https://sarabic.ae/20260805/دراسة-تدعو-لخفض-سكان-العالم-إلى-4-مليارات-بحلول-عام-2200-لتعزيز-الاستدامة-البيئية-1115784842.html

دراسة تدعو لخفض سكان العالم إلى 4 مليارات بحلول عام 2200 لتعزيز الاستدامة البيئية

دراسة تدعو لخفض سكان العالم إلى 4 مليارات بحلول عام 2200 لتعزيز الاستدامة البيئية

سبوتنيك عربي

خلصت دراسة علمية دولية حديثة إلى أن تحقيق الاستدامة البيئية على المدى الطويل يتطلب خفض معدلات النمو السكاني تدريجيًا، بالتزامن مع تقليل مستويات الاستهلاك،... 05.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-05T10:51+0000

2026-08-05T10:51+0000

2026-08-05T10:51+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

أستراليا

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وأوضحت الدراسة، التي نشرتها دورية "Sustainable Development"، أن عدد السكان ومتوسط استهلاك الفرد يمثلان العاملين الرئيسيين في حجم الأثر البيئي، مؤكدة أن استمرار الزيادة السكانية سيجعل تحقيق أهداف مكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي أكثر صعوبة، بحسب ماذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية. وأعد الدراسة فريق بحثي دولي ضم علماء من جامعات ومراكز بحثية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليونان والهند والصين وكينيا والأرجنتين وبنغلاديش، بالاعتماد على بيانات صادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وعدد من المؤسسات الدولية.واقترحت الدراسة سيناريو طويل الأجل يستهدف انخفاض عدد سكان العالم تدريجيًا إلى نحو 4 مليارات نسمة أو أقل بحلول عام 2200، عبر استمرار تراجع معدلات الخصوبة بصورة طبيعية، ومن دون اللجوء إلى أي سياسات قسرية لتحديد الإنجاب.وأكد الباحثون أن هذا السيناريو يعتمد على وسائل طوعية تشمل توسيع فرص تعليم الفتيات، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما يتيح للأسر اتخاذ قراراتها بحرية.وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف دول العالم سجلت بالفعل معدلات خصوبة أقل من مستوى الإحلال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، فيما انخفض متوسط الخصوبة العالمي إلى نحو 2.25 طفل، مع استمرار تباطؤ النمو السكاني عالميًا.ورأى الباحثون أن الجمع بين خفض النمو السكاني تدريجيًا وتقليل الاستهلاك المفرط يمكن أن يحدّ من الضغط على الموارد الطبيعية، ويسهم في استعادة النظم البيئية، وتقليل الانبعاثات، والحد من استنزاف المياه والموارد المعدنية، إلى جانب تحسين الأمن الغذائي وجودة الحياة.وشدد الباحثون في ختام الدراسة على أن أي تراجع في عدد السكان يجب أن يتحقق عبر سياسات طوعية تحترم الحقوق الفردية، مؤكدين أن نجاح هذا المسار يعتمد على الاستثمار في التعليم، والمساواة بين الجنسين، وتوسيع خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب تبني أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.

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