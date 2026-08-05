https://sarabic.ae/20260805/زاخاروفا-أموال-أوروبا-لكييف-كانت-كفيلة-بتحويلها-إلى-دبي-أوروبية-بدلا-من-عسكرتها-1115778257.html
زاخاروفا: أموال أوروبا لكييف كانت كفيلة بتحويلها إلى "دبي أوروبية" بدلا من عسكرتها
زاخاروفا: أموال أوروبا لكييف كانت كفيلة بتحويلها إلى "دبي أوروبية" بدلا من عسكرتها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الأموال التي قدّمها الاتحاد الأوروبي لنظام كييف، كانت ستسمح بإعادة بناء أوكرانيا لتصبح "دبي... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "كان من الممكن استخدام الأموال، التي قدمتها أوروبا الغربية لدعم نظام كييف، هذه المساعدات المزعومة، لإعادة بناء أوكرانيا لتصبح دبي أوروبية عصرية. أتحدث هنا عن التكنولوجيا والبنية التحتية، من الطرق والجسور والمطارات إلى رقمنة المباني المكتبية والسكنية".وأوضحت زاخاروفا أن هذا السخاء تجاه الأهداف العسكرية، يتناقض بشكل صارخ مع البخل في المجالات البنّاءة، وأشارت إلى أنه خلال "أحداث الميدان" (نوفمبر 20213)، وعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا باستثمارات، "لكنه لم يحدد ماهيتها".وفي شهر يونيو/ حزيران 2026، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد سيخصص 3.9 مليار يورو لأوكرانيا، لشراء طائرات مسيرة من برنامج بقيمة 90 مليار يورو، على الرغم من وعدها بدفعة قدرها 5.9 مليار يورو.وأكدت روسيا، مرارًا، أنها مستعدة للسعي إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي ودونالد ترامب، في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع في شكل تهديدات للأمن القومي الروسي.روته: الناتو يعتزم استثمار أكثر من 40 مليار دولار في تطوير الطائرات المسيرةسياسي فنلندي: الصراع الأوكراني سينتهي بمجرد أن يلتفت الاتحاد الأوروبي إلى الدبلوماسية
https://sarabic.ae/20260630/المفوضية-الأوروبية-تخصص-مليارات-لأوكرانيا-لشراء-طائرات-دون-طيار-1114836024.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, دبي
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي, دبي
زاخاروفا: أموال أوروبا لكييف كانت كفيلة بتحويلها إلى "دبي أوروبية" بدلا من عسكرتها
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الأموال التي قدّمها الاتحاد الأوروبي لنظام كييف، كانت ستسمح بإعادة بناء أوكرانيا لتصبح "دبي أوروبية" حديثة.
وقالت زاخاروفا في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "كان من الممكن استخدام الأموال، التي قدمتها أوروبا الغربية لدعم نظام كييف، هذه المساعدات المزعومة، لإعادة بناء أوكرانيا لتصبح دبي أوروبية عصرية. أتحدث هنا عن التكنولوجيا والبنية التحتية، من الطرق والجسور والمطارات إلى رقمنة المباني المكتبية والسكنية".
وأشارت إلى أنه، وفي الوقت نفسه، فإن الأوروبيين مستعدون لإنفاق مئات المليارات على التدمير والإبادة، بينما يسعون (نظام كييف) جاهدين لأخذ المزيد والمزيد في كل مرة.
وأوضحت زاخاروفا أن هذا السخاء تجاه الأهداف العسكرية، يتناقض بشكل صارخ مع البخل في المجالات البنّاءة، وأشارت إلى أنه خلال "أحداث الميدان" (نوفمبر 20213)، وعد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا باستثمارات، "لكنه لم يحدد ماهيتها".
وقالت أيضًا إنه حتى عام 2014، لم تخصص بروكسل حتى عُشر تلك الأموال لتنمية أوكرانيا، ولم يتم إدراج شبه جزيرة القرم آنذاك في برامج التنمية الأوكرانية، على الإطلاق، وتم تمويلها على أساس متبقٍ.
وفي شهر يونيو/ حزيران 2026، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد سيخصص 3.9 مليار يورو لأوكرانيا، لشراء طائرات مسيرة من برنامج بقيمة 90 مليار يورو، على الرغم من وعدها بدفعة قدرها 5.9 مليار يورو.
وسبق أن أُفيد بأنه خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، في يوليو/ تموز الماضي، قد تخفّض التزامات الحلف المالية للمساعدات العسكرية لكييف إلى ما بين 10 و12 مليار دولار، بدلاً من 40 مليار دولار، التي نوقشت سابقًا. ويعود هذا التغيير إلى موقف الولايات المتحدة، التي قلّصت دعمها وتراجعت رغبتها في تمويل أوكرانيا.
وأكدت روسيا، مرارًا، أنها مستعدة للسعي إلى حل تفاوضي للأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي ودونالد ترامب، في قمة ألاسكا، بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للصراع في شكل تهديدات للأمن القومي الروسي.