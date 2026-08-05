مع اقتراب انتخابات الكنيست.. هل يعرقل العرب داخل إسرائيل نتنياهو وائتلافه في تشكيل الحكومة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
النفايات الطبية أزمة جديدة تهدّد حياة المواطنين في غزة... السياحة الكوبية في مرمى العقوبات الأميركية، ماذا بعد اقفال 73% من الفنادق؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط , في قمة ترامب - نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
09:03 GMT
30 د
موزاييك
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مصر ويشعر به سكان عدد من الدول المجاورة
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كاميرا الطالب.. نافذة العرب على روسيا الحقيقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
16:32 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
16:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: المبادرة الأمنية الإسلامية حل حاسم لأزمات المنطقة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما سر ارتفاع معدلات الرسوب في كليات الطب بجامعات صعيد مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين المعاناة والإصرار على الحياة... ما هي خيارات المزارعين في غزة؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين ترفع الورقة الحمراء دفاعاً عن نموذجها الاقتصادي... هيكلة المصارف في لبنان، ماذا في جديد الخطط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الصراع في الـ"فيفا" لم يعد استثماريًا... بل معركة على ملكية كرة القدم
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قافلة برية... هل تدخل المساعدات إلى فلسطين؟
10:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
12:33 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ليبيا.. بين ضغوط الخارج ودعوات التوافق في الداخل
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: أرضية السلام بين الأتراك والكرد تحدث عندما يكون القانون فوق الجميع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يرفض استخدام الأراضي العراقية أو غيرها كمنصة لتهديد أمنه
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
"الخط الشبحي" ابتكار يربك الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260805/مع-اقتراب-انتخابات-الكنيست-هل-يعرقل-العرب-داخل-إسرائيل-نتنياهو-وائتلافه-من-تشكيل-الحكومة-1115797351.html
مع اقتراب انتخابات الكنيست.. هل يعرقل العرب داخل إسرائيل نتنياهو وائتلافه في تشكيل الحكومة؟
مع اقتراب انتخابات الكنيست.. هل يعرقل العرب داخل إسرائيل نتنياهو وائتلافه في تشكيل الحكومة؟
سبوتنيك عربي
مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار إلى الجماهير العربية بالداخل، والتي ربما تشكل رقما مهما في منع وصول نتنياهو لتشكيل... 05.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-05T19:23+0000
2026-08-05T20:32+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1f/1048524139_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a15eab5adbd791a377decbb53a842b91.jpg
