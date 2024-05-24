رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الدول العربية عانت سياسيا بفعل وجود أمريكا في المنطقة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
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https://sarabic.ae/20240524/رئيس-منتدى-البحرين-لحقوق-الإنسان-الدول-العربية-عانت-سياسيا-بفعل-وجود-أمريكا-في-المنطقة-1089164053.html
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الدول العربية عانت سياسيا بفعل وجود أمريكا في المنطقة
رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الدول العربية عانت سياسيا بفعل وجود أمريكا في المنطقة
سبوتنيك عربي
رأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، أنّ "وجود الولايات المتحدة في المنطقة العربية تسبّب بتراجع كبير في الواقع السياسي. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T07:55+0000
2024-05-24T07:55+0000
العالم العربي
البحرين
قمة البحرين
تقارير سبوتنيك
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واعتبر درويش أن هذا الوجود الأمريكي الذي تسبب بتراجع الواقع السياسي "دفع الدول العربية للتوجه نحو روسيا التي تسعى لأن يكون لها حضوراً مختلفاً في المنطقة العربية".وتعليقاً على زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى موسكو، أشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الزيارة تأتي ضمن سياق نتائج القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في البحرين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة لا سيّما أحداث غزة".واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، أمس الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، أول أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.
https://sarabic.ae/20240523/7-مذكرات-تفاهم-مهمة-خلال-جلسة-المباحثات-بين-بوتين-وملك-البحرين-1089148644.html
https://sarabic.ae/20240523/ملك-البحرين-القمة-العربية-أجمعت-على-ضرورة-عقد-مؤتمر-للسلام-حول-الشرق-الأوسط-1089138954.html
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العالم العربي, البحرين, قمة البحرين, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, البحرين, قمة البحرين, تقارير سبوتنيك

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الدول العربية عانت سياسيا بفعل وجود أمريكا في المنطقة

07:55 GMT 24.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
رأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، أنّ "وجود الولايات المتحدة في المنطقة العربية تسبّب بتراجع كبير في الواقع السياسي.
واعتبر درويش أن هذا الوجود الأمريكي الذي تسبب بتراجع الواقع السياسي "دفع الدول العربية للتوجه نحو روسيا التي تسعى لأن يكون لها حضوراً مختلفاً في المنطقة العربية".
وتعليقاً على زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى موسكو، أشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الزيارة تأتي ضمن سياق نتائج القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في البحرين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة لا سيّما أحداث غزة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
7 مذكرات تفاهم مهمة خلال جلسة المباحثات بين بوتين وملك البحرين
أمس, 15:47 GMT
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، أمس الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.
لك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
ملك البحرين: القمة العربية أجمعت على ضرورة عقد مؤتمر للسلام حول الشرق الأوسط
أمس, 12:16 GMT
وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، أول أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.
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