https://sarabic.ae/20260805/سيف-ليزر-روسي-لمواجهة-أخطر-أورام-الدماغ-ما-قصته؟-1115787263.html
"سيف ليزر" روسي لمواجهة أخطر أورام الدماغ... ما قصته؟
"سيف ليزر" روسي لمواجهة أخطر أورام الدماغ... ما قصته؟
سبوتنيك عربي
اقترح علماء روس من جامعة ساراتوف الوطنية الحكومية الروسية، ضمن فريق بحث دولي، علاج أكثر أنواع سرطان الدماغ شراسة، باستخدام "سيف الليزر" تحت الأحمر. 05.08.2026, سبوتنيك عربي
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قام الباحثون من الجامعة، بالتعاون مع زملاء من روسيا وإيران، بتعريض خلايا سرطانية لأشعة ليزر تحت الحمراء بطول موجي 1267 نانومتر، يعمل هذا الإشعاع على إثارة جزيئات الأكسجين، محولًا إياها إلى شكل أحادي شديد التفاعل، ما يحفز موت الخلايا (الاستماتة).وقال ألكسندر شيروكوف، باحث أول في مختبر النوم الذكي ورئيس مركز الاستخدام المشترك في جامعة "ساراتوف" الحكومية: "لقد قمنا بتعديل شدة ومدة العلاج أولاً في نماذج الخلايا، ثم في الحيوانات. لا يمكن تحقيق الشفاء التام، ولكن بالنسبة لورم الأرومة الدبقية، فإن إبطاء نمو الورم يعتبر نجاحاً، لأنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة متوسط العمر المتوقع".ووفقا له، استُخدمت أشعة الليزر سابقًا في علاج الأورام بشكل أساسي كجزء من العلاج الضوئي الديناميكي: حيث كان يحقن المرضى بمواد حساسة للضوء تتراكم في الورم، ثم يعرَّضون بعدها لشعاع الليزر. وقد أُجريت التجارب حاليًا على الحيوانات. وفي المستقبل، يخطط العلماء لإجراء دراسات ما قبل السريرية والسريرية لتقييم فعالية هذه الطريقة على البشر.وقد ارتفع معدل بقاء الحيوانات التجريبية التي زُرعت فيها أورام، على قيد الحياة، من 34% إلى 64% بعد العلاج بالليزر.وشملت الدراسة متخصصين من جامعة ساراتوف الحكومية التي تحمل اسم ن.ج. تشيرنيشيفسكي، وجامعة ساراتوف الطبية الحكومية التي تحمل اسم ف.إ. رازوموفسكي، وجامعة فردوسي (مشهد، إيران)، وجامعة العلوم الطبية (مشهد، إيران)، ومعهد الكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء للنباتات والكائنات الدقيقة التابع لمركز ساراتوف العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.أشباه الموصلات المصنعة في الفضاء.. روسيا تنمي أولى أغشية البلورات خارج محطة الفضاء الدولية4 "بكسلات" دفعة واحدة... علماء روس يبتكرون تقنية لمعالجة الصور بسرعة قياسية
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علوم, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
علوم, العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
"سيف ليزر" روسي لمواجهة أخطر أورام الدماغ... ما قصته؟
اقترح علماء روس من جامعة ساراتوف الوطنية الحكومية الروسية، ضمن فريق بحث دولي، علاج أكثر أنواع سرطان الدماغ شراسة، باستخدام "سيف الليزر" تحت الأحمر.
قام الباحثون من الجامعة، بالتعاون مع زملاء من روسيا وإيران، بتعريض خلايا سرطانية لأشعة ليزر تحت الحمراء بطول موجي 1267 نانومتر، يعمل هذا الإشعاع على إثارة جزيئات الأكسجين، محولًا إياها إلى شكل أحادي شديد التفاعل، ما يحفز موت الخلايا (الاستماتة).
ويثبط الليزر عملية الالتهام الذاتي، التي غالبًا ما تساعد الأورام على النجاة من العلاج، وعلى عكس العلاج الضوئي الديناميكي، لا تتطلب هذه الطريقة الجديدة استخدام مواد محسسة للضوء، كما أنها غير جراحية.
وقال ألكسندر شيروكوف، باحث أول في مختبر النوم الذكي ورئيس مركز الاستخدام المشترك في جامعة "ساراتوف" الحكومية: "لقد قمنا بتعديل شدة ومدة العلاج أولاً في نماذج الخلايا، ثم في الحيوانات. لا يمكن تحقيق الشفاء التام، ولكن بالنسبة لورم الأرومة الدبقية، فإن إبطاء نمو الورم يعتبر نجاحاً، لأنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة متوسط العمر المتوقع".
ووفقا له، استُخدمت أشعة الليزر سابقًا في علاج الأورام بشكل أساسي كجزء من العلاج الضوئي الديناميكي: حيث كان يحقن المرضى بمواد حساسة للضوء تتراكم في الورم، ثم يعرَّضون بعدها لشعاع الليزر.
وأكد قائلًا: "هذه طريقة قاسية نسبيًا تنطوي على مخاطر على الأنسجة السليمة، وآثار جانبية، وموانع استخدام، أما طريقتنا فهي غير جراحية، ولا تتطلب استخدام مواد إضافية. فنحن نؤثر بشكل مباشر على الآليات الخلوية، ونعيد ضبط برامج الموت الخلوي الداخلي للخلايا السرطانية. هذه طريقة ألطف بكثير، ويمكن استخدامها كعلاج مساعد".
وقد أُجريت التجارب حاليًا على الحيوانات. وفي المستقبل، يخطط العلماء لإجراء دراسات ما قبل السريرية والسريرية لتقييم فعالية هذه الطريقة على البشر.
وقد ارتفع معدل بقاء الحيوانات التجريبية التي زُرعت فيها أورام، على قيد الحياة، من 34% إلى 64% بعد العلاج بالليزر.
يعدّ الورم الأرومي الدبقي الدماغي أكثر الأورام الخبيثة شيوعًا في الجهاز العصبي المركزي، ولا تكون العلاجات التقليدية كالاستئصال الجراحي متبوعًا بالعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي الإشعاعي، فعّالة دائمًا، كما أنها تسبب آثارًا جانبية خطيرة، لذا يجري البحث عن أساليب علاجية جديدة على مستوى العالم.
وشملت الدراسة متخصصين من جامعة ساراتوف الحكومية التي تحمل اسم ن.ج. تشيرنيشيفسكي، وجامعة ساراتوف الطبية الحكومية التي تحمل اسم ف.إ. رازوموفسكي، وجامعة فردوسي (مشهد، إيران)، وجامعة العلوم الطبية (مشهد، إيران)، ومعهد الكيمياء الحيوية وعلم وظائف الأعضاء للنباتات والكائنات الدقيقة التابع لمركز ساراتوف العلمي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.