ويقول مراقبون إن العرب في إسرائيل بإمكانهم تشكيل كتلة مهمة إذا ما استجابوا لنداء المشاركة في صناديق الاقتراع، مؤكدين أن نتنياهو يهددهم بالأمن الداخلي حال مشاركتهم، ما يؤدي إلى عزوف الكثير منهم.والشهر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا ينص على حله تمهيدًا لإجراء الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وحظيت المبادرة بتأييد 62 نائباً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل.رقم صعبقال الدكتور أحمد فؤاد أنور الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن فلسطينيي عام 1948 سيشكلون الرقم الصعب في انتخابات الكنيست القادمة، مؤكدا أن معسكر نتنياهو سيكون بعيدا عن المنافسة خلالها، بينما سيتمكن معسكر "لا لنتنياهو" من تشكيل الائتلاف الحكومي بأغلبية بسيطة ربما تصل إلى 61 مقعدا، إلا أن هذا الائتلاف سيحتاج إلى دعم خارجي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، السيناريو المفضل لدى الإسرائيليين لتشكيل الحكومة يكمن في جذب الحريديم من معسكر نتنياهو إلى معسكر التغيير لتشكيل حكومة يهودية بأريحية ودون مخاطرة.وأشار إلى أن السيناريو الأقرب والأيسر هو مساندة عرب الداخل للحكومة القادمة من خارجها عبر التصويت لصالحها في اقتراعات سحب الثقة أو لتمرير القوانين التي تدعمهم، مرجحا أن تفرز الانتخابات نحو 15 مقعدا لفلسطينيي 48 تمكنهم من دعم التشريعات المناسبة وقطع الطريق أمام عودة نتنياهو.وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن نتنياهو وحلفاءه سيعملون في المقابل على شيطنة فلسطينيي 48 ومنعهم من التصويت، عبر تحريض الشارع اليهودي المتطرف للرد على أي مشاركة عربية كثيفة، مما قد يؤدي إلى عزوف وانخفاض نسبة التصويت في ظل تهديدات الاستخبارات الداخلية والشائعات المتكررة.وأشار إلى أن هناك مساع متوازية من نتنياهو لتقسيم الصوت العربي لضمان عدم انضمام منصور عباس للقائمة المشتركة، وتدشين قوائم صغيرة لا فرص لها، بهدف تشتيت الأصوات ومنعها من تجاوز نسبة الحسم، الأمر الذي قد يوجه بعض أصوات العرب ومؤيديهم بطريقة غير مباشرة لصالح أحزاب مثل الليكود.دور مركزيشدد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، على أن المواطنين العرب في إسرائيل يمتلكون دورا أساسيا ومركزيا في العملية الانتخابية النيابية المقبلة.وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن نجاح هذا الدور العربي يتوقف على ذهاب الغالبية العظمى من أبناء الشعب في الداخل الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع ليشكلوا قوة مركزية في الدورة القادمة للكنيست الـ 26، في مقابل الفاشية اليمينية.وقال كنعان إن الأحزاب العربية تراهن على هذا التواجد الجماهيري، ووجه دعوة حثيثة لجميع المواطنين العرب في الداخل الإسرائيلي للمشاركة المكثفة والكبيرة في الاستحقاق الانتخابي المقبل؛ لما يحمله من أهمية مصيرية للوجود العربي، واصفا السنوات الأربع الماضية بالصعبة جدا تحت مظلة الحكومة الحالية الفاشية برئاسة نتنياهو ومشاركة إيتمار بن غفير وسموتريتش.ويرى رئيس الحزب القومي العربي أن "تغيير هذا الواقع وإسقاط الحكومة الحالية منوط بمدى الوعي وحجم المشاركة العربية الفاعلة، معربا عن أمله في أن يكون عرب الداخل عند حسن ظن أبناء شعبهم، وأن يبذلوا كل ما في وسعهم لإحداث التغيير السياسي المنشود".وكان نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحقيق الفوز فيها.
https://sarabic.ae/20260714/هل-يشكل-العرب-في-إسرائيل-نقطة-فارقة-في-انتخابات-الكنيست-وإسقاط-حكومة-نتنياهو-1115205463.html
https://sarabic.ae/20260629/مسؤول-بهيئة-مقاومة-الجدار-لـسبوتنيك-سباق-انتخابات-الكنيست-يشعل-الهجمة-الاستيطانية-في-جنين-1114825396.html
https://sarabic.ae/20240108/إسرائيل-عشرات-المتظاهرين-يغلقون-مدخل-الكنيست-مطالبين-بإجراء-انتخابات-مبكرة-فيديو-1084792668.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1f/1048524139_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f482ca5fc7448265516f0fa92cbae0eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

