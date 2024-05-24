https://sarabic.ae/20240524/رئيس-منتدى-البحرين-لحقوق-الإنسان-الدول-العربية-عانت-سياسيا-بفعل-وجود-أمريكا-في-المنطقة-1089164053.html

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الدول العربية عانت سياسيا بفعل وجود أمريكا في المنطقة

رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان: الدول العربية عانت سياسيا بفعل وجود أمريكا في المنطقة

سبوتنيك عربي

رأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، باقر درويش، أنّ "وجود الولايات المتحدة في المنطقة العربية تسبّب بتراجع كبير في الواقع السياسي. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T07:55+0000

2024-05-24T07:55+0000

2024-05-24T07:55+0000

العالم العربي

البحرين

قمة البحرين

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0b/1081907413_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_136eee9ca039c92aabb6f2dbfbd6a9a2.jpg

واعتبر درويش أن هذا الوجود الأمريكي الذي تسبب بتراجع الواقع السياسي "دفع الدول العربية للتوجه نحو روسيا التي تسعى لأن يكون لها حضوراً مختلفاً في المنطقة العربية".وتعليقاً على زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى موسكو، أشار في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "الزيارة تأتي ضمن سياق نتائج القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في البحرين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة لا سيّما أحداث غزة".واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، أمس الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، أول أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.

https://sarabic.ae/20240523/7-مذكرات-تفاهم-مهمة-خلال-جلسة-المباحثات-بين-بوتين-وملك-البحرين-1089148644.html

https://sarabic.ae/20240523/ملك-البحرين-القمة-العربية-أجمعت-على-ضرورة-عقد-مؤتمر-للسلام-حول-الشرق-الأوسط-1089138954.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, البحرين, قمة البحرين, تقارير سبوتنيك