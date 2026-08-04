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الجيش الروسي يحرر بلدة باكشيفكا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
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بين بيروت والقاهرة
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إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
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ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
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روسيا والعالم العربي
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00:30 GMT
57 د
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مدار الليل والنهار
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الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
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الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
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عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
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لافروف يبحث مع نظيره القطري التصعيد في الخليج وضرورة استئناف المفاوضات
لافروف يبحث مع نظيره القطري التصعيد في الخليج وضرورة استئناف المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مكالمة هاتفية، التصعيد في... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T09:48+0000
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وجاء في البيان الذي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أنه خلال المكالمة تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على تصاعد التوترات في منطقة الخليج.ووفقًا للبيان تمت مناقشة المجالات الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية القطرية الودية تاريخيًا، وأكد الجانبان مجددًا التزامهما بالحفاظ على حوار سياسي منتظم وقائم على الثقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة (منطقة الخليج)، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.مستشار الرئيس الإماراتي يوضح سبيل النجاة لدول الخليج وسط التحديات الراهنةإيران تهدد بريطانيا بـ"الاستهداف المباشر" إذا شاركت في الحرب إلى جانب أمريكا
https://sarabic.ae/20251202/قطر-حيث-يسكن-الضوء-موسكو-تحتضن-معرضا-للتصوير-الفوتوغرافي-القطري-1107729263.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

لافروف يبحث مع نظيره القطري التصعيد في الخليج وضرورة استئناف المفاوضات

09:48 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 09:54 GMT 04.08.2026)
© Sputnik . Evgeny Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يلتقي مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو (أرشيف)
لافروف يلتقي مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2026
© Sputnik . Evgeny Odinokov
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أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مكالمة هاتفية، التصعيد في منطقة الخليج وضرورة استئناف المفاوضات.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أنه خلال المكالمة تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على تصاعد التوترات في منطقة الخليج.

وأضاف أن الجانبان شدّدا على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة السريعة إلى عملية التفاوض استنادًا إلى مذكرة إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو/حزيران.

ووفقًا للبيان تمت مناقشة المجالات الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية القطرية الودية تاريخيًا، وأكد الجانبان مجددًا التزامهما بالحفاظ على حوار سياسي منتظم وقائم على الثقة.
وشدد الجانبان على أهمية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي والإنساني.
موسكو تحتضن معرضا للتصوير الفوتوغرافي القطري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
"قطر حيث يسكن الضوء"... موسكو تحتضن معرضا للتصوير الفوتوغرافي القطري
2 ديسمبر 2025, 14:35 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.

ومنذ 8 يوليو/تموز، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة (منطقة الخليج)، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
مستشار الرئيس الإماراتي يوضح سبيل النجاة لدول الخليج وسط التحديات الراهنة
إيران تهدد بريطانيا بـ"الاستهداف المباشر" إذا شاركت في الحرب إلى جانب أمريكا
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