مع اقتراب انتخابات الكنيست.. هل يعرقل العرب داخل إسرائيل نتنياهو وائتلافه في تشكيل الحكومة؟

19:23 GMT 05.08.2026 (تم التحديث: 20:32 GMT 05.08.2026)
© AP Photo / Maya Alleruzzoانتخابات الكنيست الإسرائيلي - فرز الأصوات، 25 مارس 2021
انتخابات الكنيست الإسرائيلي - فرز الأصوات، 25 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار إلى الجماهير العربية بالداخل، والتي ربما تشكل رقما مهما في منع وصول نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة.
ويقول مراقبون إن العرب في إسرائيل بإمكانهم تشكيل كتلة مهمة إذا ما استجابوا لنداء المشاركة في صناديق الاقتراع، مؤكدين أن نتنياهو يهددهم بالأمن الداخلي حال مشاركتهم، ما يؤدي إلى عزوف الكثير منهم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
هل يشكل العرب في إسرائيل نقطة فارقة في انتخابات الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو؟
14 يوليو, 17:48 GMT
والشهر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا ينص على حله تمهيدًا لإجراء الانتخابات المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وحظيت المبادرة بتأييد 62 نائباً، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل.

رقم صعب

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور الأكاديمي المصري والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن فلسطينيي عام 1948 سيشكلون الرقم الصعب في انتخابات الكنيست القادمة، مؤكدا أن معسكر نتنياهو سيكون بعيدا عن المنافسة خلالها، بينما سيتمكن معسكر "لا لنتنياهو" من تشكيل الائتلاف الحكومي بأغلبية بسيطة ربما تصل إلى 61 مقعدا، إلا أن هذا الائتلاف سيحتاج إلى دعم خارجي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، السيناريو المفضل لدى الإسرائيليين لتشكيل الحكومة يكمن في جذب الحريديم من معسكر نتنياهو إلى معسكر التغيير لتشكيل حكومة يهودية بأريحية ودون مخاطرة.
وأشار إلى أن السيناريو الأقرب والأيسر هو مساندة عرب الداخل للحكومة القادمة من خارجها عبر التصويت لصالحها في اقتراعات سحب الثقة أو لتمرير القوانين التي تدعمهم، مرجحا أن تفرز الانتخابات نحو 15 مقعدا لفلسطينيي 48 تمكنهم من دعم التشريعات المناسبة وقطع الطريق أمام عودة نتنياهو.
وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن نتنياهو وحلفاءه سيعملون في المقابل على شيطنة فلسطينيي 48 ومنعهم من التصويت، عبر تحريض الشارع اليهودي المتطرف للرد على أي مشاركة عربية كثيفة، مما قد يؤدي إلى عزوف وانخفاض نسبة التصويت في ظل تهديدات الاستخبارات الداخلية والشائعات المتكررة.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": سباق انتخابات الكنيست يشعل الهجمة الاستيطانية في جنين
29 يونيو, 19:44 GMT
وأشار إلى أن هناك مساع متوازية من نتنياهو لتقسيم الصوت العربي لضمان عدم انضمام منصور عباس للقائمة المشتركة، وتدشين قوائم صغيرة لا فرص لها، بهدف تشتيت الأصوات ومنعها من تجاوز نسبة الحسم، الأمر الذي قد يوجه بعض أصوات العرب ومؤيديهم بطريقة غير مباشرة لصالح أحزاب مثل الليكود.

دور مركزي

شدد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، على أن المواطنين العرب في إسرائيل يمتلكون دورا أساسيا ومركزيا في العملية الانتخابية النيابية المقبلة.
وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن نجاح هذا الدور العربي يتوقف على ذهاب الغالبية العظمى من أبناء الشعب في الداخل الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع ليشكلوا قوة مركزية في الدورة القادمة للكنيست الـ 26، في مقابل الفاشية اليمينية.
وقال كنعان إن الأحزاب العربية تراهن على هذا التواجد الجماهيري، ووجه دعوة حثيثة لجميع المواطنين العرب في الداخل الإسرائيلي للمشاركة المكثفة والكبيرة في الاستحقاق الانتخابي المقبل؛ لما يحمله من أهمية مصيرية للوجود العربي، واصفا السنوات الأربع الماضية بالصعبة جدا تحت مظلة الحكومة الحالية الفاشية برئاسة نتنياهو ومشاركة إيتمار بن غفير وسموتريتش.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
إسرائيل.. عشرات المتظاهرين يغلقون مدخل الكنيست مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.. فيديو
8 يناير 2024, 07:37 GMT
ويرى رئيس الحزب القومي العربي أن "تغيير هذا الواقع وإسقاط الحكومة الحالية منوط بمدى الوعي وحجم المشاركة العربية الفاعلة، معربا عن أمله في أن يكون عرب الداخل عند حسن ظن أبناء شعبهم، وأن يبذلوا كل ما في وسعهم لإحداث التغيير السياسي المنشود".
وكان نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، بأنه يعتزم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحقيق الفوز فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала