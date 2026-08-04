https://sarabic.ae/20260804/لافروف-يبحث-مع-نظيره-القطري-التصعيد-في-الخليج-وضرورة-استئناف-المفاوضات-1115752909.html
لافروف يبحث مع نظيره القطري التصعيد في الخليج وضرورة استئناف المفاوضات
لافروف يبحث مع نظيره القطري التصعيد في الخليج وضرورة استئناف المفاوضات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مكالمة هاتفية، التصعيد في... 04.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-04T09:48+0000
2026-08-04T09:48+0000
2026-08-04T09:54+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في البيان الذي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أنه خلال المكالمة تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على تصاعد التوترات في منطقة الخليج.ووفقًا للبيان تمت مناقشة المجالات الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية القطرية الودية تاريخيًا، وأكد الجانبان مجددًا التزامهما بالحفاظ على حوار سياسي منتظم وقائم على الثقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة (منطقة الخليج)، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.مستشار الرئيس الإماراتي يوضح سبيل النجاة لدول الخليج وسط التحديات الراهنةإيران تهدد بريطانيا بـ"الاستهداف المباشر" إذا شاركت في الحرب إلى جانب أمريكا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
لافروف يبحث مع نظيره القطري التصعيد في الخليج وضرورة استئناف المفاوضات
09:48 GMT 04.08.2026 (تم التحديث: 09:54 GMT 04.08.2026)
أفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحث مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مكالمة هاتفية، التصعيد في منطقة الخليج وضرورة استئناف المفاوضات.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أنه خلال المكالمة تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على تصاعد التوترات في منطقة الخليج.
وأضاف أن الجانبان شدّدا على أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة السريعة إلى عملية التفاوض استنادًا إلى مذكرة إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو/حزيران.
ووفقًا للبيان تمت مناقشة المجالات الرئيسية لتطوير العلاقات الروسية القطرية الودية تاريخيًا، وأكد الجانبان مجددًا التزامهما بالحفاظ على حوار سياسي منتظم وقائم على الثقة.
وشدد الجانبان على أهمية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والثقافي والإنساني.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو/تموز، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز
.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة (منطقة الخليج)، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.