https://sarabic.ae/20260804/رغم-ضخ-مليارات-الدولارات-إلى-المصارف-لماذا-يواصل-الدينار-الليبي-تراجعه؟-1115751931.html

رغم ضخ مليارات الدولارات إلى المصارف.. لماذا يواصل الدينار الليبي تراجعه؟

رغم ضخ مليارات الدولارات إلى المصارف.. لماذا يواصل الدينار الليبي تراجعه؟

سبوتنيك عربي

رغم استمرار مصرف ليبيا المركزي في ضخ النقد الأجنبي، لاتزال الفجوة واسعة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، وسط تساؤلات حول أسباب استمرار الطلب... 04.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-04T09:03+0000

2026-08-04T09:03+0000

2026-08-04T09:03+0000

أخبار ليبيا اليوم

سعر صرف الدينار الليبي

تقارير سبوتنيك

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وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الكاديكي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "استمرار ضعف الدينار الليبي في السوق الموازية، رغم ضخ كميات من النقد الأجنبي، يعكس وجود عوامل أخرى تتجاوز مسألة نقص المعروض من العملة الأجنبية".وأضاف: "في حال ضخ مصرف ليبيا المركزي مليار دولار في السوق، فإن قيمة هذا المبلغ بالسعر الرسمي تبلغ نحو 6.4 مليار دينار"، مشيرًا إلى أنه "لو وصلت هذه السيولة من النقد الأجنبي بالكامل إلى المستوردين والمواطنين المستهدفين، فمن المتوقع أن يتراجع الضغط على السوق الموازية بشكل ملحوظ".وأشار الكاديكي إلى أن "هناك عوامل عدة تفسر استمرار الطلب على الدولار في السوق الموازية، بينها عدم حصول كثير من المستوردين على احتياجاتهم كاملة من العملة الأجنبية عبر المصارف، ما يدفعهم إلى اللجوء للسوق الموازية، إضافة إلى المضاربة والادخار، خاصة في ظل توقعات انخفاض قيمة الدينار، الأمر الذي يدفع الأفراد والشركات إلى الاحتفاظ بالدولار باعتباره ملاذًا لحفظ القيمة".كما لفت إلى أن "اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، واعتماد جزء من الأنشطة الاقتصادية على التعاملات النقدية خارج المنظومة المصرفية، يزيد من الطلب على العملة الأجنبية، إلى جانب احتياجات السفر والعلاج والتعليم والتحويلات الخارجية، التي لا تزال تُغطى في بعض الحالات من خلال السوق الموازية".وخلص الكاديكي إلى أن "بقاء سعر الدولار في السوق الموازية عند مستويات تقارب 8.6 دينار، رغم استمرار ضخ النقد الأجنبي، يعد مؤشرًا على أن أزمة سعر الصرف في ليبيا لم تعد مرتبطة فقط بمسألة نقص المعروض من العملة الأجنبية، وإنما أصبحت مرتبطة أيضًا بآليات توزيعها، ومستوى الثقة في السياسة النقدية، والحوكمة، وكفاءة توجيه الموارد".من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، في حديث لـ"سبوتنيك": "من يتحكم في سوق الدولار الموازي لا يأخذ بعين الاعتبار قرارات المصرف المركزي وتوجهاته، وإنما يعمل وفقًا لما يحقق له من أرباح، وبحسب حجم الطلب على العملة الأجنبية".وأوضح أن "الدولار طالما كان متاحًا بسعر معين في ليبيا، فإن الطلب عليه سيستمر في الارتفاع، ليس فقط من داخل البلاد، وإنما أيضًا من دول الجوار وغيرها"، مؤكدًا أن "مجاراة سعر السوق الموازية أو محاولة تخفيضه ليست الحل، وأن المطلوب هو اتخاذ قرارات سليمة تركز على تسهيل الإجراءات أمام التجار والمستوردين، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بأسعار معقولة، بعيدًا عن تأثيرات سعر الدولار في السوق الموازية".وشدد غيث على أن "معالجة هذه المشكلة لا تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي وحده، بل تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الاقتصاد والمالية، ومصلحة الجمارك، والأجهزة الأمنية، وأجهزة الرقابة، من أجل التعامل مع أسباب ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية ومواجهة أنشطة السوق الموازية".وأكد في ختام حديثه أن "معالجة أزمة سعر الصرف والسوق الموازية تحتاج إلى رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف المؤسسات الاقتصادية والمالية والرقابية والأمنية، بدلًا من الاعتماد على إجراءات منفردة لا تعالج الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الطلب على الدولار".من جهته، لفت المصرفي والكاتب الصحفي كمال المزوغي لـ"سبوتنيك"، إلى إن هناك أسباب عدة محتملة لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، رغم ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي، أبرزها هو أن الطلب على العملات الأجنبية يفوق حجم المعروض، سواء لأغراض الاستيراد أو الادخار أو المضاربة، وبالتالي فإن حجم الضخ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الفعلية للسوق".وأوضح أن التوسع في الإنفاق العام بالدينار يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، خصوصًا في ظل عدم وجود نمو حقيقي وموازٍ في الإنتاج أو الإيرادات، الأمر الذي يفاقم الضغوط على سوق الصرف، مشيرًا إلى أن "توقعات المتعاملين باستمرار ارتفاع سعر الدولار تدفعهم إلى زيادة عمليات الشراء، ما يعزز الطلب على العملة الأجنبية، ويدخل السوق في دائرة متكررة من ارتفاع الدولار وتراجع قيمة الدينار.

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أخبار ليبيا اليوم, سعر صرف الدينار الليبي, تقارير سبوتنيك, حصري