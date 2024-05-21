https://sarabic.ae/20240521/الحرب-قد-انتهت-الولايات-المتحدة-تعلن-فشلها-الذريع-في-أوكرانيا-1089070005.html

"الحرب قد انتهت"... الولايات المتحدة تعلن فشلها الذريع في أوكرانيا

"الحرب قد انتهت"... الولايات المتحدة تعلن فشلها الذريع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

قال مستشار البنتاغون السابق، الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، اليوم الثلاثاء، "إن الصراع في أوكرانيا يمكن اعتباره منتهيًا، لأن النقص في أفراد القوات... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T15:02+0000

2024-05-21T15:02+0000

2024-05-21T15:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

زيلينسكي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101600/71/1016007179_0:201:2611:1669_1920x0_80_0_0_bfb680e7b10f9d575394d870c4b2d891.jpg

وأعلن ماكغريغور في حديثه، على قناة "لندن ريال" على يوتيوب: "إن القوات المسلحة الأوكرانية، أولا وقبل كل شيء، تفتقر إلى الأفراد المؤهلين لاستخدام المعدات العسكرية التي يرسلها الغرب، حيث يتم تشغيل معظم هذه الأسلحة بمساعدة مدربين من دول الناتو.وأضاف ماكغريغور: "حان الوقت للتوقف، لقد انتهت هذه الحرب. لا داعي للتساؤل حول انتصار روسيا، وإن الحل الأكثر إنسانية لواشنطن أو لندن سيكون ببساطة أن تقول توقف".وأكد ماكغريغور أن التدخل الغربي في الصراع أوصله إلى طريق مسدود.تم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا، منذ 24 فبراير 2022، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي على مرسوم التعبئة العامة. حيث يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت مجلة "تايم"، نقلاً عن أحد مساعدي زيلينسكي، أن صفوف القوات الأوكرانية أصبحت ضئيلة للغاية لدرجة أن مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري اضطرت إلى تجنيد الأشخاص الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم 43 عامًا. بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، مما يشير إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240521/قوات-سيفر-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-في-خاركوف---1089061091.html

https://sarabic.ae/20240521/خاركوف-القوات-الروسية-تسيطر-على-40-من-فولشانسك-وتتقدم-نحو-نهر-فولشيا-1089060571.html

https://sarabic.ae/20240521/مشاهد-للحظة-اقتحام-القوات-الروسية-معقلا-للجيش-الأوكراني-على-محور-دونيتسك-فيديو-1089068500.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, زيلينسكي