https://sarabic.ae/20260804/الجيش-اللبناني-يعلن-إحباط-تهريب-صواريخ-غراد-من-سوريا-1115764451.html

الجيش اللبناني يعلن إحباط تهريب صواريخ "غراد" من سوريا

الجيش اللبناني يعلن إحباط تهريب صواريخ "غراد" من سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، ضبط صواريخ من نوع "غراد" جرى تهريبها من الأراضي السورية. 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T14:55+0000

2026-08-04T14:55+0000

2026-08-04T14:55+0000

أخبار سوريا اليوم

لبنان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094561611_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f109a704aa4b9b36d64a0a71f02e17d5.jpg

ونشر الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، بيانا أوضح من خلاله أنه "نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في جرد عرسال، اليوم، صواريخ (غراد 122 ملم) جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية".وأشار الجيش في بيانه إلى ضبط ذخائر وأعتدة عسكرية أخرى كانت تستخدم لنقل الصواريخ، وتوقيف مواطنَين؛ وهما من أفراد شبكة التهريب.فيما بدأت التحقيقات بإشراف القضاء المختص، مع استمرار عمليات البحث عن بقية المتورطين.أعلنت وزارة الداخلية السورية، في الأول من فبراير/شباط الماضي، أن "وحدات الأمن الداخلي في ريف دمشق، نفذت عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات استهدفت منطقة المزة، ومطارها العسكري عدة مرات".وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الوحدات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية الإرهابية"، مشيرة إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت أن مصدر الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي استخدمتها الخلية يعود إلى "حزب الله" اللبناني"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).وأضاف البيان أن "المقبوض عليهم أقروا خلال التحقيقات بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخططاتهم".وأكدت وزارة الداخلية السورية أنه "جرى مصادرة جميع المضبوطات المرتبطة بالخلية، وإحالة المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".وأعلنت وزارة الداخلية السورية، في شهر يناير/كانون الثاني، "إحباط مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق، محاولة تهريب شحنة أسلحة كبيرة كانت معدة للتهريب باتجاه لبنان".وأفادت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، بأن "العملية جاءت عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، حيث نفذت المديرية كمينًا محكمًا في بلدة سرغايا الحدودية، أسفر عن ضبط الشحنة"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).وبحسب البيان، تبيّن أن المضبوطات تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي"، كانت مخبأة بطريقة منظمة تمهيدًا لنقلها عبر الحدود السورية - اللبنانية. وأكدت الوزارة أن "المضبوطات صودرت أصولًا، وتم نقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

https://sarabic.ae/20260714/إعلام-ترامب-طلب-من-نتنياهو-سحب-القوات-الإسرائيلية-من-سوريا-ولبنان-1115206808.html

https://sarabic.ae/20260201/الداخلية-السورية-تعلن-تفكيك-خلية-المزة-وضبط-مسيرات-وصواريخ-مصدرها-حزب-الله-اللبناني-1109867992.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, لبنان, العالم العربي, الأخبار