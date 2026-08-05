https://sarabic.ae/20260805/السفير-التركي-لدى-القاهرة-لـسبوتنيك-الترحيب-بمحمد-صلاح-يتجاوز-حدود-كرة-القدم-1115798437.html
السفير التركي لدى القاهرة لـ"سبوتنيك": الترحيب بمحمد صلاح يتجاوز حدود كرة القدم
السفير التركي لدى القاهرة لـ"سبوتنيك": الترحيب بمحمد صلاح يتجاوز حدود كرة القدم
سبوتنيك عربي
علق السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، على الحفاوة الكبيرة والترحيب الاستثنائي الذي أبداه مشجعو نادي طرابزون سبور التركي تجاه النجم الدولي المصري محمد... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T19:57+0000
2026-08-05T19:57+0000
2026-08-05T19:57+0000
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وقال السفير التركي في تصريحاته لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن "مشاعر الفرح والترحيب الطاغية التي أظهرتها جماهير طرابزون سبور تجاه محمد صلاح لا يمكن تفسيرها فقط من منظور كونه لاعباً عالميا من الطراز الرفيع، بل هي في جوهرها ترحيب بشخصية مصرية دولية تحظى بمكانة رفيعة في قلوبنا".وتابع: "صلاح بالنسبة للأتراك هو وجه مألوف واسم يتردد في كل منزل؛ ليس فقط لموهبته، بل لكونه مصريا يحمل اسم محمد'، مما يجعله بمثابة ابن لنا جميعا".وأوضح السفير أن صلاح نجح في كسب هذا الاحترام والتقدير بفضل نموذجه الأخلاقي المتميز، قائلا: "لقد استحق صلاح هذه المحبة بفضل انضباطه وشخصيته المتزنة داخل وخارج المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى نمط حياته العائلية المستقر، مما جعله قدوة تُحتذى".وأشار إلى الروابط السياحية القوية، قائلا: "تعد مدينة طرابزون بالفعل وجهة سياحية مفضلة ومقصدا رئيسيا للأشقاء من مصر ودول الخليج، في ظل وجود رحلات جوية مباشرة ومنتظمة تنظمها العديد من شركات الطيران، ووجود نجم كصلاح سيعزز بلا شك من جاذبية المدينة كمركز يجمع بين الرياضة والسياحة والجمال الطبيعي".وحظي النجم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، باستقبال جماهيري حافل لدى وصوله إلى تركيا، تمهيدا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية.واحتشد آلاف من جماهير النادي في محيط المطار والشوارع المؤدية إلى مقر إقامة اللاعب، مرددين الهتاف الذي أصبح الأشهر بين الجماهير التركية: "يا الله.. بسم الله.. محمد صلاح"، في مشهد عكس حجم الحماس للصفقة المرتقبة.وحرص صلاح على تحية الجماهير التي احتشدت لاستقباله، كما أدلى بتصريحات مقتضبة قبل توجهه لعقد اجتماعه مع مسؤولي النادي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله.
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https://sarabic.ae/20260722/إعلام-أردوغان-يتدخل-لإتمام-صفقة-انتقال-محمد-صلاح-لـبشكتاش-التركي-1115415125.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار تركيا اليوم, مصر, الأخبار
حصري, أخبار تركيا اليوم, مصر, الأخبار
السفير التركي لدى القاهرة لـ"سبوتنيك": الترحيب بمحمد صلاح يتجاوز حدود كرة القدم
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
علق السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، على الحفاوة الكبيرة والترحيب الاستثنائي الذي أبداه مشجعو نادي طرابزون سبور التركي تجاه النجم الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدا أن هذا الاحتفاء يحمل دلالات عميقة تتخطى الجوانب الرياضية.
وقال السفير التركي في تصريحاته لـ "سبوتنيك
"، اليوم الأربعاء، إن "مشاعر الفرح والترحيب الطاغية التي أظهرتها جماهير طرابزون سبور تجاه محمد صلاح لا يمكن تفسيرها فقط من منظور كونه لاعباً عالميا من الطراز الرفيع، بل هي في جوهرها ترحيب بشخصية مصرية دولية تحظى بمكانة رفيعة في قلوبنا".
وتابع: "صلاح بالنسبة للأتراك هو وجه مألوف واسم يتردد في كل منزل؛ ليس فقط لموهبته، بل لكونه مصريا يحمل اسم محمد'، مما يجعله بمثابة ابن لنا جميعا".
وأوضح السفير أن صلاح نجح في كسب هذا الاحترام والتقدير بفضل نموذجه الأخلاقي المتميز، قائلا: "لقد استحق صلاح هذه المحبة بفضل انضباطه وشخصيته المتزنة داخل وخارج المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى نمط حياته العائلية المستقر، مما جعله قدوة تُحتذى".
وحول التأثير المتوقع لوجود نجم بحجم صلاح، أضاف السفير: "إن مهاراته الفريدة وخبراته العريضة ستمثل إضافة نوعية ضخمة لأداء النادي، كما ستسهم بشكل فعال في الترويج لمدينة طرابزون وللنادي على الساحة الدولية".
وأشار إلى الروابط السياحية القوية، قائلا: "تعد مدينة طرابزون
بالفعل وجهة سياحية مفضلة ومقصدا رئيسيا للأشقاء من مصر ودول الخليج، في ظل وجود رحلات جوية مباشرة ومنتظمة تنظمها العديد من شركات الطيران، ووجود نجم كصلاح سيعزز بلا شك من جاذبية المدينة كمركز يجمع بين الرياضة والسياحة والجمال الطبيعي".
وحظي النجم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، باستقبال جماهيري حافل لدى وصوله إلى تركيا، تمهيدا للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى صفوف نادي طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية.
واحتشد آلاف من جماهير النادي في محيط المطار والشوارع المؤدية إلى مقر إقامة اللاعب، مرددين الهتاف الذي أصبح الأشهر بين الجماهير التركية: "يا الله.. بسم الله.. محمد صلاح
"، في مشهد عكس حجم الحماس للصفقة المرتقبة.
وحرص صلاح على تحية الجماهير التي احتشدت لاستقباله، كما أدلى بتصريحات مقتضبة قبل توجهه لعقد اجتماعه مع مسؤولي النادي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله.