ يناير/كانون أول 2025 صرف مكافآت مشاركة المنتخب في كأس العرب بقطر، رغم وصوله إلى المباراة النهائية، في وقت يتباهى الفيفا باحتياطيات مالية ضخمة".
ورأى الأمير علي أن المشكلة تكمن في قيادة "الفيفا"، مشيرا إلى أنه أُبلغ شفهيا خلال كأس العالم
بأن دعمه لإنفانتينو سيؤدي إلى مساعدة الاتحاد الأردني، معتبرا ذلك ابتزازا مرفوضا.
وقال: "نحن في الأردن نفخر بتمسكنا بالقيم الأخلاقية؛ لم نؤيده في السابق، وبالتأكيد لن نؤيده الآن".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلن في العشرين من الشهر الماضي، الترتيب النهائي
لمنتخبات كأس العالم 2026، عقب إسدال الستار على البطولة بتتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية، حيث احتل المنتخب الأردني المركز الرابع والأربعين