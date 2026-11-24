https://sarabic.ae/20261124/1118959130.html

"الكاف" يعلق على قرار "كاس" بإعادة كأس أفريقيا 2025 للسنغال

"الكاف" يعلق على قرار "كاس" بإعادة كأس أفريقيا 2025 للسنغال

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، التزامه الكامل بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" الذي اعتبر منتخب السنغال بطلا لبطولة... 24.11.2026, سبوتنيك عربي

2026-11-24T19:50+0000

2026-11-24T19:50+0000

2026-11-24T19:56+0000

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ونشر "الكاف" بيانا له، مساء اليوم الثلاثاء، عقب إعلان محكمة "كاس" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إعادة اللقب للمنتخب السنغالي.وأوضح "الكاف" في بيانه أن "محكمة التحكيم الرياضية أصدرت قرارها النهائي في النزاع القائم بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025".وكانت محكمة التحكيم الرياضي "طاس" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم "كاف"، الذي قضى بمنح المنتخب الوطني المغربي لقب كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك عقب قبول الطعن المقدم بشأن الأحداث التي رافقت المباراة النهائية أمام المنتخب السنغالي.ويأتي هذا القرار في سياق النزاع الذي أعقب المواجهة النهائية بين المنتخبين، والتي جرت يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كانت لجنة الاستئناف التابعة لـ"الكاف" قد قررت، في وقت لاحق، اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب، مع منحه هزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل، وتتويج المنتخب المغربي باللقب القاري.وكان قرار الهيئة الكروية الإفريقية قد استند إلى الأحداث التي شهدها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بعدما غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجا على إعلان ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، قبل أن تستأنف المباراة عقب عودتهم إلى أرضية الميدان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مغربية.وأثار قرار لجنة الاستئناف جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، ما دفع الاتحاد السنغالي إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي "طاس" والطعن في القرار، لتصدر المحكمة حكمها، اليوم الثلاثاء، بإلغائه، بما يترتب عنه تجريد المنتخب المغربي من اللقب القاري، وإعلان المنتخب السنغالي متوجا بكأس أفريقيا للأمم 2025، التي احتضن المغرب منافساتها.

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https://sarabic.ae/20260124/رئيس-وزراء-السنغال-يزور-المغرب-بعد-توتر-أحداث-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-1109595433.html

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