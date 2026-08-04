https://sarabic.ae/20260804/الخطوط-الجوية-السورية-تستأنف-رحلاتها-المباشرة-من-دمشق-إلى-موسكو-1115756575.html
الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها المباشرة من دمشق إلى موسكو
الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها المباشرة من دمشق إلى موسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من 16 اغسطس/ اَب الجاري، ستبدأ الخطوط الجوية السورية تشغيل رحلاتها... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T12:04+0000
2026-08-04T12:04+0000
2026-08-04T12:04+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
عودة الرحلات الجوية
استئناف الرحلات
العالم العربي
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ووصفت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، هذه الخطوة أنها تأتي "في إطار تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي".وأوضح الحصري أن "تشغيل هذا الخط يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز حضور الناقل الوطني، وإعادة ربط سوريا بمزيد من الوجهات الإقليمية والدولية وفق أعلى المعايير التشغيلية"، معربًا عن تطلعه لـ"لإعلان عن المزيد من الوجهات خلال المرحلة المقبلة".وشهد قطاع الطيران المدني السوري خلال الفترة الماضية توسعًا في شبكة الرحلات الدولية، مع استئناف وتشغيل وجهات جديدة، كان آخرها وصول رحلة من ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي، يوم الأربعاء الماضي، ووصول ثلاث رحلات إلى مطار حلب الدولي السبت الماضي قادمة من مدن أنطاليا التركية، ودوسلدورف الألمانية، والرياض.وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "يتطور التعاون الروسي السوري بنشاط كبير. ويتواصل العمل الهادف إلى توسيع التفاعل المتعدد الأوجه بين بلدينا. وتشارك في هذه الجهود كل من الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال من روسيا وسوريا".
https://sarabic.ae/20260610/موسكو-التعاون-بين-روسيا-وسوريا-يشهد-تطورا-نشطا-1114237125.html
https://sarabic.ae/20260727/باحث-سياسي-من-مصلحة-سوريا-فتح-صفحة-جديدة-مع-روسيا-1115552389.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, عودة الرحلات الجوية, استئناف الرحلات, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, روسيا, عودة الرحلات الجوية, استئناف الرحلات, العالم العربي
الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها المباشرة من دمشق إلى موسكو
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، اليوم الثلاثاء، أنه اعتبارًا من 16 اغسطس/ اَب الجاري، ستبدأ الخطوط الجوية السورية تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين دمشق وموسكو.
ووصفت الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، هذه الخطوة أنها تأتي "في إطار تعزيز الربط الجوي بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي".
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن "استئناف رحلات السورية للطيران إلى العاصمة الروسية خطوة جديدة تعزز انفتاح سوريا على العالم، وتوسع شبكة الربط الجوي، وتوفر خيارات سفر إضافية للمواطنين والمسافرين".
وأوضح الحصري أن "تشغيل هذا الخط يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير قطاع النقل الجوي، وتعزيز حضور الناقل الوطني، وإعادة ربط سوريا بمزيد من الوجهات الإقليمية والدولية وفق أعلى المعايير التشغيلية"، معربًا عن تطلعه لـ"لإعلان عن المزيد من الوجهات خلال المرحلة المقبلة".
وشهد قطاع الطيران المدني السوري خلال الفترة الماضية توسعًا
في شبكة الرحلات الدولية، مع استئناف وتشغيل وجهات جديدة، كان آخرها وصول رحلة من ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي، يوم الأربعاء الماضي، ووصول ثلاث رحلات إلى مطار حلب الدولي السبت الماضي قادمة من مدن أنطاليا التركية، ودوسلدورف الألمانية، والرياض.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرحت في وقت سابق، بأن التعاون بين روسيا وسوريا يشهد تطوراً نشطاً للغاية، مشيرة إلى أن المباحثات الحالية تشمل ملف الوجود العسكري الروسي في البلاد.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "يتطور التعاون الروسي السوري بنشاط كبير
. ويتواصل العمل الهادف إلى توسيع التفاعل المتعدد الأوجه بين بلدينا. وتشارك في هذه الجهود كل من الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال من روسيا وسوريا".