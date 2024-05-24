https://sarabic.ae/20240524/رئيس-منتدى-البحرين-لحقوق-الإنسان-الدول-العربية-عانت-سياسيا-بفعل-وجود-أمريكا-في-المنطقة-1089164053.html
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الدول العربية عانت سياسيا بفعل وجود أمريكا في المنطقة
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الدول العربية عانت سياسيا بفعل وجود أمريكا في المنطقة
سبوتنيك عربي
رأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، أنّ "وجود الولايات المتحدة في المنطقة العربية تسبّب بتراجع كبير في الواقع السياسي. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T07:55+0000
2024-05-24T07:55+0000
2024-05-24T07:55+0000
العالم العربي
البحرين
قمة البحرين
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081907413_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_136eee9ca039c92aabb6f2dbfbd6a9a2.jpg
واعتبر درويش أن هذا الوجود الأمريكي الذي تسبب بتراجع الواقع السياسي "دفع الدول العربية للتوجه نحو روسيا التي تسعى لأن يكون لها حضوراً مختلفاً في المنطقة العربية".وتعليقاً على زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى موسكو، أشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الزيارة تأتي ضمن سياق نتائج القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في البحرين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة لا سيّما أحداث غزة".واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، أمس الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، أول أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.
https://sarabic.ae/20240523/7-مذكرات-تفاهم-مهمة-خلال-جلسة-المباحثات-بين-بوتين-وملك-البحرين-1089148644.html
https://sarabic.ae/20240523/ملك-البحرين-القمة-العربية-أجمعت-على-ضرورة-عقد-مؤتمر-للسلام-حول-الشرق-الأوسط-1089138954.html
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081907413_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_034d47c201a1c55657b08598370d2ffd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, البحرين, قمة البحرين, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, البحرين, قمة البحرين, تقارير سبوتنيك
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الدول العربية عانت سياسيا بفعل وجود أمريكا في المنطقة
حصري
رأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، أنّ "وجود الولايات المتحدة في المنطقة العربية تسبّب بتراجع كبير في الواقع السياسي.
واعتبر درويش أن هذا الوجود الأمريكي الذي تسبب بتراجع الواقع السياسي "دفع الدول العربية للتوجه نحو روسيا التي تسعى لأن يكون لها حضوراً مختلفاً في المنطقة العربية".
وتعليقاً على زيارة ملك البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة إلى موسكو، أشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الزيارة تأتي ضمن سياق نتائج القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في البحرين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة لا سيّما أحداث غزة".
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، أمس الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.
وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، أول أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي
في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية
، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.